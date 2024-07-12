Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056207275.html
Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США - 12.07.2024 Украина.ру
Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
Комментируя очередную оговорку действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, где президентом Украины был назван Владимир Путин, официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы
2024-07-12T09:41
2024-07-12T09:47
новости
джо байден
нато
россия
сша
украина
владимир путин
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:262:1084:872_1920x0_80_0_0_b377c3b8b5169dab876f0e17f7c37f79.jpg
Помимо Владимира Зеленского ставшего Владимиром Путиным, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом в финале саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне. "Байден поклялся, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки в течение двух часов усилили опасения по поводу остроты его ума", – прокомментировала ошибки хозяина Белого дома газета Bloomberg. В очередной раз Байден вызвал смех пользователь Интернета и стыд американцев. Тем не менее издание Politico пишет, что речь главы государства "воодушевила сторонников президента" и "пресс-конференция оказалась не такой плохой, как опасались некоторые демократы". Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать в любым главой Белого дома, вне зависимости от результатов выборов, однако Джо Байден для России более предпочтителен, так как он - политик старой школы, действия которого предсказуемы.Подробнее о том, почему Байдена не жалеют на предвыборных скачках читайте в интервью политолога Максима Бардина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240707/1056057096.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:160:1084:973_1920x0_80_0_0_b25c0f3702ba58ecd18dfc5a6e8d1154.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, нато, россия, сша, украина, владимир путин, президентские выборы
Новости, Джо Байден, НАТО, Россия, США, Украина, Владимир Путин, президентские выборы

Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США

09:41 12.07.2024 (обновлено: 09:47 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Комментируя очередную оговорку действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, где президентом Украины был назван Владимир Путин, официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы
"Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть - налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Помимо Владимира Зеленского ставшего Владимиром Путиным, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом в финале саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне.

"Байден поклялся, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки в течение двух часов усилили опасения по поводу остроты его ума", – прокомментировала ошибки хозяина Белого дома газета Bloomberg.

В очередной раз Байден вызвал смех пользователь Интернета и стыд американцев. Тем не менее издание Politico пишет, что речь главы государства "воодушевила сторонников президента" и "пресс-конференция оказалась не такой плохой, как опасались некоторые демократы".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать в любым главой Белого дома, вне зависимости от результатов выборов, однако Джо Байден для России более предпочтителен, так как он - политик старой школы, действия которого предсказуемы.
Подробнее о том, почему Байдена не жалеют на предвыборных скачках читайте в интервью политолога Максима Бардина на сайте Украина.ру.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
7 июля, 07:10
Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло БайденаВице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом, ведь мышь, загнанная в угол, обычно атакует
 
НовостиДжо БайденНАТОРоссияСШАУкраинаВладимир Путинпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
09:22Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
09:14США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля
08:00ОВД: наш ответ американскому империализму
07:21Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
06:20Война не за территории, а за денатофикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты
06:00"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
05:52Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира
05:50"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
05:40"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
05:33Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю
05:30"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
05:18Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе
05:15"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву
05:11Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре
05:00"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16
04:45"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
Лента новостейМолния