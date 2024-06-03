Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
20:24 03.06.2024 (обновлено: 20:25 03.06.2024)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, на объекте нарушены все столпы ядерной безопасности, составленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник заявил глава организации Рафаэль Гросси на сессии совета управляющих
Он уточнил, что в начале апреля станция впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке, а сами нападения нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.
При этом, надежность цепочек поставок, а также меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции по-прежнему остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта, подчеркнул Гросси.
Напомним, в начале российской спецоперации глава МАГАТЭ изложил семь неотъемлемых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности. В перечень вошло: поддержание физической целостности объектов, сохранение работоспособности всех систем безопасности, обеспечение надежным электроснабжением всех ядерных объектов ЗАЭС и др.
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26 апреля, 11:31Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭСПрезидент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир передать Запорожскую АЭС Украине и пригрозил новой катастрофой. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X