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Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет

Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет - 28.11.2024 Украина.ру

Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет

Россия уже дважды была атакована ракетами ATACMS американского производства после применения "Орешника", однако Москва не будет "палить из пушки по воробьям", у нее для каждой цели на Украине есть свой ответ

2024-11-28T16:53

2024-11-28T16:53

2024-11-28T16:53

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Путин сравнил силу российской ракетной системы "Орешник" с метеоритом. Поражение он наносит очень серьезное, на глубину в 3-4 укрепленных этажа.Также российский лидер отметил, что Россия сделает все, чтобы не допустить получения Киевом ядерного оружия, однако если это произойдет Москва использует все имеющиеся у нее средства поражения.Еще по теме: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.

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новости, москва, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, "орешник"