Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
09:41 12.07.2024 (обновлено: 09:47 12.07.2024)
Комментируя очередную оговорку действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, где президентом Украины был назван Владимир Путин, официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы
"Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть - налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Помимо Владимира Зеленского ставшего Владимиром Путиным, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом в финале саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне.
"Байден поклялся, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки в течение двух часов усилили опасения по поводу остроты его ума", – прокомментировала ошибки хозяина Белого дома газета Bloomberg.
В очередной раз Байден вызвал смех пользователь Интернета и стыд американцев. Тем не менее издание Politico пишет, что речь главы государства "воодушевила сторонников президента" и "пресс-конференция оказалась не такой плохой, как опасались некоторые демократы".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать в любым главой Белого дома, вне зависимости от результатов выборов, однако Джо Байден для России более предпочтителен, так как он - политик старой школы, действия которого предсказуемы.
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