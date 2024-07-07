https://ukraina.ru/20240707/1056111655.html
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине - 07.07.2024 Украина.ру
Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в студии Украина.ру прокомментировала итоги первого этапа парламентских выборов во Франции, а также рассказала о главных фигурах ультраправых и о вероятном развитии политического трека после второго этапа голосования французов:
2024-07-07T10:23
2024-07-07T10:23
2024-07-07T10:23
новости
франция
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олеся орленко
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выборы
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00:21 - о новой политической реальности во Франции; 06:07 - о фигурах Жордана Барделла и Марин Ле Пен; 12:43 - каковы шансы политических блоков на втором этапе выборов во Франции? 20:00 - Изменится ли политика Франции при большинстве правых в парламенте? 23:22 - О французском понимании правых и левых; 25:41 - выборы во Франции как опыт для Германии; 29:12 - участие Парижа в помощи Украине после парламентских выборов; 33:55 - остались ли политики в Европе?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, франция, украина, олеся орленко, германия, эммануэль макрон, марин ле пен, европа, выборы, правые, политик, париж, сша, россия, сво, война, армия, конфликт, президент, власть, переговоры, видео
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Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в студии Украина.ру прокомментировала итоги первого этапа парламентских выборов во Франции, а также рассказала о главных фигурах ультраправых и о вероятном развитии политического трека после второго этапа голосования французов:
00:21 - о новой политической реальности во Франции;
06:07 - о фигурах Жордана Барделла и Марин Ле Пен;
12:43 - каковы шансы политических блоков на втором этапе выборов во Франции?
20:00 - Изменится ли политика Франции при большинстве правых в парламенте?
23:22 - О французском понимании правых и левых;
25:41 - выборы во Франции как опыт для Германии;
29:12 - участие Парижа в помощи Украине после парламентских выборов;
33:55 - остались ли политики в Европе?