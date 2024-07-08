https://ukraina.ru/20240708/1056097712.html

Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ

Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру

Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ

Разговоры о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, Украина накапливает на границе силы, опасаясь атаки ВС РФ с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую области

2024-07-08T04:50

2024-07-08T04:50

2024-07-08T04:50

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверный."Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.

https://ukraina.ru/20240703/1056014484.html

https://ukraina.ru/20240703/1056013613.html

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новости, белоруссия, киев, владимир путин, александр лукашенко, александр полищук, украина.ру, варшава, польша, провокация, всу