https://ukraina.ru/20220907/1038488676.html

"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС

"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС - 07.09.2022 Украина.ру

"Зарплату платит Россия": эксперт Лизан рассказал о настроении работников ЗАЭС

Настроения у работников Запорожской АЭС (ЗАЭС) такие же, как и во всем украинском обществе: кто-то против РФ, а кто-то за, но зарплату им платит Россия, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

2022-09-07T05:45

2022-09-07T05:45

2022-09-07T05:45

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Настроения у работников АЭС, по мнению Лизана, такие же, как и в украинском обществе: часть за Россию, часть против.Лизан предупредил о возможных терактах в Херсоне от сторонников киевских властей. По его словам, диверсанты могут уничтожать школы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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