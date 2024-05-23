https://ukraina.ru/20240523/1055220755.html

Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км

Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км - 23.05.2024 Украина.ру

Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км

Чтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T06:30

2024-05-23T06:30

2024-05-23T06:30

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Буферная зона – это подконтрольная ВС РФ полоса территории со стороны Украины границы, ширина которой делает недосягаемой для обстрелов ВСУ российские населённые пункты близ границы. Звучит довольно грустно, но именно для создания такой "санитарной зоны" и был бы нужен глубокий прорыв, рассказал эксперт.На сегодня Украина использует для обстрелов территории РФ ствольную артиллерию. Её предельная дальность составляет 60-70 км, рабочая дальность вглубь территории – не более 40-50 км, отметил политолог.Также для ударов используются РСЗО (предельная дальность 80-120 км, рабочая дальность вглубь российской территории 60-100 км), крылатые ракеты SCALP и StormShadow, а также баллистические ракеты ATACMS (предельная дальность 300 км, но некоторые источники утверждают, что может быть увеличена до 500 км), добавил Ищенко.А чтобы исключить и ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо увеличивать до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы получается еще меньше – километров 35-40, добавил эксперт."То есть, для создания минимально необходимой буферной зоны надо взять Харьков, а значит и прорвать украинские оборонительные линии, которые (по утверждениям тех же блогеров) находятся на расстоянии 10-15 км от границы. Более того, надо хорошо, километров так на шестьдесят, продвинуться за Харьков в западном направлении", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, что будет дальше с легитимностью Владимира Зеленского можно прочитать в интервью Руслана Калинчука "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше

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новости, харьков, белгород, россия, ростислав ищенко, всу, ракетный удар, рсзо, рсзо 9к51 "град", граница, харьковская область, наступление, вс рф