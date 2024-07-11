В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
11:36 11.07.2024 (обновлено: 11:38 11.07.2024)
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия обстрела Шебекино 16 июля
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Пять женщин и двое мужчин получили ранения в результате очередного обстрела ВСУ города Шебекино, повреждены два социальных и три коммерческих объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки", – сказано в его телеграм-канале.
Уточняется, что третьей пострадавшей специалисты оказали помощь на месте обстрела, от госпитализации местная жительница отказалась.
Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, всем оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, добавил Гладков.
Ранее в этот же день губернатор сообщал о результатах атаки ВСУ на автомобили в селе Ржевка – погиб один человек, еще три получили ранения.
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