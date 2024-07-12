В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида - 12.07.2024 Украина.ру
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В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида
В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида - 12.07.2024 Украина.ру
В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида
В военкомат города Белгород-Днестровский, что в Одесской области пыталась попасть местная жительница, но ей помешал работник учреждения в военной форме, толкнувший ее у ворот здания. Из-за этого на землю упал и инвалид-колясочник, который стоял за женщиной, видео распространили украинские телеграм-каналы
2024-07-12T16:08
2024-07-12T16:08
новости
одесская область
белгород-днестровский
одесса
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Как отмечает "Политика страны", местные жительницы и инвалид явились к местному отделению территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы из военкомата выпустили мужчину у которого шизофрения. Женщина, попавшая под раздачу, – его мать. На следующем видеоролике, снятом на месте события, работник военкомата в военной форме, предположительно тот самый, по чьей вине пострадали женщина и инвалид, кричит что-то неразборчивое, используя мат. Его сдерживают двугие сотрудники ТЦК. В ответ на возмущение прохожих один из военкомов поясняет, что это их работник и он контуженный. "Контуженный, так пусть списывают", - кричат в ответ женщины, которые собрались у здания военкомата. Военно-врачебная комиссия признает его здоровым, потому со службы уволить его отказываются, пояснили местным. Тем временем, в сети опубликовали очередное видео насильственной мобилизации в Одессе. В этот раз ролик, где запечатлена работа военкомов, очевидцы сняли в общественном транспорте. Судя по кадрам, местная жительница раскритиковала сотрудников ТЦК за двойные стандарты мобилизации на Украине. "Мажоров ловите, чего вы простаков хватаете!", – возмутилась она, но ответ так и не получила. Примечательно, что в транспорте помимо женщин и пенсионеров мужчин почти нет. Ранее 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
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новости, одесская область, белгород-днестровский, одесса
Новости, Одесская область, Белгород-Днестровский, Одесса

В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида

16:08 12.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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В военкомат города Белгород-Днестровский, что в Одесской области пыталась попасть местная жительница, но ей помешал работник учреждения в военной форме, толкнувший ее у ворот здания. Из-за этого на землю упал и инвалид-колясочник, который стоял за женщиной, видео распространили украинские телеграм-каналы
Как отмечает "Политика страны", местные жительницы и инвалид явились к местному отделению территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы из военкомата выпустили мужчину у которого шизофрения. Женщина, попавшая под раздачу, – его мать.
"Женщина держит ногу в двери, пытается войти внутрь. Когда ей это удается, ее выталкивают, и она цепляется за колясочника, оба падают на землю. В этот момент из ТЦК пытается выскочить какой-то мужчина, его хватают", – уточняет СМИ.
На следующем видеоролике, снятом на месте события, работник военкомата в военной форме, предположительно тот самый, по чьей вине пострадали женщина и инвалид, кричит что-то неразборчивое, используя мат. Его сдерживают двугие сотрудники ТЦК.
В ответ на возмущение прохожих один из военкомов поясняет, что это их работник и он контуженный.

"Контуженный, так пусть списывают", - кричат в ответ женщины, которые собрались у здания военкомата.

Военно-врачебная комиссия признает его здоровым, потому со службы уволить его отказываются, пояснили местным.
Тем временем, в сети опубликовали очередное видео насильственной мобилизации в Одессе. В этот раз ролик, где запечатлена работа военкомов, очевидцы сняли в общественном транспорте.
Судя по кадрам, местная жительница раскритиковала сотрудников ТЦК за двойные стандарты мобилизации на Украине.

"Мажоров ловите, чего вы простаков хватаете!", – возмутилась она, но ответ так и не получила.

Примечательно, что в транспорте помимо женщин и пенсионеров мужчин почти нет.
Ранее 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.
Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 13:38
Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управленияВ среду 10 июля многих украинцев глубоко возмутила новость о том, что 100% сотрудников грантовых организаций получили бронирование от службы в ВСУ. Все сотрудники 133 организаций были признаны "критически важными". Все эти организации получают финансирование с Запада, то есть, являются иноагентами.
 
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Заголовок открываемого материала
16:31Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова
16:08В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида
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