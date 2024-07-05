Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский - 05.07.2024 Украина.ру
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Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский - 05.07.2024 Украина.ру
Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом 5 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский
2024-07-05T10:09
2024-07-05T10:09
новости
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максим бужанский
сидор ковпак
верховная рада
снос
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"Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы… Как теперь будет называться парк, не знаю. Может, Бесславный?" - написал Бужанский.Сидор Ковпак (1887 - 1967) – советский военный и государственный деятель, один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Подробнее о сносе памятников - в материале В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, максим бужанский, сидор ковпак, верховная рада, снос, памятник
Новости, Украина, Киев, Россия, Максим Бужанский, Сидор Ковпак, Верховная Рада, снос, памятник

Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский

10:09 05.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
Читать в
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом 5 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский
"Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы… Как теперь будет называться парк, не знаю. Может, Бесславный?" - написал Бужанский.
Сидор Ковпак (1887 - 1967) – советский военный и государственный деятель, один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Подробнее о сносе памятников - в материале В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияМаксим БужанскийСидор КовпакВерховная Радасноспамятник
 
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