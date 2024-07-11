С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха - 11.07.2024 Украина.ру
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С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха
С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха - 11.07.2024 Украина.ру
С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха
Бывший глава Одесского территориального центра комплектования (военкомата) Евгений Борисов вместо службы, под видом раненого на фронте, ездил отдыхать на курорты Сейшельских островов и Испании. За это он предстанет перед судом, сообщила пресс-служба Офиса прокурора Украины
2024-07-11T12:37
2024-07-11T12:45
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По данным следствия, в начале декабря 2022 года Борисов не явился на работу и уклонялся от службы до середины месяца. В качестве подтверждения "уважительной причины" своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, утвержденная руководством больницы. В документе отсутствовала фамилия и должность врача. Позже Борисов, находясь на стационарном лечении в воинской части, ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу. Установлено, что бывший глава одесского военкомата с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания. Так, Борисова обвинили в неявке на службу без уважительных причин в период действия военного положения, использовании поддельных документов. Также ему инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана.Помимо этого, в суд направили обвинительный акт в отношении экс-военного по факту незаконного обогащения на сумму более 142 миллионов гривен. Ему было сообщено о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Сейчас Борисов находится под стражей.Ранее Офис Зеленского ввел цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции. Подробнее о том, как в Минобороны Украины воруют на всём читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240627/1055871301.html
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Новости, Одесса, Украина, мобилизация, коррупция, СВО

С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха

12:37 11.07.2024 (обновлено: 12:45 11.07.2024)
 
Борисов
Борисов
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Бывший глава Одесского территориального центра комплектования (военкомата) Евгений Борисов вместо службы, под видом раненого на фронте, ездил отдыхать на курорты Сейшельских островов и Испании. За это он предстанет перед судом, сообщила пресс-служба Офиса прокурора Украины
По данным следствия, в начале декабря 2022 года Борисов не явился на работу и уклонялся от службы до середины месяца. В качестве подтверждения "уважительной причины" своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ.
Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, утвержденная руководством больницы. В документе отсутствовала фамилия и должность врача.
Позже Борисов, находясь на стационарном лечении в воинской части, ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу.
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Установлено, что бывший глава одесского военкомата с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.
Так, Борисова обвинили в неявке на службу без уважительных причин в период действия военного положения, использовании поддельных документов. Также ему инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана.
Помимо этого, в суд направили обвинительный акт в отношении экс-военного по факту незаконного обогащения на сумму более 142 миллионов гривен. Ему было сообщено о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Сейчас Борисов находится под стражей.
Ранее Офис Зеленского ввел цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции.
Подробнее о том, как в Минобороны Украины воруют на всём читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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