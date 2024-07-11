В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей - 11.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240711/1056186979.html
В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей - 11.07.2024 Украина.ру
В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
Пять женщин и двое мужчин получили ранения в результате очередного обстрела ВСУ города Шебекино, повреждены два социальных и три коммерческих объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-07-11T11:36
2024-07-11T11:38
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048045975_0:623:960:1163_1920x0_80_0_0_831c049da902e0a3c484a17b40a230d8.jpg
Уточняется, что третьей пострадавшей специалисты оказали помощь на месте обстрела, от госпитализации местная жительница отказалась. Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, всем оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, добавил Гладков. Ранее в этот же день губернатор сообщал о результатах атаки ВСУ на автомобили в селе Ржевка – погиб один человек, еще три получили ранения.Подробнее о том, что необходимо для спокойствия жителей Белгородской области читайте в интервью автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
https://ukraina.ru/20240515/1055061162.html
шебекино
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048045975_0:533:960:1253_1920x0_80_0_0_a6f8a9e787533a8df97cfbd9b23a9212.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО

В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей

11:36 11.07.2024 (обновлено: 11:38 11.07.2024)
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия обстрела Шебекино 16 июля
последствия обстрела Шебекино 16 июля - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Пять женщин и двое мужчин получили ранения в результате очередного обстрела ВСУ города Шебекино, повреждены два социальных и три коммерческих объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки", – сказано в его телеграм-канале.
Уточняется, что третьей пострадавшей специалисты оказали помощь на месте обстрела, от госпитализации местная жительница отказалась.
Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, всем оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, добавил Гладков.
Ранее в этот же день губернатор сообщал о результатах атаки ВСУ на автомобили в селе Ржевка – погиб один человек, еще три получили ранения.
Подробнее о том, что необходимо для спокойствия жителей Белгородской области читайте в интервью автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 05:40
"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстреловМинобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
11:36В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
11:18Следком РФ: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ
11:11ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
10:39Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть
10:10Медведев объяснил, как Россия перекроет Украине "необратимый путь" в НАТО
09:59Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский
09:31Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
09:24В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной
09:00Новый саммит без РФ, успехи россиян, лживые претензии НАТО. Главное на Украине на утро 11 июля
08:04Главное за ночь 11 июля
08:03Как началась "Волынская резня"
06:45Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад
06:26Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины
06:00Военный эксперт раскрыл, почему после сдачи Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
05:58Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский
05:50"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
05:43Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России
05:40Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой
05:30Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
Лента новостейМолния