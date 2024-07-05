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Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский

Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский - 05.07.2024 Украина.ру

Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский

Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом 5 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский

2024-07-05T10:09

2024-07-05T10:09

2024-07-05T10:09

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снос

памятник

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"Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы… Как теперь будет называться парк, не знаю. Может, Бесславный?" - написал Бужанский.Сидор Ковпак (1887 - 1967) – советский военный и государственный деятель, один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Подробнее о сносе памятников - в материале В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам на сайте Украина.ру.

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