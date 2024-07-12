"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС - 12.07.2024 Украина.ру
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"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС
"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС - 12.07.2024 Украина.ру
"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС
Союзники Киева игнорируют атаки украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию, хотя ВСУ обстреливают энергоблоки. На это обращает особое внимание российская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
2024-07-12T17:38
2024-07-12T17:38
новости
владимир путин
евгений балицкий
вооруженные силы украины
магатэ
рафаэль гросси
россия
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В июне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС. Никто из западных мировых лидеров не выступил с заявлением на эту тему, чтобы предупредить атаки ВСУ на объект. В начале июля дроны-камикадзе украинской армии в очередной раз атаковали подстанцию, ранения получили восемь сотрудников ЗАЭС. Вместо того, чтобы прекратить обстрелы Киев безуспешно требует вернуть станцию под его контроль.Подробнее о настроениях работников ЗАЭС читайте в материале эксперта издания Украина.ру. Ивана Лизана.
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новости, владимир путин, евгений балицкий, вооруженные силы украины, магатэ, рафаэль гросси, россия, запад, киев, запорожская аэс
Новости, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, Запад, Киев, Запорожская АЭС

"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС

17:38 12.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
© POOL
Перейти в фотобанк
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Союзники Киева игнорируют атаки украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию, хотя ВСУ обстреливают энергоблоки. На это обращает особое внимание российская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким

"Противник наносит удары, теперь уже прямо по станции (ЗАЭС - Ред.). Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня. Это большая ошибка", – сказал глава государства.

В июне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС. Никто из западных мировых лидеров не выступил с заявлением на эту тему, чтобы предупредить атаки ВСУ на объект.
В начале июля дроны-камикадзе украинской армии в очередной раз атаковали подстанцию, ранения получили восемь сотрудников ЗАЭС. Вместо того, чтобы прекратить обстрелы Киев безуспешно требует вернуть станцию под его контроль.
Подробнее о настроениях работников ЗАЭС читайте в материале эксперта издания Украина.ру. Ивана Лизана.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 17:19
Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭСВозобновившиеся удары ВСУ по атомной электростанции создают серьёзную угрозу безопасности, ситуация может достичь критической точки, чем не на шутку обеспокоено МАГАТЭ
 
НовостиВладимир ПутинЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМАГАТЭРафаэль ГроссиРоссияЗападКиевЗапорожская АЭС
 
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