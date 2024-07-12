https://ukraina.ru/20240712/1056223211.html

В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида

В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида - 12.07.2024 Украина.ру

В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида

В военкомат города Белгород-Днестровский, что в Одесской области пыталась попасть местная жительница, но ей помешал работник учреждения в военной форме, толкнувший ее у ворот здания. Из-за этого на землю упал и инвалид-колясочник, который стоял за женщиной, видео распространили украинские телеграм-каналы

2024-07-12T16:08

2024-07-12T16:08

2024-07-12T16:08

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Как отмечает "Политика страны", местные жительницы и инвалид явились к местному отделению территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы из военкомата выпустили мужчину у которого шизофрения. Женщина, попавшая под раздачу, – его мать. На следующем видеоролике, снятом на месте события, работник военкомата в военной форме, предположительно тот самый, по чьей вине пострадали женщина и инвалид, кричит что-то неразборчивое, используя мат. Его сдерживают двугие сотрудники ТЦК. В ответ на возмущение прохожих один из военкомов поясняет, что это их работник и он контуженный. "Контуженный, так пусть списывают", - кричат в ответ женщины, которые собрались у здания военкомата. Военно-врачебная комиссия признает его здоровым, потому со службы уволить его отказываются, пояснили местным. Тем временем, в сети опубликовали очередное видео насильственной мобилизации в Одессе. В этот раз ролик, где запечатлена работа военкомов, очевидцы сняли в общественном транспорте. Судя по кадрам, местная жительница раскритиковала сотрудников ТЦК за двойные стандарты мобилизации на Украине. "Мажоров ловите, чего вы простаков хватаете!", – возмутилась она, но ответ так и не получила. Примечательно, что в транспорте помимо женщин и пенсионеров мужчин почти нет. Ранее 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240711/1056185725.html

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