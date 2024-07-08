"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку
Если бы командование смогло могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя. Новобранцы проходят основательную подготовку, их никто не бросает в бой "с колес". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.
Если бы командование смогло ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя в пользу армии РФ, добавил он.
"Поскольку мы проводим хороший набор добровольцев и контрактников, мы не только восполняем потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны", - отметил Садулаев.
Бойцов армии РФ не бросают в бой "с колес". Новобранцы проходят основательную подготовку. Поэтому я надеюсь, что наши резервы закончат проходить эту подготовку и вступят в бой, указал он.
"Кстати, мне недавно писал один из моих старых-друзей добровольцев, который сейчас заходит на третий контракт. Несмотря на то, что у него есть хороший боевой опыт, его не отправляют сразу на фронт. Он уже не первый месяц находится в учебном лагере", - заключил собеседник издания.
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