https://ukraina.ru/20240711/1056191572.html

Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем

Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем - 11.07.2024 Украина.ру

Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически обречен – он может стать очередной жертвой битвы за демократию в ее современном виде. Он забыл, что сегодня, если верить администрации президента США Джо Байдена, демократия – это власть демократов, а не какого-то там народа, который по старинке и сдуру мнит себя "источником власти".

2024-07-11T20:32

2024-07-11T20:32

2024-07-11T20:32

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А Орбан поставил еще одну свою подпись под собственным приговором – официально приехал на саммит НАТО, где должны были решить, как кончить всех автократов планеты, угнездившихся в России, Китае, Иране и Северной Корее, а неофициально поехал к республиканцу. И не простому, а американскому. Да еще и главному конкуренту демократа Байдена – к Дональду Трампу, который не только уже 15-18 июля 2024 года на общенациональном съезде Республиканской партии США может стать кандидатом в президенты, но и давно что есть мочи изобретательно и крайне убедительно насмехается над "сонным Джо".Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что уже 12 июля Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. При этом агентство открыто огласило главный страх демократов: "Этот визит, вероятно, усилит опасения по поводу того, что венгерский лидер работает в качестве посредника между Путиным и Трампом".И понятно же, что Орбан и Трамп на флоридских лужайках будут не только мячики для гольфа азартно гонять, но и не менее эмоционально и конструктивно могут обсудить, как поменять сложившуюся картину мира, которую смастырили за последние годы демократы Байдена. С участием, разумеется, НАТО и Евросоюза, коих демократы США нагнули в такую неприличную позу, что у многих, включая любительницы брюк главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, штанина сзади рискует лопнуть. С неприличным треском.А Орбан перед визитом на саммит НАТО по очереди, как известно, посетил Киев, Москву и Пекин и, по его словам, везде говорил о возможности замирения конфликта в Украине, где Россия проводит свою спецвоенную операцию (СВО) и уже показала военную несостоятельность коллективного Запада.После этого Орбан отправил лидерам стран Европы письмо с мнениями президента России Владимира Путина и просроченного и нелегитимного фюрера неонацистов Украины Владимира Зеленского, которые, по словам Орбана, отвергли его предложение сначала объявить перемирие, а затем начинать переговоры. Потому что Киеву делать это запрещает Запад, а Москва не видит в перемирии способа обеспечения собственной безопасности и потому сама может решить эти свои проблемы. На фронтах СВО. И делает это.Значит, написал Орбан, нужны дополнительные посреднические усилия и обязательный учет пожеланий России. Потому что с этим согласен Пекин, на который как на последнюю инстанцию смотрят многие страны так называемого Глобального Юга.Этими действиями Орбан, по мнению многих, фактически "полностью уничтожил" и обнулил мирный план Зеленского, который он с подачи Запада пытался недавно втюхать всем на мирной конференции в Швейцарии. Теперь, оказывается, другие люди могут обеспечить мир в Украине, значит, для Запада необходимость содержать Зеленского приближается к нулю. Равно как и нулевые усилия Запада организовать мнимую поддержку киевского режима по принципу "Весь мир с Украиной". Нет, мощнейше-авторитетная Микронезия поддержала итоговую декларацию швейцарского саммита и лично Зеленского, но вот Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Саудовская Аравия, Индонезия и не плюнули в эту сторону. Более того, заявили, что без России мир с Россией, переговоры о нем невозможны вообще.А Олег Соскин, экс-советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, еще и издевается публично, говоря чистую правду: "По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. … Полностью Зеленского переиграл. …А зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена".Не для этого, ой, не для этого взращивал Запад и пичкал оружием и долларами с евро такого "соколика" как Зеленский. На него возлагались большие надежды, а он взял, да и все профукал. А Орбан показал все это миру.И, конечно, одной этой роли разоблачителя, связующего звена и посредника между Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и возможным президентом США Трампом, который на дух не выносит нынешних хозяев американского Белого дома, было бы достаточно для того, чтобы этим самые демократы сожрали Орбана без соли и лука.А тут еще и саммит НАТО решил и дальше вести линию на конфронтацию с Россией и на поддержку устремлений Украины стать членом Альянса и в таком виде быть вечной шпилькой в подбрюшии России. В декларации саммита записано, что Украину необратимо примут в НАТО. Когда-нибудь. Если в Киеве захотят. Или – это точнее! – если Киев еще сохранится столицей суверенной Украины, которая в свою очередь тоже будет на карте мира.А, чтобы она там, на карте, была, саммит договорился выделить ей в 2025 году 40 млрд евро, а Китай объявили "ключевым пособником" России и войны. Уходящий в небытие генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов так и сказал: "Мы понимаем, что Китай стал одним из ключевых пособников "российской войны против Украины". Поэтому сегодня мы указали это в нашей декларации нашего саммита. Союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории".Но виноват Орбан, которому уже угрожают тем, что ему обязательно, как сейчас говорят, "прилетит". И даже уже прилетело. Американское издание Politico уже сообщило, что:- после всех самоинициатив Орбана, после визита в Россию и Китай Запад готовит для него "наказание". Например, ЕС может впредь демонстративно бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией, которая до конца 2024 года является председателем в Евросоюзе;- европейцы, выполняя указания американских хозяев и заказчиков, уже в среду,10 июля, продемонстрировали: представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой двухчасовой встрече. Politico так и написало: "Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Авт.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, о чем рассказали двое других дипломатов ЕС. ... Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом". Более того, днем ранее, 9 июля, первую встречу Евросовета в Венгрии посетили всего 7 из 27 стран конфедерации, не считая хозяев мероприятия;- Орбана призывали "остановиться", иначе его могут ждать еще более тяжелые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками. Издание так и написало: "Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом".И что? А ничего -- Орбан поехал к Трампу. А его коллега и соратник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях саммита НАТО еще 10 июля заявил в Вашингтоне, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом. По словам министра, Венгрия видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, если Трамп вернется в Белый дом в ходе предстоящих президентских выборов.Вот и выходит, что министр озвучил, а премьер воплотил слова в дела и оказался в Мар-а-Лаго.Означает это, разумеется, только одно – Орбана и Венгрию будут давить и дальше. Например, Польша, как известно уже предлагает лишить Будапешт права на председательство в ЕС и передать это право, ясное дело, ей. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, ЕС рассматривает возможность досрочного прекращения председательства Венгрии. За то, что Орбан, мол, в ходе визита в Россию якобы злоупотребил полномочиями председателя одного из руководящих органов сообщества, чтобы продвинуть внешнеполитическую позицию Будапешта. "Появляются креативные идеи, однако я не хочу их раскрывать и свести усилия на нет, сообщив об этом преждевременно", -- загадочно сказал человек, который еще в 2014 году спровоцировал госпереворот в Украине.Однако этот польский репрессивный креатив – не бином Ньютона. Раздутый скандал вокруг мнимого "самоуправства" Орбана бюрократия ЕС, за которой маячат демократы Байдена из США, могу использовать для изменения краеугольного принципа принятия решений в НАТО и ЕС. А именно – пункта о то, что все решения в этих организациях принимаются консенсусом. А значит, необходимы усилия для достижений компромисса, который удовлетворил бы всех. Повторяю – ВСЕХ членов НАТО и ЕС.Принцип этот был заложен в основу деятельности НАТО и ЕС давно, когда они еще, кажется, верили в демократию, а не только несли ее на бомбардировщиках и осчастливливали ею из бомболюков. Тогда, когда мнение народа – демоса -- еще что-то значило для основателей ЕС и Альянса и демократия еще была властью именно демоса, а не демократов.Теперь эта "роскошь" стала обузой, и ее хотят заменить на принцип голосования по принципу правоты большинства. Фактически на ленинский принцип демократического централизма: кого больше – те и правы и могут навязывать свою волю меньшинству, которое обязано либо покорно подчиняться, либо получать по голове за ослушание. Скандал с Орбаном может поспособствовать дальнейшему лишению демократических признаков НАТО и ЕС, их приручению воле США, которые всегда обеспечивают поддержку большинства своим приказам.Орбан в своих инициативах, похоже, на консенсусное принятие решений и уповает, предлагая думать над вопросами войны и мира. А его жестко обламывают. И что самое страшное – Трампу, на которого так Орбан надеется, тоже выгодно приручение и НАТО, и ЕС. Он тоже не терпит эти "демократические прибамбасы", которые мешают ему "делать Америку снова великой".Жесткий облом всех надежд и упований – вот что может стать настоящим наказанием для Орбана. Но так и бывает, когда принципами играются и спекулируют, а не соблюдают их. А Орбан же -- тоже демократ...Больше об Орбане читайте в статье "Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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