В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки - 12.07.2024 Украина.ру
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В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки
В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки - 12.07.2024 Украина.ру
В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки
За разведку в пользу иностранного государства ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадим Голда выйдет на свободу только в 2038 году. Его вина доказана Верховным судом ДНР, который вынес соответствующий приговор
2024-07-12T12:54
2024-07-12T12:54
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Согласно сообщению Генпрокуратуры РФ, 56-летний Вадим Голда признан виновным в шпионаже, а информация, которую он передавал, была использована против Вооруженных Сил РФ и мирных жителей. "Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной разведки путем сбора данных об объектах промышленности республики. В дальнейшем по данным объектам промышленности наносились ракетные удары, причинившие значительный ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей", – сказано в опубликованном сообщении. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре. Помимо этого, судом конфисковано 43 бронированных автомобиля марки "Toyota" модели "Land Cruiser 200", которые использовались сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине.Ранее Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ. Подробнее о том, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам с западным оружием читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
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новости, обсе, верховный суд, донецкая народная республика, россия, украина, генпрокуратура, сво
Новости, ОБСЕ, Верховный Суд, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, генпрокуратура, СВО

В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки

12:54 12.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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За разведку в пользу иностранного государства ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадим Голда выйдет на свободу только в 2038 году. Его вина доказана Верховным судом ДНР, который вынес соответствующий приговор
Согласно сообщению Генпрокуратуры РФ, 56-летний Вадим Голда признан виновным в шпионаже, а информация, которую он передавал, была использована против Вооруженных Сил РФ и мирных жителей.
"Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной разведки путем сбора данных об объектах промышленности республики. В дальнейшем по данным объектам промышленности наносились ракетные удары, причинившие значительный ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей", – сказано в опубликованном сообщении.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре.
Помимо этого, судом конфисковано 43 бронированных автомобиля марки "Toyota" модели "Land Cruiser 200", которые использовались сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине.
Ранее Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ.
Подробнее о том, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам с западным оружием читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
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