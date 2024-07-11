ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков - 11.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240711/1056186072.html
ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков - 11.07.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
Один человек погиб, трое - пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в селе Ржевка. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-07-11T11:11
2024-07-11T11:11
новости
белгородская область
белгород
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046457168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bf5194e5e81db67c254e5822029e9e.jpg
"Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина… В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин", - написал он.Губернатор добавил, что двух пострадавших с осколочными ранениями спины доставили в горбольницу Белгорода, еще один с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в медучреждение. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, подчеркнул глава региона.Минувшей ночью в Валуйском городском округе Белгородской области объявляли ракетную опасность. ВСУ также обстреляли село Демидовка. А Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая оказались частично обесточены после атаки дронов.По данным Гладкова, всего за сутки националисты 40 раз атаковали регион беспилотниками и совершили восемь обстрелов. На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
белгородская область
белгород
грайворон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046457168_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2507f82e48ac4c2bc8d15424cc0311d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, белгород, грайворон , вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Белгород, Грайворон , Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков

11:11 11.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Один человек погиб, трое - пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в селе Ржевка. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина… В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин", - написал он.
Губернатор добавил, что двух пострадавших с осколочными ранениями спины доставили в горбольницу Белгорода, еще один с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в медучреждение.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, подчеркнул глава региона.
Минувшей ночью в Валуйском городском округе Белгородской области объявляли ракетную опасность. ВСУ также обстреляли село Демидовка. А Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая оказались частично обесточены после атаки дронов.
По данным Гладкова, всего за сутки националисты 40 раз атаковали регион беспилотниками и совершили восемь обстрелов.
"Самое тяжелое, 14 раненых, один человек погиб, самые искренние слова соболезнования всем родным и близким ", - сказал губернатор.
На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьБелгородГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
11:36В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
11:18Следком РФ: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ
11:11ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
10:39Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть
10:10Медведев объяснил, как Россия перекроет Украине "необратимый путь" в НАТО
09:59Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский
09:31Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
09:24В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной
09:00Новый саммит без РФ, успехи россиян, лживые претензии НАТО. Главное на Украине на утро 11 июля
08:04Главное за ночь 11 июля
08:03Как началась "Волынская резня"
06:45Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад
06:26Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины
06:00Военный эксперт раскрыл, почему после сдачи Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
05:58Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский
05:50"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
05:43Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России
05:40Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой
05:30Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
Лента новостейМолния