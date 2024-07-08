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Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки" - 08.07.2024 Украина.ру
Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
Мишель Обама, которой прочили место действующего лидера США Джо Байдена в новой президентской гонке, открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность. И заставить ее может только муж, экс-президент Барак Обама
2024-07-08T03:50
2024-07-08T03:50
2024-07-08T03:50
новости
сша
выборы
президентские выборы
барак обама (старший)
политолог
украина.ру
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.Он добавил, что Мишель Обама может ворваться в предвыборную гонку только в том случае, если это будет нужно ее супругу, экс-президенту США Бараку Обаме."На Байдена давит жена, а на Мишель Обаму — муж. Кстати, еще один яркий показатель "американской демократии" - констатировал собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, выборы, президентские выборы, барак обама (старший), политолог, украина.ру
Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
Мишель Обама, которой прочили место действующего лидера США Джо Байдена в новой президентской гонке, открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность. И заставить ее может только муж, экс-президент Барак Обама
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру
сделал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.
"У Мишель, в отличие от многих в США, сейчас все хорошо. В отношении связей с deep state, по меркам Барака Обама и Хантера Байдена (сына действующего президента США Джо Байдена. - Ред.), она безгрешна. Политикой ей не очень хочется заниматься, а уж тем более помогать стать президентом Джо Байдену", - сказал Бардин.
Он добавил, что Мишель Обама может ворваться в предвыборную гонку только в том случае, если это будет нужно ее супругу, экс-президенту США Бараку Обаме.
"На Байдена давит жена, а на Мишель Обаму — муж. Кстати, еще один яркий показатель "американской демократии" - констатировал собеседник издания.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом
и Дональдом Трампом
- состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.