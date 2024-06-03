Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС - 03.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240603/1055459430.html
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС - 03.06.2024 Украина.ру
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, на объекте нарушены все столпы ядерной безопасности, составленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник заявил глава организации Рафаэль Гросси на сессии совета управляющих
2024-06-03T20:24
2024-06-03T20:25
новости
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041029799_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_9ad5e4fccba2e45996cc38fabcc68120.jpg
Он уточнил, что в начале апреля станция впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке, а сами нападения нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС. При этом, надежность цепочек поставок, а также меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции по-прежнему остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта, подчеркнул Гросси. Напомним, в начале российской спецоперации глава МАГАТЭ изложил семь неотъемлемых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности. В перечень вошло: поддержание физической целостности объектов, сохранение работоспособности всех систем безопасности, обеспечение надежным электроснабжением всех ядерных объектов ЗАЭС и др. О том, чем живет Запорожская атомная электростанция сегодня и зачем набирает еще тысячу работников – в эксклюзивном материале Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240426/1054744829.html
энергодар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041029799_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c9c67626de531df3efd7dc53eac1213e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар, обстрелы, всу, сво, спецоперация
Новости, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС

20:24 03.06.2024 (обновлено: 20:25 03.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, на объекте нарушены все столпы ядерной безопасности, составленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник заявил глава организации Рафаэль Гросси на сессии совета управляющих
Он уточнил, что в начале апреля станция впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке, а сами нападения нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.
При этом, надежность цепочек поставок, а также меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции по-прежнему остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта, подчеркнул Гросси.
Напомним, в начале российской спецоперации глава МАГАТЭ изложил семь неотъемлемых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности. В перечень вошло: поддержание физической целостности объектов, сохранение работоспособности всех систем безопасности, обеспечение надежным электроснабжением всех ядерных объектов ЗАЭС и др.
О том, чем живет Запорожская атомная электростанция сегодня и зачем набирает еще тысячу работников – в эксклюзивном материале Украина.ру.
Зеленский на фоне флага
26 апреля, 11:31
Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭСПрезидент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир передать Запорожскую АЭС Украине и пригрозил новой катастрофой. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X
 
НовостиРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодаробстрелыВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
20:04Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский
19:55Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
19:30Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока
19:16Вместо Байдена на "саммит мира" поедет его советник и вице-президент США
18:32Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом России
18:29Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб
18:18В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
18:06Пятнадцать лет тюрьмы за фото ТЭЦ, "мирный" саммит трещит по швам, скандал с Бузовой. Итоги 3 июня
18:00Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
17:43Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации
17:41Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
17:40Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ
17:10Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
17:00Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
16:44Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона
16:40За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное
16:24"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов
16:22Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
15:55"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
Лента новостейМолния