Путин считает, что резкие высказывания Байдена говорят о правоте президента РФ
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин назвал оскорбительные слова его американского коллеги Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нём. Об этом глава Кремля сообщил в интервью журналисту "Россия 24"
"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — заявил Путин.
Глава государства также указал на то, что Байден не умеет благодарить за то, что российский лидер оценил его кандидатуру таким образом.
"То, что я говорил, что для нас лучше, – как тогда говорил, так и сейчас считаю. Могу повторить – Байден", – добавил президент.
Ранее президент США Джо Байден оскорбил Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.
20 февраля, 11:36Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении БайденаЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал заявления США после отхода ВСУ из Авдеевки, а также рассказал, какие перспективы открываются для ВС РФ и подвёл промежуточные итоги двух лет СВО