Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем - 11.07.2024 Украина.ру
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Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем - 11.07.2024 Украина.ру
Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически обречен – он может стать очередной жертвой битвы за демократию в ее современном виде. Он забыл, что сегодня, если верить администрации президента США Джо Байдена, демократия – это власть демократов, а не какого-то там народа, который по старинке и сдуру мнит себя "источником власти".
2024-07-11T20:32
2024-07-11T20:32
венгрия
виктор орбан
нато
ес
демократия
дональд трамп
джо байден
сша
россия
китай
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А Орбан поставил еще одну свою подпись под собственным приговором – официально приехал на саммит НАТО, где должны были решить, как кончить всех автократов планеты, угнездившихся в России, Китае, Иране и Северной Корее, а неофициально поехал к республиканцу. И не простому, а американскому. Да еще и главному конкуренту демократа Байдена – к Дональду Трампу, который не только уже 15-18 июля 2024 года на общенациональном съезде Республиканской партии США может стать кандидатом в президенты, но и давно что есть мочи изобретательно и крайне убедительно насмехается над "сонным Джо".Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что уже 12 июля Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. При этом агентство открыто огласило главный страх демократов: "Этот визит, вероятно, усилит опасения по поводу того, что венгерский лидер работает в качестве посредника между Путиным и Трампом".И понятно же, что Орбан и Трамп на флоридских лужайках будут не только мячики для гольфа азартно гонять, но и не менее эмоционально и конструктивно могут обсудить, как поменять сложившуюся картину мира, которую смастырили за последние годы демократы Байдена. С участием, разумеется, НАТО и Евросоюза, коих демократы США нагнули в такую неприличную позу, что у многих, включая любительницы брюк главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, штанина сзади рискует лопнуть. С неприличным треском.А Орбан перед визитом на саммит НАТО по очереди, как известно, посетил Киев, Москву и Пекин и, по его словам, везде говорил о возможности замирения конфликта в Украине, где Россия проводит свою спецвоенную операцию (СВО) и уже показала военную несостоятельность коллективного Запада.После этого Орбан отправил лидерам стран Европы письмо с мнениями президента России Владимира Путина и просроченного и нелегитимного фюрера неонацистов Украины Владимира Зеленского, которые, по словам Орбана, отвергли его предложение сначала объявить перемирие, а затем начинать переговоры. Потому что Киеву делать это запрещает Запад, а Москва не видит в перемирии способа обеспечения собственной безопасности и потому сама может решить эти свои проблемы. На фронтах СВО. И делает это.Значит, написал Орбан, нужны дополнительные посреднические усилия и обязательный учет пожеланий России. Потому что с этим согласен Пекин, на который как на последнюю инстанцию смотрят многие страны так называемого Глобального Юга.Этими действиями Орбан, по мнению многих, фактически "полностью уничтожил" и обнулил мирный план Зеленского, который он с подачи Запада пытался недавно втюхать всем на мирной конференции в Швейцарии. Теперь, оказывается, другие люди могут обеспечить мир в Украине, значит, для Запада необходимость содержать Зеленского приближается к нулю. Равно как и нулевые усилия Запада организовать мнимую поддержку киевского режима по принципу "Весь мир с Украиной". Нет, мощнейше-авторитетная Микронезия поддержала итоговую декларацию швейцарского саммита и лично Зеленского, но вот Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Саудовская Аравия, Индонезия и не плюнули в эту сторону. Более того, заявили, что без России мир с Россией, переговоры о нем невозможны вообще.А Олег Соскин, экс-советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, еще и издевается публично, говоря чистую правду: "По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. … Полностью Зеленского переиграл. …А зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена".Не для этого, ой, не для этого взращивал Запад и пичкал оружием и долларами с евро такого "соколика" как Зеленский. На него возлагались большие надежды, а он взял, да и все профукал. А Орбан показал все это миру.И, конечно, одной этой роли разоблачителя, связующего звена и посредника между Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и возможным президентом США Трампом, который на дух не выносит нынешних хозяев американского Белого дома, было бы достаточно для того, чтобы этим самые демократы сожрали Орбана без соли и лука.А тут еще и саммит НАТО решил и дальше вести линию на конфронтацию с Россией и на поддержку устремлений Украины стать членом Альянса и в таком виде быть вечной шпилькой в подбрюшии России. В декларации саммита записано, что Украину необратимо примут в НАТО. Когда-нибудь. Если в Киеве захотят. Или – это точнее! – если Киев еще сохранится столицей суверенной Украины, которая в свою очередь тоже будет на карте мира.А, чтобы она там, на карте, была, саммит договорился выделить ей в 2025 году 40 млрд евро, а Китай объявили "ключевым пособником" России и войны. Уходящий в небытие генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов так и сказал: "Мы понимаем, что Китай стал одним из ключевых пособников "российской войны против Украины". Поэтому сегодня мы указали это в нашей декларации нашего саммита. Союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории".Но виноват Орбан, которому уже угрожают тем, что ему обязательно, как сейчас говорят, "прилетит". И даже уже прилетело. Американское издание Politico уже сообщило, что:- после всех самоинициатив Орбана, после визита в Россию и Китай Запад готовит для него "наказание". Например, ЕС может впредь демонстративно бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией, которая до конца 2024 года является председателем в Евросоюзе;- европейцы, выполняя указания американских хозяев и заказчиков, уже в среду,10 июля, продемонстрировали: представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой двухчасовой встрече. Politico так и написало: "Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Авт.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, о чем рассказали двое других дипломатов ЕС. ... Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом". Более того, днем ранее, 9 июля, первую встречу Евросовета в Венгрии посетили всего 7 из 27 стран конфедерации, не считая хозяев мероприятия;- Орбана призывали "остановиться", иначе его могут ждать еще более тяжелые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками. Издание так и написало: "Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом".И что? А ничего -- Орбан поехал к Трампу. А его коллега и соратник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях саммита НАТО еще 10 июля заявил в Вашингтоне, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом. По словам министра, Венгрия видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, если Трамп вернется в Белый дом в ходе предстоящих президентских выборов.Вот и выходит, что министр озвучил, а премьер воплотил слова в дела и оказался в Мар-а-Лаго.Означает это, разумеется, только одно – Орбана и Венгрию будут давить и дальше. Например, Польша, как известно уже предлагает лишить Будапешт права на председательство в ЕС и передать это право, ясное дело, ей. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, ЕС рассматривает возможность досрочного прекращения председательства Венгрии. За то, что Орбан, мол, в ходе визита в Россию якобы злоупотребил полномочиями председателя одного из руководящих органов сообщества, чтобы продвинуть внешнеполитическую позицию Будапешта. "Появляются креативные идеи, однако я не хочу их раскрывать и свести усилия на нет, сообщив об этом преждевременно", -- загадочно сказал человек, который еще в 2014 году спровоцировал госпереворот в Украине.Однако этот польский репрессивный креатив – не бином Ньютона. Раздутый скандал вокруг мнимого "самоуправства" Орбана бюрократия ЕС, за которой маячат демократы Байдена из США, могу использовать для изменения краеугольного принципа принятия решений в НАТО и ЕС. А именно – пункта о то, что все решения в этих организациях принимаются консенсусом. А значит, необходимы усилия для достижений компромисса, который удовлетворил бы всех. Повторяю – ВСЕХ членов НАТО и ЕС.Принцип этот был заложен в основу деятельности НАТО и ЕС давно, когда они еще, кажется, верили в демократию, а не только несли ее на бомбардировщиках и осчастливливали ею из бомболюков. Тогда, когда мнение народа – демоса -- еще что-то значило для основателей ЕС и Альянса и демократия еще была властью именно демоса, а не демократов.Теперь эта "роскошь" стала обузой, и ее хотят заменить на принцип голосования по принципу правоты большинства. Фактически на ленинский принцип демократического централизма: кого больше – те и правы и могут навязывать свою волю меньшинству, которое обязано либо покорно подчиняться, либо получать по голове за ослушание. Скандал с Орбаном может поспособствовать дальнейшему лишению демократических признаков НАТО и ЕС, их приручению воле США, которые всегда обеспечивают поддержку большинства своим приказам.Орбан в своих инициативах, похоже, на консенсусное принятие решений и уповает, предлагая думать над вопросами войны и мира. А его жестко обламывают. И что самое страшное – Трампу, на которого так Орбан надеется, тоже выгодно приручение и НАТО, и ЕС. Он тоже не терпит эти "демократические прибамбасы", которые мешают ему "делать Америку снова великой".Жесткий облом всех надежд и упований – вот что может стать настоящим наказанием для Орбана. Но так и бывает, когда принципами играются и спекулируют, а не соблюдают их. А Орбан же -- тоже демократ...Больше об Орбане читайте в статье "Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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венгрия, виктор орбан, нато, ес, демократия, дональд трамп, джо байден, сша, россия, китай, politico, владимир зеленский, украина, мнения
Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, демократия, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Россия, Китай, Politico, Владимир Зеленский, Украина, Мнения

Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем

20:32 11.07.2024
 
© flickr.com
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© flickr.com
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически обречен – он может стать очередной жертвой битвы за демократию в ее современном виде. Он забыл, что сегодня, если верить администрации президента США Джо Байдена, демократия – это власть демократов, а не какого-то там народа, который по старинке и сдуру мнит себя "источником власти".
А Орбан поставил еще одну свою подпись под собственным приговором – официально приехал на саммит НАТО, где должны были решить, как кончить всех автократов планеты, угнездившихся в России, Китае, Иране и Северной Корее, а неофициально поехал к республиканцу. И не простому, а американскому. Да еще и главному конкуренту демократа Байдена – к Дональду Трампу, который не только уже 15-18 июля 2024 года на общенациональном съезде Республиканской партии США может стать кандидатом в президенты, но и давно что есть мочи изобретательно и крайне убедительно насмехается над "сонным Джо".
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что уже 12 июля Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. При этом агентство открыто огласило главный страх демократов: "Этот визит, вероятно, усилит опасения по поводу того, что венгерский лидер работает в качестве посредника между Путиным и Трампом".
И понятно же, что Орбан и Трамп на флоридских лужайках будут не только мячики для гольфа азартно гонять, но и не менее эмоционально и конструктивно могут обсудить, как поменять сложившуюся картину мира, которую смастырили за последние годы демократы Байдена. С участием, разумеется, НАТО и Евросоюза, коих демократы США нагнули в такую неприличную позу, что у многих, включая любительницы брюк главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, штанина сзади рискует лопнуть. С неприличным треском.
А Орбан перед визитом на саммит НАТО по очереди, как известно, посетил Киев, Москву и Пекин и, по его словам, везде говорил о возможности замирения конфликта в Украине, где Россия проводит свою спецвоенную операцию (СВО) и уже показала военную несостоятельность коллективного Запада.
После этого Орбан отправил лидерам стран Европы письмо с мнениями президента России Владимира Путина и просроченного и нелегитимного фюрера неонацистов Украины Владимира Зеленского, которые, по словам Орбана, отвергли его предложение сначала объявить перемирие, а затем начинать переговоры. Потому что Киеву делать это запрещает Запад, а Москва не видит в перемирии способа обеспечения собственной безопасности и потому сама может решить эти свои проблемы. На фронтах СВО. И делает это.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Значит, написал Орбан, нужны дополнительные посреднические усилия и обязательный учет пожеланий России. Потому что с этим согласен Пекин, на который как на последнюю инстанцию смотрят многие страны так называемого Глобального Юга.
Этими действиями Орбан, по мнению многих, фактически "полностью уничтожил" и обнулил мирный план Зеленского, который он с подачи Запада пытался недавно втюхать всем на мирной конференции в Швейцарии. Теперь, оказывается, другие люди могут обеспечить мир в Украине, значит, для Запада необходимость содержать Зеленского приближается к нулю. Равно как и нулевые усилия Запада организовать мнимую поддержку киевского режима по принципу "Весь мир с Украиной". Нет, мощнейше-авторитетная Микронезия поддержала итоговую декларацию швейцарского саммита и лично Зеленского, но вот Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Саудовская Аравия, Индонезия и не плюнули в эту сторону. Более того, заявили, что без России мир с Россией, переговоры о нем невозможны вообще.
А Олег Соскин, экс-советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, еще и издевается публично, говоря чистую правду: "По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. … Полностью Зеленского переиграл. …А зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена".
Не для этого, ой, не для этого взращивал Запад и пичкал оружием и долларами с евро такого "соколика" как Зеленский. На него возлагались большие надежды, а он взял, да и все профукал. А Орбан показал все это миру.
И, конечно, одной этой роли разоблачителя, связующего звена и посредника между Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и возможным президентом США Трампом, который на дух не выносит нынешних хозяев американского Белого дома, было бы достаточно для того, чтобы этим самые демократы сожрали Орбана без соли и лука.
А тут еще и саммит НАТО решил и дальше вести линию на конфронтацию с Россией и на поддержку устремлений Украины стать членом Альянса и в таком виде быть вечной шпилькой в подбрюшии России. В декларации саммита записано, что Украину необратимо примут в НАТО. Когда-нибудь. Если в Киеве захотят. Или – это точнее! – если Киев еще сохранится столицей суверенной Украины, которая в свою очередь тоже будет на карте мира.
А, чтобы она там, на карте, была, саммит договорился выделить ей в 2025 году 40 млрд евро, а Китай объявили "ключевым пособником" России и войны. Уходящий в небытие генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов так и сказал: "Мы понимаем, что Китай стал одним из ключевых пособников "российской войны против Украины". Поэтому сегодня мы указали это в нашей декларации нашего саммита. Союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории".
Шишкин
9 июля, 11:50
Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
Но виноват Орбан, которому уже угрожают тем, что ему обязательно, как сейчас говорят, "прилетит". И даже уже прилетело. Американское издание Politico уже сообщило, что:
- после всех самоинициатив Орбана, после визита в Россию и Китай Запад готовит для него "наказание". Например, ЕС может впредь демонстративно бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией, которая до конца 2024 года является председателем в Евросоюзе;
- европейцы, выполняя указания американских хозяев и заказчиков, уже в среду,10 июля, продемонстрировали: представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой двухчасовой встрече. Politico так и написало: "Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Авт.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, о чем рассказали двое других дипломатов ЕС. ... Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом". Более того, днем ранее, 9 июля, первую встречу Евросовета в Венгрии посетили всего 7 из 27 стран конфедерации, не считая хозяев мероприятия;
- Орбана призывали "остановиться", иначе его могут ждать еще более тяжелые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками. Издание так и написало: "Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом".
И что? А ничего -- Орбан поехал к Трампу. А его коллега и соратник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях саммита НАТО еще 10 июля заявил в Вашингтоне, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом. По словам министра, Венгрия видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, если Трамп вернется в Белый дом в ходе предстоящих президентских выборов.
Вот и выходит, что министр озвучил, а премьер воплотил слова в дела и оказался в Мар-а-Лаго.
Означает это, разумеется, только одно – Орбана и Венгрию будут давить и дальше. Например, Польша, как известно уже предлагает лишить Будапешт права на председательство в ЕС и передать это право, ясное дело, ей. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, ЕС рассматривает возможность досрочного прекращения председательства Венгрии. За то, что Орбан, мол, в ходе визита в Россию якобы злоупотребил полномочиями председателя одного из руководящих органов сообщества, чтобы продвинуть внешнеполитическую позицию Будапешта. "Появляются креативные идеи, однако я не хочу их раскрывать и свести усилия на нет, сообщив об этом преждевременно", -- загадочно сказал человек, который еще в 2014 году спровоцировал госпереворот в Украине.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2024
8 июля, 17:09
Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войнуСаммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященный 75-летию Альянса и потому уже названный "юбилейным", будет тем не менее решать, что ему делать с Украиной. Точнее, с войной в Украине, на стороне которой НАТО выступает.
Однако этот польский репрессивный креатив – не бином Ньютона. Раздутый скандал вокруг мнимого "самоуправства" Орбана бюрократия ЕС, за которой маячат демократы Байдена из США, могу использовать для изменения краеугольного принципа принятия решений в НАТО и ЕС. А именно – пункта о то, что все решения в этих организациях принимаются консенсусом. А значит, необходимы усилия для достижений компромисса, который удовлетворил бы всех. Повторяю – ВСЕХ членов НАТО и ЕС.
Принцип этот был заложен в основу деятельности НАТО и ЕС давно, когда они еще, кажется, верили в демократию, а не только несли ее на бомбардировщиках и осчастливливали ею из бомболюков. Тогда, когда мнение народа – демоса -- еще что-то значило для основателей ЕС и Альянса и демократия еще была властью именно демоса, а не демократов.
Теперь эта "роскошь" стала обузой, и ее хотят заменить на принцип голосования по принципу правоты большинства. Фактически на ленинский принцип демократического централизма: кого больше – те и правы и могут навязывать свою волю меньшинству, которое обязано либо покорно подчиняться, либо получать по голове за ослушание. Скандал с Орбаном может поспособствовать дальнейшему лишению демократических признаков НАТО и ЕС, их приручению воле США, которые всегда обеспечивают поддержку большинства своим приказам.
Орбан в своих инициативах, похоже, на консенсусное принятие решений и уповает, предлагая думать над вопросами войны и мира. А его жестко обламывают. И что самое страшное – Трампу, на которого так Орбан надеется, тоже выгодно приручение и НАТО, и ЕС. Он тоже не терпит эти "демократические прибамбасы", которые мешают ему "делать Америку снова великой".
Жесткий облом всех надежд и упований – вот что может стать настоящим наказанием для Орбана. Но так и бывает, когда принципами играются и спекулируют, а не соблюдают их. А Орбан же -- тоже демократ...
Больше об Орбане читайте в статье "Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики"
 
ВенгрияВиктор ОрбанНАТОЕСдемократияДональд ТрампДжо БайденСШАРоссияКитайPoliticoВладимир ЗеленскийУкраинаМнения
 
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20:45Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал
20:37"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине
20:32Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
19:58Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной
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