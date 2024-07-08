https://ukraina.ru/20240708/1056059243.html

Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"

Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки" - 08.07.2024 Украина.ру

Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"

Мишель Обама, которой прочили место действующего лидера США Джо Байдена в новой президентской гонке, открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность. И заставить ее может только муж, экс-президент Барак Обама

2024-07-08T03:50

2024-07-08T03:50

2024-07-08T03:50

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барак обама (старший)

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украина.ру

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.Он добавил, что Мишель Обама может ворваться в предвыборную гонку только в том случае, если это будет нужно ее супругу, экс-президенту США Бараку Обаме."На Байдена давит жена, а на Мишель Обаму — муж. Кстати, еще один яркий показатель "американской демократии" - констатировал собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

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новости, сша, выборы, президентские выборы, барак обама (старший), политолог, украина.ру