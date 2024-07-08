"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск - 08.07.2024 Украина.ру
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"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск - 08.07.2024 Украина.ру
"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
Харьковская область уникальна тем, что это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-08T04:20
2024-07-08T04:20
новости
россия
волчанск
харьков
михаил онуфриенко
окружение
логистика
дороги
оборона
харьковская область
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На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого можно попытаться перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у группировки возникнут проблемы и снабжение ВСУ нужно будет вести уже через Балаклею, сказал обозреватель.Волчанск - это просто направление, которое развивают ВС РФ. Если вы смотрели карту харьковского наступления, то оно шло по двум направлениям. Между Липцами и Волчанском, оставался "пробел", где ВС РФ границу даже не пересекали, указал он.Сейчас эта ситуация исправляется, потому что ВС РФ перешли к оборонительным боям, противник постоянно контратакует. Село Глубокое на Липцевском направлении и бои в Волчанске отнимают все силы у ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру
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россия
волчанск
харьков
харьковская область
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новости, россия, волчанск, харьков, михаил онуфриенко, окружение, логистика, дороги, оборона, харьковская область, балаклея, сво
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, Михаил Онуфриенко, окружение, логистика, дороги, оборона, Харьковская область, Балаклея, СВО

"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск

04:20 08.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Харьковская область уникальна тем, что это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого можно попытаться перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.
В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у группировки возникнут проблемы и снабжение ВСУ нужно будет вести уже через Балаклею, сказал обозреватель.
"Чем уникальна Харьковская область, почему ее нужно было брать и не отдавать? Это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Если уже окружать, то окружать с Харьковом (смеется)", - отметил Онуфриенко.
Волчанск - это просто направление, которое развивают ВС РФ. Если вы смотрели карту харьковского наступления, то оно шло по двум направлениям. Между Липцами и Волчанском, оставался "пробел", где ВС РФ границу даже не пересекали, указал он.
Сейчас эта ситуация исправляется, потому что ВС РФ перешли к оборонительным боям, противник постоянно контратакует. Село Глубокое на Липцевском направлении и бои в Волчанске отнимают все силы у ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру
Сергей Полетаев интервью
Вчера, 06:39
Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковМихаил ОнуфриенкоокружениелогистикадорогиоборонаХарьковская областьБалаклеяСВО
 
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