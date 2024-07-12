Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056195901.html
Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость - 12.07.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Если Россия действительно будет наносить удары по аэродромам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T04:15
2024-07-12T04:15
новости
россия
москва
сша
нато
f-16
самолет
аэродромы
запад
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат нелогично, рассказал эксперт.Если же мы действительно будем наносить удары по странам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Не уверен, что в России к этому готовы, добавил он.Россия и Белоруссия сами говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. А если коллективный Запад выставит 20 или 40 бригад? Самолетов у НАТО объективно больше, не говоря уже про корабли и подводные лодки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина превратилась в фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка - в интервью Снежаны Егоровой: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
https://ukraina.ru/20240711/1056178062.html
россия
москва
сша
запад
белоруссия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_200:0:1691:1118_1920x0_80_0_0_1b889e6a32f14aa9646277544bf0b5be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сша, нато, f-16, самолет, аэродромы, запад, вооружения, сво, белоруссия, прибалтика
Новости, Россия, Москва, США, НАТО, F-16, самолет, аэродромы, Запад, вооружения, СВО, Белоруссия, Прибалтика

Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость

04:15 12.07.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Если Россия действительно будет наносить удары по аэродромам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.
Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат нелогично, рассказал эксперт.
"Мы же не бьем по украинским военным, которые сейчас обучаются в Польше. Мы не бьем по складам с техникой в Жешуве. Но наши политики почему-то уверяют, что по F-16 мы бить будем", - отметил Корнев.
Если же мы действительно будем наносить удары по странам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Не уверен, что в России к этому готовы, добавил он.
Россия и Белоруссия сами говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. А если коллективный Запад выставит 20 или 40 бригад? Самолетов у НАТО объективно больше, не говоря уже про корабли и подводные лодки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина превратилась в фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка - в интервью Снежаны Егоровой: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 05:00
Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы
 
НовостиРоссияМоскваСШАНАТОF-16самолетаэродромыЗападвооруженияСВОБелоруссияПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
03:45"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
03:30В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
03:15"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
03:00"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
22:16НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай
21:49Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль
21:25Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
20:45Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал
20:37"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине
20:32Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
19:58Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной
18:37Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля
17:35Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ
17:06Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
16:33"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
16:02Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча
15:47НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ
Лента новостейМолния