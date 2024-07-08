https://ukraina.ru/20240708/1056125029.html

Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет

Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет - 08.07.2024 Украина.ру

Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет

По итогам досрочных парламентских выборов правое "Национальное объединение", выигравшее в первом туре, стало лишь третьим, а победу одержал блок левых сил "Новый народный фронт", второй финишировала правительственная коалиция "Вместе за республику"

2024-07-08T14:45

2024-07-08T14:45

2024-07-08T16:03

эксклюзив

франция

парламентские выборы

эммануэль макрон

марин ле пен

правые

левые

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Дело не в том, что всего за неделю электоральные предпочтения французов резко изменились. Увидев успех правых, левые и макронисты всерьёз испугались и решили объединиться, они сняли 224 своих кандидатов в тех округах, где шли третьими, чтобы не отбирать голоса друг у друга и точно обойти правых оппонентов. С такой схемой "кто угодно, только не Ле Пен" уже приходилось сталкиваться не только Марин, но и её отцу Жан-Мари на президентских выборах 2002 года, когда против него объединились все левые, кроме Рабочей партии, чтобы содействовать избранию Жака Ширака.Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал этот союз оппонентов, который и стал одной из причин проигрыша правых, противоестественным альянсом, подталкивающим страну к неизвестности и нестабильности и имеющим целью любыми возможными способами помешать французам выбирать политику, которая отличается от той, что проводится ныне.Явка во втором туре стала рекордной с 1980-х годов – свыше 67%.По предварительным данным МВД Франции, места в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) распределятся так:182 - "Новый народный фронт"168 - "Вместе за республику"143 – "Национальное объединение"45 - Республиканцы39 - представители различных малых объединений правового и левого толкаТаким образом, ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства (это 289 мандатов), чтобы самостоятельно сформировать правительство, и это осложнит процесс утверждения членов нового кабинета министров.Руководитель коалиции левых сил, лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон после оглашения первых итогов голосования заявил, что президент страны Эммануэль Макрон должен признать поражение и поручить формирование правительства "Новому народному фронту".Однако сам президент так не считает. Результаты парламентских выборов не показывают, "кому управлять" Францией, сказал Макрон, сообщили источники агентства France Press в его окружении. Президент, согласно Конституции, и не обязан передавать право на формирование правительства именно лидеру победившей политической силы.Действующий премьер-министр Габриэль Атталь сразу уже объявил, что 8 июля подаст в отставку, но продолжит исполнять свои обязанности до создания нового кабинета министров. Однако Макрон его прошение не принял и попросил временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране.Если "Национальное объединение" ещё перед первым туром выборов объявило, что в случае победы предложит на пост премьер-министра Барделлу, то у левых с согласованием кандидатуры могут возникнуть большие проблемы. Самый очевидный вариант – Меланшон, но отношение к нему среди левых неоднозначное. К тому же не стоит забывать, что "Новый народный фронт" – это не партия, как "Национальное объединение", а коалиция партий, каждая из которых имеет собственные интересы и амбиции.Из ярких политических фигур, прошедших в парламент от левых, - бывший президент Франции Франсуа Олланд, но он сразу заявил, что не претендует на пост премьер-министра, при этом выразив мнение, что сформировать правительство должен "Новый народный фронт", однако "уходящее большинство" Макрона на это вряд ли настроено.Из-за отсутствия абсолютного большинства в парламенте ключевым фактором будет не личность кандидата на второй государственный пост, а политическая роль, которую Национальная ассамблея захочет играть, поэтому власти могут ожидать "институциональные инновации", считает Олланд.По итогам выборов может с лёгкостью быть создано 10 фракций, что подтвердит разобщённость в рядах политических сил Франции и сделает формирование правящей коалиции сложной задачей для Макрона, пишет газета Le Monde.Вероятно, премьер-министром в итоге станет человек из правительственной коалиции или просто нейтральная фигура, не вызывающая отторжения у большинства. А если политические силы так и не смогут договориться, то, вполне вероятно, будет сформировано правительство технократов, т. е. состоящее из чиновников, например экономистов и дипломатов, которые будут обеспечивать функционирование государства, но не могут принимать решения политического характера, в частности о снижении налогов.Кто же на самом деле одержал победу на состоявшихся выборах, сказать сложно."Новый народный фронт"набрал больше всего голосов (к тому же их представительство выросло на 31 мандат), но его победа может оказаться пирровой в итоге. Разношёрстные левые силы после внезапного объявления досрочных парламентских выборов оперативно смогли объединиться ради общей цели – прийти к власти, а как они себя проявят – это уже другой вопрос: у них нет единой программы, что спровоцирует споры внутри коалиции и отобразится на репутации их не лучшим образом, если работа будет идти из рук вон плохо, французы увидят, что левые править страной не могут, и вряд ли поддержат их кандидата на президентских выборах в 2027 году. Однако может случиться так, что эта неоднородность, наоборот, сыграет на руку левым – им будет проще заручиться поддержкой союзников по тем или иным вопросам."Национальное объединение", которое было настолько уверенно в своих силах и воодушевлено успехом первого тура, что уже поделило министерские посты, в итоге не стала крупнейшей парламентской силой Франции, но добилось огромного достижения – расширило своё присутствие в Национальной ассамблее до 143 мест с прежних 88, а в 2017–2022 годах было всего 6."Трудно быть разочарованной, когда твоя партия по итогам выборов удваивает своё представительство в парламенте. Мы добились этого, несмотря на противодействие целой коалиции политических сил – от президентского блока "Вместе" до левой "Непокорённой Франции". И несмотря на травлю, развёрнутую средствами массовой информации. <…> Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься, и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - заявила Марин Ле Пен, которая останется главой парламентской фракции "Национального объединения", после оглашения результатов выборов.Тенденция к укреплению позиций правых – вот что главное в этом случае.Макрон, с одной стороны, избежал самого страшного для себя сценария – появления первого в истории правого правительства, и ему не придётся управлять страной вместе с Барделлой, но большинство всё равно перешло к оппозиции, только левой. С другой стороны, позиция его союзников в парламенте ослабли - 168 вместо 250 мандатов в предыдущем созыве, - а это явный сигнал, что население не хочет продолжения той политики, которую проводит правящая верхушка во главе с президентом.Так или иначе, итог досрочных выборов, которые президент объявил, чтобы, как он говорил, внести ясность, ситуацию только ещё сильнее запутали. В результате Франция получит парламент, расколотый на три противоборствующие части, как следствие – принятие критически важных для страны решений, как, например, проект бюджета, может занять очень много времени. Каждая политическая сила будет тянуть одеяло на себя, забывая о том, что избрали всех их, депутатов, прежде всего для работы на благо народа. Подобного объединения левых и макронистов, как перед вторым туром, уже не получится: Меланшон объявил, что не намерен вступать в коалицию с правительственным блоком, т. е. все договорённости носили исключительно предвыборный характер, не более того.В ситуации такого политического хаоса Франции предстоит жить как минимум год, поскольку после парламентских выборов президент в течение года не имеет права распускать правительство и назначать досрочное голосование."Уязвимость будущего правительства ведёт к увеличению политической поляризации французского общества, которую уже продемонстрировали эти выборы. Франция оказалась на грани политического кризиса, как внутреннего, так и в общеевропейском контексте. Существующий политический кризис многогранен и включает в себя не только проблемы управления, но и значительное социальное недовольство. Экономические проблемы сохраняются, а политическая поляризация усиливается, ситуация может перерасти в полномасштабный политический кризис", - предупреждает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.Что ждёт Пятую республику дальше, смотрите в интервью редактора российского филиала французской газеты L’Humanité Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, франция, парламентские выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, правые, левые