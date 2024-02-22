Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ

"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — заявил Путин.