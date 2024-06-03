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Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС - 03.06.2024 Украина.ру

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, на объекте нарушены все столпы ядерной безопасности, составленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник заявил глава организации Рафаэль Гросси на сессии совета управляющих

2024-06-03T20:24

2024-06-03T20:24

2024-06-03T20:25

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Он уточнил, что в начале апреля станция впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке, а сами нападения нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС. При этом, надежность цепочек поставок, а также меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции по-прежнему остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта, подчеркнул Гросси. Напомним, в начале российской спецоперации глава МАГАТЭ изложил семь неотъемлемых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности. В перечень вошло: поддержание физической целостности объектов, сохранение работоспособности всех систем безопасности, обеспечение надежным электроснабжением всех ядерных объектов ЗАЭС и др. О том, чем живет Запорожская атомная электростанция сегодня и зачем набирает еще тысячу работников – в эксклюзивном материале Украина.ру.

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новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар, обстрелы, всу, сво, спецоперация