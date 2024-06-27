https://ukraina.ru/20240627/1055868473.html

Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём

Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём - 27.06.2024 Украина.ру

Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём

Есть ли на Украине и есть что-то неизменное, стабильное, то это вездесущая коррупция. И нигде не воруют больше, чем на поставках в силовые структуры, благодаря режиму секретности.

2024-06-27T04:54

2024-06-27T04:54

2024-06-27T04:54

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китай

киев

алексей резников

рустем умеров

минобороны

вооруженные силы украины

эксклюзив

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На этой неделе в Киеве разгорелся очередной коррупционный скандал. Расследование издания NGL.media под названием "Цена жажды" показало, что Минобороны закупило литровые пластиковые армейские фляги для ВСУ по втрое завышенной цене. На приобретение 153 тыс. армейских фляг потратили 54 млн грн (около 120 миллионов рублей).То есть каждая литровая пластиковая фляга обошлась в 355 грн (750 р.). Такие же американские образцы продаются за 120 грн (260 р.), а другие аналоги можно найти за 72 грн (150 р.). Закупку проводил созданный в этом году "Государственный оператор тыла".Создавался этот оператор именно для борьбы с коррупцией на армейских поставках.Всего закупить фляги пытались 4 раза: первые две закупки по упрощенной процедуре в январе и апреле были отменены. Участие в торгах принимали три разные компании, которые были готовы продать 100 тыс фляг меньше чем за 20 млн грн, однако заказчик в Минобороны отклонил все более дешевые предложения.Формальная причина отказа - украинский производитель, который предложил самую низкую цену, не получил акт от управления Минобороны, без которого с ним не могут подписать договор. То есть справка обошлась бюджету примерно в 30-35 млн. грн.В результате фляги купили дороже в Китае у компании Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd. Купили через украинских посредников (ООО "Колтрейн" и ООО "Суперформ"), которые существенно накрутили цену.Владелицами ООО "Колтрейн" числятся некие Ольга Чубенко и Лидия Хоменко, которые являются формальными собственницами 1166 (!) компаний, то есть являются подставными лицами. Вряд ли эти гражданки сами знают, какими компаниями владеют и чем те занимаются.Владельцем ООО "Суперформ" является Владислав Лихосенко, который ранее работал водителем начальницы управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Запорожской области Светланы Гавриловой.Известно также, что Лихосенко ранее сорвал несколько контрактов с Минобороны, у него были крупные долги перед министерством, но он объявил банкротство, затем зарегистрировал новые компании, которые еще никакого опыта не имели в оптовой торговле. То есть Минобороны отдало крупный заказ только что основанным компаниям, ранее отказав другим, предлагавшим в три раза более низкую цену за тот же товар."Чистая прибыль "Колтрейна" может быть оценена в 20-24 млн грн. "Суперформ", учитывая меньшую партию, мог заработать 10-11 млн грн. В обоих случаях маржа достигает около 200%", — говорится в расследовании.Примечательны и оговоренные сроки поставок – сотни тысяч фляг нужно было поставить за 19 дней. Физически привезти их из Китая на Украину через третьи страны было бы невозможно за такой срок. Следовательно, они уже были в наличии на складах, под них и готовился контракт.Весь прошлый год Минобороны Украины тоже сотрясали коррупционные скандалы.Сначала оказалось, что Минобороны, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночной. В особенности украинцам запомнились яйца по 17 гривен за штуку, при том что они стоили 3,5 гривны.В Минобороны не придумали ничего лучше, как заявить, что куриные яйца они считают не в десятках, а в килограммах. Резников также заявил, что такая цена – следствие "демонополизации" рынка услуг питания, что является его "личной философией".Проверка Государственного бюро расследований (ГБР) выявила, что поставщик, "Актив-компани", поставлял многие продукты для ВСУ лишь на бумаге. В самой компании в оправдание заявили, что они и средств за это никаких не получали, то есть происходило банальное списание бюджетных средств.Затем вспыхнул скандал с фиктивными закупками бронежилетов. В ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка, отвечавшего за закупки, в диване были обнаружены 17 миллионов гривен, 400 000 долларов и 100 000 евро. Диван был просто напичкан купюрами.В августе прошлого года украинский журналист Юрий Николов опубликовал в издании "Зеркало недели" расследование о том, что цена военных курток, закупленных Минобороны, выросла в три раза во время доставки в Украину.По его информации, по дороге из Турции на Украину летние куртки вдруг "превратились" в "зимние воздухозащитные". Соответственно, они уже стоили не 29, а 86 долларов за штуку.Резникова сменили на Умерова, но воровать в Минобороны от этого меньше не стали.Мало того, уже после отставки Резникова на журналиста Юрия Николова, расследовавшего коррупционные закупки для Минобороны, напали в подъезде его дома, а самого его пытались забрить в ВСУ.Журналисты издания NGL.media, расследовавшие коррупцию на закупке фляг для воды, тоже могут резко понадобиться в ВСУ.Уже в этом году разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с закупками для Минобороны. Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в масштабном хищении денег ведомства, выделенных на нужды военных. Строительные компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку для армии одежды на полтора миллиарда гривен (около $40 млн), а компания, зарегистрированная на жену и дочь Гринкевича, должна была поставлять военным продовольствие. Стоимость товаров и услуг тоже была завышена почти в три раза. В итоге контракты не были выполнены, так как сами компании не имели ничего общего с пошивом одежды и поставками продовольствия.Новый скандал с закупкой дешевых фляг лишний раз демонстрирует, что бороться с коррупцией в украинском Минобороны фактически бесполезно. При любых закупках, от шнурков до спальных мешков, цена возрастает в три раза, а "чужие" компании на торги не допускаются. Чем дольше длится конфликт, тем богаче становятся люди в Минобороны Украины и связанные с ними поставщики. В идеале для них война должна длиться минимум в течение всей их жизни.О том, Как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений читайте в издании Украина.ру

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, китай, киев, алексей резников, рустем умеров, минобороны, вооруженные силы украины, эксклюзив