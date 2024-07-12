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"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс
"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс - 12.07.2024 Украина.ру
"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс
Украинский проект резолюции, в котором прописан вывод подразделений ВС РФ и персонала с Запорожской АЭС, а также возврат станции под контроль Киева поддержан 99 голосами в Генассамблее ООН. Такие результаты ставят точку в обсуждении вопроса и говорят об усталости организации от Украины, заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский
2024-07-12T13:38
2024-07-12T13:38
2024-07-12T13:39
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В своем телеграм-канале он написал, что в ходе голосования против резолюции высказались 9 членов, а 60 – воздержались, то есть документ поддержали чуть больше половины и даже меньше негласного "психологического" порога в 100 голосов. По словам Полянского, само голосование прошло "даже как-то стыдливо", так как западная делегация и Евросоюз не прокомментировали украинские стремления. Отдельно подчеркнем, что весь Глобальный Юг не голосовал за резолюцию. Китай, Индия и Бразилия воздержались от оценок, тогда как Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, РФ и Сирия выступили против. "Своим неуместным порывом украинцы, похоже, поставили жирную точку в этой истории. От них уже в ООН устали все. За что боролись – на то и напоролись!", – заключил заместитель российского постпреда.Ранее стало известно, когда Россия сможет безопасно возобновить работу ЗАЭС. Подробнее о настроениях работников ЗАЭС читайте в материале эксперта Украина.ру. Ивана Лизана.
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новости, украина, дмитрий полянский, россия, оон, ес, запорожская аэс, киев, сво
Новости, Украина, Дмитрий Полянский, Россия, ООН, ЕС, Запорожская АЭС, Киев, СВО
"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс
13:38 12.07.2024 (обновлено: 13:39 12.07.2024)
Украинский проект резолюции, в котором прописан вывод подразделений ВС РФ и персонала с Запорожской АЭС, а также возврат станции под контроль Киева поддержан 99 голосами в Генассамблее ООН. Такие результаты ставят точку в обсуждении вопроса и говорят об усталости организации от Украины, заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский
В своем телеграм-канале он написал, что в ходе голосования против резолюции высказались 9 членов, а 60 – воздержались, то есть документ поддержали чуть больше половины и даже меньше негласного "психологического" порога в 100 голосов.
"Как нам признавались некоторые коллеги, даже в западном лагере украинцев пытались отговорить вылезать с таким текстом, но жадность и политический заказ из столицы продвигать в ООН итоги псевдомирной швейцарской сходки все же перевесили", – отметил дипломат.
По словам Полянского, само голосование прошло "даже как-то стыдливо", так как западная делегация и Евросоюз не прокомментировали украинские стремления.
Отдельно подчеркнем, что весь Глобальный Юг не голосовал за резолюцию. Китай, Индия и Бразилия воздержались от оценок, тогда как Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, РФ и Сирия выступили против.
"Своим неуместным порывом украинцы, похоже, поставили жирную точку в этой истории. От них уже в ООН устали все. За что боролись – на то и напоролись!", – заключил заместитель российского постпреда.
Ранее стало известно, когда Россия сможет
безопасно возобновить работу ЗАЭС.