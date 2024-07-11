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ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков

ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков - 11.07.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков

Один человек погиб, трое - пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в селе Ржевка. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-07-11T11:11

2024-07-11T11:11

2024-07-11T11:11

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"Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина… В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин", - написал он.Губернатор добавил, что двух пострадавших с осколочными ранениями спины доставили в горбольницу Белгорода, еще один с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в медучреждение. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, подчеркнул глава региона.Минувшей ночью в Валуйском городском округе Белгородской области объявляли ракетную опасность. ВСУ также обстреляли село Демидовка. А Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая оказались частично обесточены после атаки дронов.По данным Гладкова, всего за сутки националисты 40 раз атаковали регион беспилотниками и совершили восемь обстрелов. На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, белгород, грайворон , вячеслав гладков, вооруженные силы украины