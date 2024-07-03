Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024 Украина.ру
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Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024 Украина.ру
Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Депутаты Госдумы 3 июля единогласно поддержали заявление о временном прекращении работы российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), говорится на сайте Думы
2024-07-03T13:03
2024-07-03T13:04
обсе
новости
россия
сша
вячеслав володин
госдума
лдпр
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Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия внесли в Госдуму 28 июня.Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. Он указывал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.При этом, если "русофобская линия" руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию, отмечал политик.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в свою очередь сказал, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". Володин заверял, что со стороны РФ делалось все для диалога, но со стороны ОБСЕ это "все болезненно, они могут работать только в ситуации монополии на информацию".Подробнее о бесполезности ОБСЕ для России — в материале Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" на сайте Украина.ру.
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обсе, новости, россия, сша, вячеслав володин, госдума, лдпр
ОБСЕ, Новости, Россия, США, Вячеслав Володин, Госдума, ЛДПР

Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ

13:03 03.07.2024 (обновлено: 13:04 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Депутаты Госдумы 3 июля единогласно поддержали заявление о временном прекращении работы российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), говорится на сайте Думы
Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия внесли в Госдуму 28 июня.
Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.
Он указывал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.
При этом, если "русофобская линия" руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию, отмечал политик.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в свою очередь сказал, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". Володин заверял, что со стороны РФ делалось все для диалога, но со стороны ОБСЕ это "все болезненно, они могут работать только в ситуации монополии на информацию".
Подробнее о бесполезности ОБСЕ для России — в материале Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" на сайте Украина.ру.
 
ОБСЕНовостиРоссияСШАВячеслав ВолодинГосдумаЛДПР
 
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