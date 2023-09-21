https://ukraina.ru/20230921/1049575914.html
Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow
Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow - 21.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow
Групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном стал результатом работы военной, агентурной и космической разведки ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-09-21T05:45
2023-09-21T05:45
2023-09-21T05:45
новости
ракеты
storm shadow
истребители
авиаудары
украина
россия
сво
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За последнее время Россия отправила на орбиту до пяти военных спутников и это дало свой результат. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда взлетают истребители с ракетами Storm Shadow, рассказал Моро.Более того, за три месяца "контрнаступа" ВС РФ научились точно определять, откуда именно осуществляется снабжение украинских группировок, добавил эксперт.Это все видели на примере Крыма, когда ВСУ ударили ракетами по заводу в Севастополе. Это значит, что ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049526889.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракеты, storm shadow , истребители, авиаудары, украина, россия, сво
Новости, ракеты, Storm Shadow , истребители, авиаудары, Украина, Россия, СВО
Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow
Групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном стал результатом работы военной, агентурной и космической разведки ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
За последнее время Россия отправила на орбиту до пяти военных спутников и это дало свой результат. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда взлетают истребители с ракетами Storm Shadow, рассказал Моро.
Более того, за три месяца "контрнаступа" ВС РФ научились точно определять, откуда именно осуществляется снабжение украинских группировок, добавил эксперт.
"Я думаю, что их (ракет Storm Shadow. - Ред.) у них много осталось. Потому что у Франции и Великобритании их не так много. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели", - подчеркнул Моро.
Это все видели на примере Крыма, когда ВСУ ударили ракетами по заводу в Севастополе. Это значит, что ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь