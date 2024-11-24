https://ukraina.ru/20241124/1059168157.html

Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"

Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок" - 24.11.2024 Украина.ру

Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"

Херсонская область 24 ноября вместе со всей Россией отмечает годовщину со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-11-24T17:56

2024-11-24T17:56

2024-11-24T17:56

новости

россия

херсонская область

херсон

александр суворов

владимир сальдо

сво

новые регионы

русский мир

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059168037_0:35:409:265_1920x0_80_0_0_7a4d0656450d9289e257964707dc1d32.jpg

Алессандру Суворову принадлежит множество блестящих побед во славу России, которые были достигнуты благодаря его новаторскому подходу к тактике и стратегии, отметил губернатор. Сальдо также отметил, что Суворов учил об истинной силе не только в оружии, но и в духе, единстве и вере в победу."Надо бить не числом, а умением", "Сам погибай, а товарища выручай", "Двум смертям не бывать, а одной не миновать", "Быстрота и натиск — душа настоящей войны" — по этим суворовским заветам и сейчас сражается Российская армия, - заявил Сальдо. - При этом Александр Васильевич был и великим человеколюбцем, который не только по-отечески заботился о своих солдатах и мирном населении, но и был великодушен к противнику"."Торопиться делать добро" было главным правилом Суворова, добавил Сальдо. Он также напомнил другие сентенции великого русского полководца: "Победителю прилично великодушие", "С пленными поступать человеколюбиво, стыдится варварства".Губернатор пожелал соотечественникам вдохновиться памятью о великих делах Суворова при новых свершениях во благо Родины и напомнил ещё одно крылатое выражение генералиссимуса: "Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет".Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел личность великого полководца, не знавшего поражений, в публикации Александр Суворов: великий полководец Новороссии Ранее в новостях: Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю Актуальное интервью на эту тему: Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин

россия

херсонская область

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, херсон, александр суворов, владимир сальдо, сво, новые регионы, русский мир, история