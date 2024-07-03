https://ukraina.ru/20240703/1056033178.html

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию, ранены 8 сотрудников ЗАЭС

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию, ранены 8 сотрудников ЗАЭС - 03.07.2024 Украина.ру

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию, ранены 8 сотрудников ЗАЭС

Не менее трех ударов днем, 3 июля, Вооруженные силы Украины нанесли по подстанции "Радуга", в результате чего ранения получили восемь работников Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции

2024-07-03T15:10

2024-07-03T15:10

2024-07-03T15:18

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По данным источника, пострадавших оперативно передали специалистам в медико-санитарную часть Энергодара. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести. Помимо этого, на подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется, добавили в пресс-службе. "В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме", – заключили на станции.Вооруженные силы Украины уже не впервые атакуют "Радугу" - в последний раз обстрелу подстанция подверглась 22 июня. Тогда на Запорожской АЭС была нарушена работа инфраструктурных объектов.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов считает, что ВСУ наносят удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара с целью подготовки к новой попытке форсировать Днепр и захватить контроль над Запорожской атомной электростанцией.О том, зачем ЗАЭС набирает сотрудников читайте в материале журналиста Украина.ру Дмитрия Штрауса.

https://ukraina.ru/20240603/1055459430.html

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новости, вооруженные силы украины, запорожская аэс, сво, всу, энергодар