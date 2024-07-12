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Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США

Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США - 12.07.2024 Украина.ру

Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США

Комментируя очередную оговорку действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, где президентом Украины был назван Владимир Путин, официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы

2024-07-12T09:41

2024-07-12T09:41

2024-07-12T09:47

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президентские выборы

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Помимо Владимира Зеленского ставшего Владимиром Путиным, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом в финале саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне. "Байден поклялся, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки в течение двух часов усилили опасения по поводу остроты его ума", – прокомментировала ошибки хозяина Белого дома газета Bloomberg. В очередной раз Байден вызвал смех пользователь Интернета и стыд американцев. Тем не менее издание Politico пишет, что речь главы государства "воодушевила сторонников президента" и "пресс-конференция оказалась не такой плохой, как опасались некоторые демократы". Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать в любым главой Белого дома, вне зависимости от результатов выборов, однако Джо Байден для России более предпочтителен, так как он - политик старой школы, действия которого предсказуемы.Подробнее о том, почему Байдена не жалеют на предвыборных скачках читайте в интервью политолога Максима Бардина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240707/1056057096.html

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новости, джо байден, нато, россия, сша, украина, владимир путин, президентские выборы