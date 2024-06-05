Путин: Байден – предсказуемый политик старой школы

Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы

Учитывая ненависть, которую к Трампу питает общественное мнение Нью-Йорка и набранные там 12 присяжных, он точно получит срок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер