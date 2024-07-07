Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине - 07.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240707/1056111655.html
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине - 07.07.2024 Украина.ру
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в студии Украина.ру прокомментировала итоги первого этапа парламентских выборов во Франции, а также рассказала о главных фигурах ультраправых и о вероятном развитии политического трека после второго этапа голосования французов:
2024-07-07T10:23
2024-07-07T10:23
новости
франция
украина
олеся орленко
германия
эммануэль макрон
марин ле пен
европа
выборы
правые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/07/1056111534_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd9758eaed8a1401e30cb23ed04a5ea7.jpg
00:21 - о новой политической реальности во Франции; 06:07 - о фигурах Жордана Барделла и Марин Ле Пен; 12:43 - каковы шансы политических блоков на втором этапе выборов во Франции? 20:00 - Изменится ли политика Франции при большинстве правых в парламенте? 23:22 - О французском понимании правых и левых; 25:41 - выборы во Франции как опыт для Германии; 29:12 - участие Парижа в помощи Украине после парламентских выборов; 33:55 - остались ли политики в Европе?
франция
украина
германия
европа
париж
сша
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/07/1056111534_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8836dbffb41898ceff43e3ba460c1fdf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, олеся орленко, германия, эммануэль макрон, марин ле пен, европа, выборы, правые, политик, париж, сша, россия, сво, война, армия, конфликт, президент, власть, переговоры, видео
Новости, Франция, Украина, Олеся Орленко, Германия, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Европа, выборы, правые, политик, Париж, США, Россия, СВО, война, Армия, конфликт, президент, власть, переговоры

Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине

10:23 07.07.2024
 
https://dzen.ru/embed/vnN1-ci5cvFw?from_block=partner&from=zen&mute=1&autoplay=1&tv=0
Читать в
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в студии Украина.ру прокомментировала итоги первого этапа парламентских выборов во Франции, а также рассказала о главных фигурах ультраправых и о вероятном развитии политического трека после второго этапа голосования французов:
00:21 - о новой политической реальности во Франции;
06:07 - о фигурах Жордана Барделла и Марин Ле Пен;
12:43 - каковы шансы политических блоков на втором этапе выборов во Франции?
20:00 - Изменится ли политика Франции при большинстве правых в парламенте?
23:22 - О французском понимании правых и левых;
25:41 - выборы во Франции как опыт для Германии;
29:12 - участие Парижа в помощи Украине после парламентских выборов;
33:55 - остались ли политики в Европе?
 
НовостиФранцияУкраинаОлеся ОрленкоГерманияЭммануэль МакронМарин Ле ПенЕвропавыборыправыеполитикПарижСШАРоссияСВОвойнаАрмияконфликтпрезидентвластьпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": барон Майгель
11:50Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов
11:32Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
11:03Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти
10:23Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
10:10"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
09:46На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июля
09:29ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
08:22Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!
07:50Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина
07:40"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
07:32НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны
07:30Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории
07:20Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"
07:13Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты
07:10Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
06:30"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
Лента новостейМолния