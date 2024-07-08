"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку - 08.07.2024 Украина.ру
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"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку
"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку - 08.07.2024 Украина.ру
"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку
Если бы командование смогло могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя. Новобранцы проходят основательную подготовку, их никто не бросает в бой "с колес". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-08T05:00
2024-07-08T05:00
новости
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резервы
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военнослужащий
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контракт
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Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.Если бы командование смогло ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя в пользу армии РФ, добавил он.Бойцов армии РФ не бросают в бой "с колес". Новобранцы проходят основательную подготовку. Поэтому я надеюсь, что наши резервы закончат проходить эту подготовку и вступят в бой, указал он."Кстати, мне недавно писал один из моих старых-друзей добровольцев, который сейчас заходит на третий контракт. Несмотря на то, что у него есть хороший боевой опыт, его не отправляют сразу на фронт. Он уже не первый месяц находится в учебном лагере", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в парламент повлияют на отношения Британии с Россией и Украиной - в интервью Елены Ананьевой о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, минобороны, вс рф, сво, резервы, обучение, военнослужащий, доброволец, контракт
Новости, Россия, Минобороны, ВС РФ, СВО, резервы, обучение, военнослужащий, доброволец, контракт

"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку

05:00 08.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапитан Александр Зиновьев
Капитан Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если бы командование смогло могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя. Новобранцы проходят основательную подготовку, их никто не бросает в бой "с колес". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.
Если бы командование смогло ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию на поле боя в пользу армии РФ, добавил он.
"Поскольку мы проводим хороший набор добровольцев и контрактников, мы не только восполняем потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны", - отметил Садулаев.
Бойцов армии РФ не бросают в бой "с колес". Новобранцы проходят основательную подготовку. Поэтому я надеюсь, что наши резервы закончат проходить эту подготовку и вступят в бой, указал он.
"Кстати, мне недавно писал один из моих старых-друзей добровольцев, который сейчас заходит на третий контракт. Несмотря на то, что у него есть хороший боевой опыт, его не отправляют сразу на фронт. Он уже не первый месяц находится в учебном лагере", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
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Михаил Онуфриенко интервью
5 июля, 18:30
Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом ЯреТотальная мобилизация, когда людей хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально меняется ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию.
 
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