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Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову

Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову - 09.07.2024 Украина.ру

Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, передает Укринформ

2024-07-09T12:16

2024-07-09T12:16

2024-07-09T12:16

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"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - сказал мэр.Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан."Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.В ноябре Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. Осенью прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.Подробнее об отношении к памятникам на Украине - в материале Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, украина, геннадий труханов, пушкин, кабмин, снос