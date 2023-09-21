https://ukraina.ru/20230921/1049575914.html

Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow

Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow - 21.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow

Групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном стал результатом работы военной, агентурной и космической разведки ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-09-21T05:45

2023-09-21T05:45

2023-09-21T05:45

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ракеты

storm shadow

истребители

авиаудары

украина

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сво

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За последнее время Россия отправила на орбиту до пяти военных спутников и это дало свой результат. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда взлетают истребители с ракетами Storm Shadow, рассказал Моро.Более того, за три месяца "контрнаступа" ВС РФ научились точно определять, откуда именно осуществляется снабжение украинских группировок, добавил эксперт.Это все видели на примере Крыма, когда ВСУ ударили ракетами по заводу в Севастополе. Это значит, что ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049526889.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ракеты, storm shadow , истребители, авиаудары, украина, россия, сво