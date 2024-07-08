https://ukraina.ru/20240708/1056099255.html

"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку

"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку - 08.07.2024 Украина.ру

"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку

Если бы командование смогло могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя. Новобранцы проходят основательную подготовку, их никто не бросает в бой "с колес". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-08T05:00

2024-07-08T05:00

2024-07-08T05:00

новости

россия

минобороны

вс рф

сво

резервы

обучение

военнослужащий

доброволец

контракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bf96134370e230de6088d558ede807e.jpg

Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.Если бы командование смогло ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя в пользу армии РФ, добавил он.Бойцов армии РФ не бросают в бой "с колес". Новобранцы проходят основательную подготовку. Поэтому я надеюсь, что наши резервы закончат проходить эту подготовку и вступят в бой, указал он."Кстати, мне недавно писал один из моих старых-друзей добровольцев, который сейчас заходит на третий контракт. Несмотря на то, что у него есть хороший боевой опыт, его не отправляют сразу на фронт. Он уже не первый месяц находится в учебном лагере", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в парламент повлияют на отношения Британии с Россией и Украиной - в интервью Елены Ананьевой о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"

https://ukraina.ru/20240705/1056098359.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны, вс рф, сво, резервы, обучение, военнослужащий, доброволец, контракт