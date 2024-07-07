Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина - 07.07.2024 Украина.ру
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Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина
Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина - 07.07.2024 Украина.ру
Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина
Влияние жены действующего лидера США Джо Байдена Джилл на его решение продолжать изматывающую предвыборную гонку продиктовано ее переживаниями не за Америку, а за себя
2024-07-07T07:50
2024-07-07T07:50
новости
сша
джо байден
выборы
президентские выборы
жена
америка
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он добавил, что силы, стоящие за Байденом это тоже прекрасно понимают, поэтому поручили Джилл провести психологическую обработку и убедить мужа идти дальше.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что одна из главных виновниц, почему Байден до сих пор не вышел из утомительной для него президентской гонки - это Джилл Байден."Она как никто другой видит, в каком он состоянии и, судя по всему, не жалеет его и толкает на политическую сцену в разгар кризиса, управлять которым будет трудно даже молодому и абсолютно здоровому человеку", - заметил Лозанский.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, джо байден, выборы, президентские выборы, жена, америка, украина.ру
Новости, США, Джо Байден, выборы, президентские выборы, жена, Америка, Украина.ру

Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина

07:50 07.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Влияние жены действующего лидера США Джо Байдена Джилл на его решение продолжать изматывающую предвыборную гонку продиктовано ее переживаниями не за Америку, а за себя
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Джилл, в первую очередь, переживает за своего мужа и сына, а во вторую очередь — за себя. Если к власти придет [Дональд] Трамп, то он начнет копать прошлое Байдена и на его возраст не посмотрит. Будущее Байдена при Трампе очень туманно. А дальше начнут копать под Хантера Байдена. А там география компромата очень широкая: от Центральной Америки до Украины. Джилл понимает, что если система поменяется, то ее мужу и сыну придется туго. Переживает она не за Америку, а за себя", - сказал Бардин.
Он добавил, что силы, стоящие за Байденом это тоже прекрасно понимают, поэтому поручили Джилл провести психологическую обработку и убедить мужа идти дальше.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что одна из главных виновниц, почему Байден до сих пор не вышел из утомительной для него президентской гонки - это Джилл Байден.
"Она как никто другой видит, в каком он состоянии и, судя по всему, не жалеет его и толкает на политическую сцену в разгар кризиса, управлять которым будет трудно даже молодому и абсолютно здоровому человеку", - заметил Лозанский.
Эдуард Лозанский интервью
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
4 июля, 04:30
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