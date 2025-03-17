Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков - 17.03.2025 Украина.ру
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Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков
Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков - 17.03.2025 Украина.ру
Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков
Главным вопросом запланированных на 18 марта переговоров лидеров России и США станет украинский. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-03-17T18:13
2025-03-17T18:13
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владимир путин
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Запланированный на вторник 18 марта телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа готовится, отметил Дмитрий Песков. По его словам, при этом учитываются наработки переговорщиков, в том числе итоги визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа."Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином Уиткоффом, и были контакты в Стамбуле, переговоры Госдепартамента и нашего МИД", - сказал Песков."Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", - уточнил Песков.По его словам, для президента России к предстоящему разговору с американским коллегой будут готовиться тезисы"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - отметил Песков.Его комментарий опубликован в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.Мнение эксперта на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше Тем временем Киев тоже готовится к переговорам о мире на Украине. Подробности в обзоре Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, мид рф, госдеп сша, стив уиткофф, переговоры, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД РФ, Госдеп США, Стив Уиткофф, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика

Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков

18:13 17.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Главным вопросом запланированных на 18 марта переговоров лидеров России и США станет украинский. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Запланированный на вторник 18 марта телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа готовится, отметил Дмитрий Песков. По его словам, при этом учитываются наработки переговорщиков, в том числе итоги визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином Уиткоффом, и были контакты в Стамбуле, переговоры Госдепартамента и нашего МИД", - сказал Песков.
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"Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", - уточнил Песков.
По его словам, для президента России к предстоящему разговору с американским коллегой будут готовиться тезисы
"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - отметил Песков.
Его комментарий опубликован в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Мнение эксперта на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
Тем временем Киев тоже готовится к переговорам о мире на Украине. Подробности в обзоре Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
18:13Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков
18:00Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
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