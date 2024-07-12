https://ukraina.ru/20240712/1056218643.html

Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень

Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень - 12.07.2024 Украина.ру

Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень

Владимир Зеленский продолжает получать военную помощь от президента США Джо Байдена, но его поведение, вызывающее серьёзные опасения, вынуждает Банковую искать способы установить контакт с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, несмотря на сложные отношения в прошлом, ведь, скорее всего, именно он возглавит США на следующие 4 года

2024-07-12T15:10

2024-07-12T15:10

2024-07-12T15:10

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Приезд на саммит НАТО в Вашингтон был прекрасной возможностью для украинской делегации в очередной раз встретиться с американскими чиновниками и в очередной раз обсудить поддержку Киева, а точнее - потребовать её увеличить. Если представители администрации хоть время от времени, но наведываются в Киев, то пересечься Владимиру Зеленскому с президентом США Джо Байденом удаётся не так часто, как ему хотелось бы. И вот в последний день саммита, 11 июля, их переговоры состоялись.В самом начале открытой части встречи американский лидер заявил: "Сегодня я гордо объявляю о новом пакете военной помощи Украине. Я его подписал, кажется, минувшим вечером".Что именно вошло в него, Байден не уточнил. Это чуть позже сделал госсекретарь Энтони Блинкен: пакет помощи на сумму $225 млн включает ракетную батарею Patriot, снаряды для NASAMS, ракеты для ПЗРКФ Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование.Однако, как рассказал РИА Новости представитель Пентагона, США "задействуют более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое закупаемое". Вашингтон поставит Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью около $100 млн, т.е. в 10 раз дешевле новой (она стоит порядка $1 млрд).В качестве поддержки Зеленский рассчитывал получить от США разрешение использовать американское оружие для атак по любой части РФ. С просьбой снять ограничения на дальность ударов он, как писала немецкая газета Neue Zürcher Zeitung, обратился к Байдену накануне встречи.На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден сообщил, что никаких изменений в позиции США по этому вопросу нет: они не видят смысла разрешать атаковать вглубь территории России."Мы понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем, уделяя должное внимание угрозе эскалации. Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы. Вопрос в том, как наилучшим образом применять имеющееся у него оружие, которое мы ему доставляем", - заявил президент США.Украина была центральной темой саммита НАТО, о ней говорили много, ей пообещали помощь на €40 млрд в следующем году, но самым запоминающимся моментом может стать совсем не это.Во время выступления в честь окончания саммита Байден заявил: "А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин".Публика была в недоумении, в шоке был и стоящий рядом с американским лидером Зеленский, но просто кивнул головой и продолжал смотреть удивлённо. Байден, отходя от трибуны, понял, что оговорился, и попытался перевести всё в шутку, вернувшись к микрофону, сказал: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина"."Я лучше", сказал Зеленский, "чертовски лучше", вторил ему Байден.Все посмеялись, но запомнили. На этой оплошности президента акцентировали внимание крупнейшие американские телеканалы, причём в прайм-тайм, в частности ABC, CBS и NBC показали этот сюжет в вечерних выпусках новостных программ. Как отметила газета The New York Times, оплошность Байдена была очень несвоевременной, поскольку именно сейчас все демократы анализируют его состояние и оценивают способность продолжать предвыборную кампанию.Белый дом как обычно делал вид, что дела идут лучше некуда, и назвал выступление главы государства на пресс-конференции успехом. Аналогичного мнения придерживается и сам Байден."Вы заметили какую-либо ущербность в моём руководстве этой конференцией? Вы видели когда-нибудь более успешную конференцию? Что вы думаете? Я говорил о Путине, а потом в самом конце я сказал: "Я имею в виду Путина? Нет, извините, Зеленского". А затем я произнёс ещё пять других имен", - заявил он на итоговой пресс-конференции.К слову, за вечер Байден произнёс фамилию президента РФ 20 раз: 6 - во вступительной речи, 14 - отвечая на вопросы журналистов.Так, он выступил с очередным оскорблением российского коллеги: "Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец".Комментируя ранее подобные выпады в свой адрес, Владимир Путин лишь пожелал здоровья Байдену и сказал, что оценивать других людей – всё равно что смотреть в зеркало.Кроме того, президент США оценил возможность проведения переговоров с российским лидером: "У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным. Он мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения. <…> Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать. Во время последнего разговора с Путиным я пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе".Он не пояснил, когда состоялась эта беседа. Последний телефонный разговор Путина и Байдена датирован 21 февраля 2022 года.Оговорка про Путина и Зеленского была не единственной. На вопрос сможет ли вице-президент Камала Харрис победить 45-го президента США Дональда Трампа, если станет его соперником на ноябрьских президентских выборах, Байден ответил: "Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента".Кадры с реакцией на эти слова высокопоставленных чиновников администрации быстро разлетелись в соцсетях: Блинкен сразу опустил глаза вниз, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан схватился за подбородок, лишь глава Пентагона Ллойд Остин был невозмутим.Трамп промолчать по такому поводу не мог и написал в своей социальной сети Truth Social, что "у Джо синдром психического помешательства на Трампе".Предвыборный штаб демократов рассчитывал, что пресс-конференция на полях саммита НАТО станет реваншем Байдена за провал на первых дебатах, но стало только хуже. Агентство Bloomberg отмечает, что оговорки президента мгновенно вызвали насмешки в интернете, поскольку он спутал двух своих "главных врагов" с "главными союзниками", и эти критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу умственных способностей Байдена, что ставит под угрозу его предвыборную кампанию.Зеленский ищет подход к ТрампуЗеленский, видимо, почувствовал ветер перемен и пытается не повторить ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который в ходе американской президентской гонки 2026 года поставил всё на бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, а победил в итоге Трамп, о котором украинский президент высказывался нелицеприятно."Наш источник в Офисе президента рассказал, что Трамп отказался от встречи с Зеленским, несмотря на попытки лоббистов организовать встречу. Главный претендент на пост президента США игнорирует любые попытки Офиса президента организовать переговоры", - сообщил украинский Telegram-канал "Резидент".Это неудивительно, учитывая историю их отношений в бытность президентами. Трамп не питает тёплых чувств к Украине, он не понимает, почему деньги американских налогоплательщиков должны тратиться на поддержку этой страны, страны невероятно коррумпированной, что с трибуны Верховной Рады почти 10 лет назад признавал Байден, в отличие от республиканца активно поддерживающий Киев с майдана и до сегодняшних дней.Но есть у Трампа и личная неприязнь к Зеленскому, ведь именно из-за него 45-му президенту США пришлось пережить позорную процедуру импичмента. И хотя от власти в феврале 2020-го его не отстранили, это событие сильно ударило по самолюбию Трампа.18 апреля 2024 года издание Politico выпустило статью под названием "Почему Дональд Трамп ненавидит Украину?""Неприязнь бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни. В конце концов, именно телефонный разговор с Зеленским привёл к первому импичменту Трампа в декабре 2019 года, после того как его обвинили в попытке повлиять на выборы 2020 года, принуждая украинского лидера к расследованию в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Есть все признаки того, что эта страна всё ещё не даёт ему покоя. От первых намёков на российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года до расследования специального прокурора и импичмента Трампа в 2019 году все дороги — иногда может показаться — ведут через Киев", - говорится в публикации.Чтобы доказать отсутствие давления на Зеленского, Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг — опубликовал стенограмму второго телефонного разговора лидеров двух стран, не предназначенную для широкой аудитории. Трамп никогда не подбирал высокопарные слова, наоборот, он всегда говорит то, что думает, чем завоевал расположение многих американцев в 2016 году, а вот президент Украины попал впросак — он не ожидал, что Вашингтон обнародует его высказывания, в которых было полно заискиваний.Для Зеленского демократы во главе США гораздо предпочтительнее, но игнорировать ту ситуацию, которая складывается в предвыборной гонке сейчас, невозможно, поэтому украинские власти начинают искать подход к команде 45-го президента. Зеленский пригласил совершить визит на Украину самого высокопоставленного республиканца (третье лицо государства) – председателя Палаты представителей Майка Джонсона, того самого, который упорно отказывался выносить на голосование вопрос о возобновлении военной помощи ВСУ. Американский политик ответил, что был бы рад посетить страну, но из-за выборов график довольно плотный, поэтому сложно найти время для поездки. Короче, Джонсон Зеленскому отказал.Что касается самого Трампа, на мероприятии в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне ведущий телеканала Fox Брет Байер, выступавший в роли модератора, спросил украинского лидера про перспективы переизбрания бывшего американского президента. Зеленский предпочёл уклониться от ответа, он сказал, что в прошлом у него были хорошие беседы с Трампом, но отметил, что это было до начала СВО."Я надеюсь, что, если народ Америки выберет президента Трампа, его политика в отношении Украины не изменится", — сказал украинский лидер."За этой реакцией, вероятно, скрывается серьёзная обеспокоенность — как внутри украинского правительства, так и среди его сторонников — возможным возвращением Трампа, который стремится к более тесным отношениям с президентом России Владимиром Путиным", - считает издание Politico.О намерении поладить с президентом Путиным и восстановить сотрудничество с Россией Трамп говорил ещё в ходе предвыборной кампании 2016 года, но в итоге за период его правления двусторонние отношения ухудшились ещё сильнее, более того, США вышли из ряда стратегических договоров, поставив под угрозу мировую безопасность.Теперь же цель Трампа на второй срок - завершить украинский конфликт, причём в сжатые сроки. Как этого добиться, в то время, пока Байден называл Зеленского Путиным, 45-й президент США обсуждал в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который на протяжении недели совершил целое турне с миротворческой миссией, в рамках которого посетил Киев, Москву и Пекин.В таком ключе Зеленский развивать отношения с Трампом в случае его возвращения к власти не настроен, более того, на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом оскорбительно высказался об Орбане, заявив, что "не все лидеры могут вести переговоры, для этого нужно иметь определённые силу и полномочия".С таким подходом Зеленский может остаться в конечном итоге без какой-либо помощи со стороны США, если Байден, который на протяжении долгих лет поддерживал Украину, уйдёт, а власть перейдёт к Трампу, с которым поладить у Банковой никак не получается.Чем обернётся для главы венгерского правительства попытка запустить миротворческий процесс вопреки желанию остального Запада, читайте в статье Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем

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