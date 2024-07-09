https://ukraina.ru/20240709/1056143846.html
Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову
Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову - 09.07.2024 Украина.ру
Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, передает Укринформ
2024-07-09T12:16
2024-07-09T12:16
2024-07-09T12:16
новости
одесса
украина
геннадий труханов
пушкин
кабмин
снос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2350:1321_1920x0_80_0_0_4a7c6e925ead8e76bb5c6caffb917b28.jpg
"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - сказал мэр.Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан."Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.В ноябре Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. Осенью прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.Подробнее об отношении к памятникам на Украине - в материале Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский на сайте Украина.ру.
одесса
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_59446611e0e1c79c46165d0b48d33506.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, украина, геннадий труханов, пушкин, кабмин, снос
Новости, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Пушкин, Кабмин, снос
Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, передает Укринформ
"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - сказал мэр.
Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан.
"Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр.
Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа.
"Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - резюмировал чиновник.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
В ноябре Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. Осенью прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.