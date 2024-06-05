Путин: Байден – предсказуемый политик старой школы
21:00 05.06.2024 (обновлено: 21:22 05.06.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Действующий хозяин Белого дома Джо Байден – политик старой школы, а это значит, что все его действия предсказуемы, заявил президент России в ходе встречи с руководителями информационных агентств
Глава государства привел пример, когда Байдену выразил недовольство некоторыми заявлениями, что подтвердило мысли Путина о предсказуемости американского лидера.
"То, что ему не понравилось, он потом начал в известной степени меня атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит я прав – он предсказуем. Все это подтверждает только наши соображения", – сказал президент.
Он подчеркнул, что России все равно, кто одержит победу на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов Америки, а обвинения в сторону кандидатов – это элементы политической борьбы.
"Нам все равно, потому что и господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России – вы понимаете, это чушь полная, бред какой-то. Просто элемент внутриполитической борьбы в отношениях между демократами и республиканцами", - добавил он.
Помимо этого, Путин считает, что ничего серьезного после оглашения результатов выборов не произойдет, однако США уже сегодня в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри.
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