В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки

Война не за территории, а за денатофикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты

В украинском экспертном сообществе начали задумываться, за что воюют украинцы, насколько надёжен для киевского режима коллективный Запад в качестве союзника и надолго ли его хватит