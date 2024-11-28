Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет - 28.11.2024 Украина.ру
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Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет - 28.11.2024 Украина.ру
Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
Россия уже дважды была атакована ракетами ATACMS американского производства после применения "Орешника", однако Москва не будет "палить из пушки по воробьям", у нее для каждой цели на Украине есть свой ответ
2024-11-28T16:53
2024-11-28T16:53
новости
москва
россия
киев
владимир путин
александр лукашенко
"орешник"
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Путин сравнил силу российской ракетной системы "Орешник" с метеоритом. Поражение он наносит очень серьезное, на глубину в 3-4 укрепленных этажа.Также российский лидер отметил, что Россия сделает все, чтобы не допустить получения Киевом ядерного оружия, однако если это произойдет Москва использует все имеющиеся у нее средства поражения.Еще по теме: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.
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новости, москва, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, "орешник"
Новости, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, "Орешник"

Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет

16:53 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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Россия уже дважды была атакована ракетами ATACMS американского производства после применения "Орешника", однако Москва не будет "палить из пушки по воробьям", у нее для каждой цели на Украине есть свой ответ

"Двукратно после ответа уже "Орешником". Еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимальный, но тем не менее на сам факт использования мы не можем не обратить внимания, тем более что ущерб есть", - отметил Путин, уточнив, что для каждой цели на Украине у России будет свой ответ, хоть Москва и не собирается "из пушки по воробьям палить".

Путин сравнил силу российской ракетной системы "Орешник" с метеоритом. Поражение он наносит очень серьезное, на глубину в 3-4 укрепленных этажа.
"Это как метеорит падает. Мы же знаем где в истории падали метеориты и какие были последствия. Какие озера образовывались", - отметил Путин.
Также российский лидер отметил, что Россия сделает все, чтобы не допустить получения Киевом ядерного оружия, однако если это произойдет Москва использует все имеющиеся у нее средства поражения.
Еще по теме: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.
 
НовостиМоскваРоссияКиевВладимир ПутинАлександр Лукашенко"Орешник"
 
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