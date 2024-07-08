https://ukraina.ru/20240708/1056117465.html

"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск

"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск - 08.07.2024 Украина.ру

"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск

Харьковская область уникальна тем, что это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-07-08T04:20

2024-07-08T04:20

2024-07-08T04:20

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михаил онуфриенко

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логистика

дороги

оборона

харьковская область

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На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого можно попытаться перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у группировки возникнут проблемы и снабжение ВСУ нужно будет вести уже через Балаклею, сказал обозреватель.Волчанск - это просто направление, которое развивают ВС РФ. Если вы смотрели карту харьковского наступления, то оно шло по двум направлениям. Между Липцами и Волчанском, оставался "пробел", где ВС РФ границу даже не пересекали, указал он.Сейчас эта ситуация исправляется, потому что ВС РФ перешли к оборонительным боям, противник постоянно контратакует. Село Глубокое на Липцевском направлении и бои в Волчанске отнимают все силы у ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240707/1056101618.html

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волчанск

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харьковская область

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