Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ - 22.02.2024 Украина.ру
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Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ
Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ - 22.02.2024 Украина.ру
Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Об этом глава Кремля сообщил в интервью журналисту "Россия 24"
2024-02-22T19:50
2024-02-22T19:50
новости
владимир путин
джо байден
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Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер оценил его кандидатуру таким образом. Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.
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новости, владимир путин, джо байден
Новости, Владимир Путин, Джо Байден

Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ

19:50 22.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Об этом глава Кремля сообщил в интервью журналисту "Россия 24"

"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — заявил Путин.

Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер оценил его кандидатуру таким образом.
"То, что я говорил, что для нас лучше, – как тогда говорил, так и сейчас считаю. Могу повторить – Байден", – добавил президент.
Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.
Кошкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 11:36
Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении БайденаЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал заявления США после отхода ВСУ из Авдеевки, а также рассказал, какие перспективы открываются для ВС РФ и подвёл промежуточные итоги двух лет СВО
 
НовостиВладимир ПутинДжо Байден
 
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