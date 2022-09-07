https://ukraina.ru/20220907/1038488676.html
"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС
"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС - 07.09.2022 Украина.ру
"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС
Настроения у работников Запорожской АЭС (ЗАЭС) такие же, как и во всем украинском обществе: кто-то против РФ, а кто-то за, но зарплату им платит Россия, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:45
2022-09-07T05:45
2022-09-07T05:45
запорожская аэс
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037513290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be320e8d2a5b984dc8f9ef0b7fe5af99.jpg
Настроения у работников АЭС, по мнению Лизана, такие же, как и в украинском обществе: часть за Россию, часть против.Лизан предупредил о возможных терактах в Херсоне от сторонников киевских властей. По его словам, диверсанты могут уничтожать школы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037513290_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e8947d92ba154838ab57712b3f10506b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, россия, украина
Запорожская АЭС, Новости, Россия, Украина
"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС
Настроения у работников Запорожской АЭС (ЗАЭС) такие же, как и во всем украинском обществе: кто-то против РФ, а кто-то за, но зарплату им платит Россия, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
Настроения у работников АЭС, по мнению Лизана, такие же, как и в украинском обществе: часть за Россию, часть против.
Насчет зарплаты, я думаю, что ее платит Россия. В Энергодаре очень быстро отключились банкоматы и закрылись отделения банков. А в Херсоне украинские банкоматы работают до сих пор.
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
Лизан предупредил о возможных терактах в Херсоне от сторонников киевских властей. По его словам, диверсанты могут уничтожать школы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.