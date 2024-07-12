https://ukraina.ru/20240712/1056195901.html

Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость

Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость - 12.07.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость

Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Если Россия действительно будет наносить удары по аэродромам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-07-12T04:15

2024-07-12T04:15

2024-07-12T04:15

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запад

вооружения

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Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат нелогично, рассказал эксперт.Если же мы действительно будем наносить удары по странам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Не уверен, что в России к этому готовы, добавил он.Россия и Белоруссия сами говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. А если коллективный Запад выставит 20 или 40 бригад? Самолетов у НАТО объективно больше, не говоря уже про корабли и подводные лодки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина превратилась в фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка - в интервью Снежаны Егоровой: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы

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