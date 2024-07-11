В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей

"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов

Минобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов