https://ukraina.ru/20240712/1056216803.html

"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс

"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс - 12.07.2024 Украина.ру

"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс

Украинский проект резолюции, в котором прописан вывод подразделений ВС РФ и персонала с Запорожской АЭС, а также возврат станции под контроль Киева поддержан 99 голосами в Генассамблее ООН. Такие результаты ставят точку в обсуждении вопроса и говорят об усталости организации от Украины, заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский

2024-07-12T13:38

2024-07-12T13:38

2024-07-12T13:39

новости

украина

дмитрий полянский

россия

оон

ес

запорожская аэс

киев

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970374_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_e9713360d137c365abdcabc5da09320b.jpg

В своем телеграм-канале он написал, что в ходе голосования против резолюции высказались 9 членов, а 60 – воздержались, то есть документ поддержали чуть больше половины и даже меньше негласного "психологического" порога в 100 голосов. По словам Полянского, само голосование прошло "даже как-то стыдливо", так как западная делегация и Евросоюз не прокомментировали украинские стремления. Отдельно подчеркнем, что весь Глобальный Юг не голосовал за резолюцию. Китай, Индия и Бразилия воздержались от оценок, тогда как Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, РФ и Сирия выступили против. "Своим неуместным порывом украинцы, похоже, поставили жирную точку в этой истории. От них уже в ООН устали все. За что боролись – на то и напоролись!", – заключил заместитель российского постпреда.Ранее стало известно, когда Россия сможет безопасно возобновить работу ЗАЭС. Подробнее о настроениях работников ЗАЭС читайте в материале эксперта Украина.ру. Ивана Лизана.

https://ukraina.ru/20220902/1038388929.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий полянский, россия, оон, ес, запорожская аэс, киев, сво