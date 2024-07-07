https://ukraina.ru/20240707/1056111655.html

Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине

Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине - 07.07.2024 Украина.ру

Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине

Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в студии Украина.ру прокомментировала итоги первого этапа парламентских выборов во Франции, а также рассказала о главных фигурах ультраправых и о вероятном развитии политического трека после второго этапа голосования французов:

2024-07-07T10:23

2024-07-07T10:23

2024-07-07T10:23

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выборы

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00:21 - о новой политической реальности во Франции; 06:07 - о фигурах Жордана Барделла и Марин Ле Пен; 12:43 - каковы шансы политических блоков на втором этапе выборов во Франции? 20:00 - Изменится ли политика Франции при большинстве правых в парламенте? 23:22 - О французском понимании правых и левых; 25:41 - выборы во Франции как опыт для Германии; 29:12 - участие Парижа в помощи Украине после парламентских выборов; 33:55 - остались ли политики в Европе?

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