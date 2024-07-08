"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
Харьковская область уникальна тем, что это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого можно попытаться перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.
В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у группировки возникнут проблемы и снабжение ВСУ нужно будет вести уже через Балаклею, сказал обозреватель.
"Чем уникальна Харьковская область, почему ее нужно было брать и не отдавать? Это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Если уже окружать, то окружать с Харьковом (смеется)", - отметил Онуфриенко.
Волчанск - это просто направление, которое развивают ВС РФ. Если вы смотрели карту харьковского наступления, то оно шло по двум направлениям. Между Липцами и Волчанском, оставался "пробел", где ВС РФ границу даже не пересекали, указал он.
Сейчас эта ситуация исправляется, потому что ВС РФ перешли к оборонительным боям, противник постоянно контратакует. Село Глубокое на Липцевском направлении и бои в Волчанске отнимают все силы у ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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