Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"
киноцитата из худ. фильма Всеволода Пудовкина "Суворов" (СССР, 1940 г.)
Херсонская область 24 ноября вместе со всей Россией отмечает годовщину со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Алессандру Суворову принадлежит множество блестящих побед во славу России, которые были достигнуты благодаря его новаторскому подходу к тактике и стратегии, отметил губернатор. Сальдо также отметил, что Суворов учил об истинной силе не только в оружии, но и в духе, единстве и вере в победу.
"Надо бить не числом, а умением", "Сам погибай, а товарища выручай", "Двум смертям не бывать, а одной не миновать", "Быстрота и натиск — душа настоящей войны" — по этим суворовским заветам и сейчас сражается Российская армия, - заявил Сальдо. - При этом Александр Васильевич был и великим человеколюбцем, который не только по-отечески заботился о своих солдатах и мирном населении, но и был великодушен к противнику".
"Торопиться делать добро" было главным правилом Суворова, добавил Сальдо. Он также напомнил другие сентенции великого русского полководца: "Победителю прилично великодушие", "С пленными поступать человеколюбиво, стыдится варварства".
"Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок, ведь наш славный Херсон смог возникнуть во многом благодаря его выдающимся победам. Вернувшись домой обязательно создадим новый музей Суворова на улице его имени в историческом доме № 1а, где располагался штаб полководца", - заявил Сальдо.
Губернатор пожелал соотечественникам вдохновиться памятью о великих делах Суворова при новых свершениях во благо Родины и напомнил ещё одно крылатое выражение генералиссимуса: "Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет".
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел личность великого полководца, не знавшего поражений, в публикации Александр Суворов: великий полководец Новороссии
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