https://ukraina.ru/20240707/1056055843.html

Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина

Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина - 07.07.2024 Украина.ру

Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина

Влияние жены действующего лидера США Джо Байдена Джилл на его решение продолжать изматывающую предвыборную гонку продиктовано ее переживаниями не за Америку, а за себя

2024-07-07T07:50

2024-07-07T07:50

2024-07-07T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он добавил, что силы, стоящие за Байденом это тоже прекрасно понимают, поэтому поручили Джилл провести психологическую обработку и убедить мужа идти дальше.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что одна из главных виновниц, почему Байден до сих пор не вышел из утомительной для него президентской гонки - это Джилл Байден."Она как никто другой видит, в каком он состоянии и, судя по всему, не жалеет его и толкает на политическую сцену в разгар кризиса, управлять которым будет трудно даже молодому и абсолютно здоровому человеку", - заметил Лозанский.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html

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новости, сша, джо байден, выборы, президентские выборы, жена, америка, украина.ру