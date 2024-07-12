Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Если Россия действительно будет наносить удары по аэродромам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.
Самолет F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат нелогично, рассказал эксперт.
"Мы же не бьем по украинским военным, которые сейчас обучаются в Польше. Мы не бьем по складам с техникой в Жешуве. Но наши политики почему-то уверяют, что по F-16 мы бить будем", - отметил Корнев.
Если же мы действительно будем наносить удары по странам НАТО, это может перевести конфликт в совершенно другую плоскость. Не уверен, что в России к этому готовы, добавил он.
Россия и Белоруссия сами говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. А если коллективный Запад выставит 20 или 40 бригад? Самолетов у НАТО объективно больше, не говоря уже про корабли и подводные лодки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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