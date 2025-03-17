https://ukraina.ru/20250317/1061857903.html

Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков

Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков - 17.03.2025 Украина.ру

Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков

Главным вопросом запланированных на 18 марта переговоров лидеров России и США станет украинский. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-03-17T18:13

2025-03-17T18:13

2025-03-17T18:13

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Запланированный на вторник 18 марта телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа готовится, отметил Дмитрий Песков. По его словам, при этом учитываются наработки переговорщиков, в том числе итоги визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа."Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином Уиткоффом, и были контакты в Стамбуле, переговоры Госдепартамента и нашего МИД", - сказал Песков."Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", - уточнил Песков.По его словам, для президента России к предстоящему разговору с американским коллегой будут готовиться тезисы"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - отметил Песков.Его комментарий опубликован в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.Мнение эксперта на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше Тем временем Киев тоже готовится к переговорам о мире на Украине. Подробности в обзоре Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине

https://ukraina.ru/20250317/1061856114.html

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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, мид рф, госдеп сша, стив уиткофф, переговоры, сво, международные отношения, международная политика