Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
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Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
Разговоры о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, Украина накапливает на границе силы, опасаясь атаки ВС РФ с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую области
2024-07-08T04:50
2024-07-08T04:50
новости
белоруссия
киев
владимир путин
александр лукашенко
александр полищук
украина.ру
варшава
польша
провокация
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверный."Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
https://ukraina.ru/20240703/1056014484.html
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новости, белоруссия, киев, владимир путин, александр лукашенко, александр полищук, украина.ру, варшава, польша, провокация, всу
Новости, Белоруссия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Александр Полищук, Украина.ру, Варшава, Польша, провокация, ВСУ

Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ

04:50 08.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Разговоры о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, Украина накапливает на границе силы, опасаясь атаки ВС РФ с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую области
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
"Лукашенко – не Путин. Он не такой сдержанный. Он однозначно будет поднимать вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Киеву (смеется). Я также не исключаю вариант, что Польша может начать некие военные приготовления, чтобы попытаться сорвать наши планы наступать на Киев из Белоруссии. Но в любом случае Варшаву жалеть никто не будет. Учитывая, что мы на учениях потренировались применять тактическое ядерное оружие, для Польши и для поляков это закончится плохо", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 05:30
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с РоссиейНесмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверный.
"Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.
Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 04:50
Политолог ответил, чем провокация ВСУ против Белоруссии обернется лично для ЛукашенкоРасчет противника на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко абсолютно неверная
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
 
НовостиБелоруссияКиевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоАлександр ПолищукУкраина.руВаршаваПольшапровокацияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
04:50Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
04:30Самая горькая правда: политолог ответил, кто воткнул в спину Байдена нож предательства
04:20"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
04:10Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину
04:00"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте
03:50Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
03:30"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
03:10Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
03:00Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь
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