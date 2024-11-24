Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок" - 24.11.2024 Украина.ру
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Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"
Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок" - 24.11.2024 Украина.ру
Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"
Херсонская область 24 ноября вместе со всей Россией отмечает годовщину со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-11-24T17:56
2024-11-24T17:56
новости
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херсонская область
херсон
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сво
новые регионы
русский мир
история
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Алессандру Суворову принадлежит множество блестящих побед во славу России, которые были достигнуты благодаря его новаторскому подходу к тактике и стратегии, отметил губернатор. Сальдо также отметил, что Суворов учил об истинной силе не только в оружии, но и в духе, единстве и вере в победу."Надо бить не числом, а умением", "Сам погибай, а товарища выручай", "Двум смертям не бывать, а одной не миновать", "Быстрота и натиск — душа настоящей войны" — по этим суворовским заветам и сейчас сражается Российская армия, - заявил Сальдо. - При этом Александр Васильевич был и великим человеколюбцем, который не только по-отечески заботился о своих солдатах и мирном населении, но и был великодушен к противнику"."Торопиться делать добро" было главным правилом Суворова, добавил Сальдо. Он также напомнил другие сентенции великого русского полководца: "Победителю прилично великодушие", "С пленными поступать человеколюбиво, стыдится варварства".Губернатор пожелал соотечественникам вдохновиться памятью о великих делах Суворова при новых свершениях во благо Родины и напомнил ещё одно крылатое выражение генералиссимуса: "Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет".Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел личность великого полководца, не знавшего поражений, в публикации Александр Суворов: великий полководец Новороссии Ранее в новостях: Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю Актуальное интервью на эту тему: Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин
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новости, россия, херсонская область, херсон, александр суворов, владимир сальдо, сво, новые регионы, русский мир, история
Новости, Россия, Херсонская область, Херсон, Александр Суворов, Владимир Сальдо, СВО, Новые регионы, Русский мир, История

Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"

17:56 24.11.2024
 
киноцитата из худ. фильма Всеволода Пудовкина "Суворов" (СССР, 1940 г.)
киноцитата из худ. фильма Всеволода Пудовкина Суворов (СССР, 1940 г.)
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Херсонская область 24 ноября вместе со всей Россией отмечает годовщину со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Алессандру Суворову принадлежит множество блестящих побед во славу России, которые были достигнуты благодаря его новаторскому подходу к тактике и стратегии, отметил губернатор. Сальдо также отметил, что Суворов учил об истинной силе не только в оружии, но и в духе, единстве и вере в победу.
"Надо бить не числом, а умением", "Сам погибай, а товарища выручай", "Двум смертям не бывать, а одной не миновать", "Быстрота и натиск — душа настоящей войны" — по этим суворовским заветам и сейчас сражается Российская армия, - заявил Сальдо. - При этом Александр Васильевич был и великим человеколюбцем, который не только по-отечески заботился о своих солдатах и мирном населении, но и был великодушен к противнику".
"Торопиться делать добро" было главным правилом Суворова, добавил Сальдо. Он также напомнил другие сентенции великого русского полководца: "Победителю прилично великодушие", "С пленными поступать человеколюбиво, стыдится варварства".
"Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок, ведь наш славный Херсон смог возникнуть во многом благодаря его выдающимся победам. Вернувшись домой обязательно создадим новый музей Суворова на улице его имени в историческом доме № 1а, где располагался штаб полководца", - заявил Сальдо.
Губернатор пожелал соотечественникам вдохновиться памятью о великих делах Суворова при новых свершениях во благо Родины и напомнил ещё одно крылатое выражение генералиссимуса: "Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет".
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел личность великого полководца, не знавшего поражений, в публикации Александр Суворов: великий полководец Новороссии
Ранее в новостях: Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Актуальное интервью на эту тему: Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин
 
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18:01Предупредительный звонок Западу и невменяемость украинской власти. Итоги 24 ноября на Украине
17:56Сальдо: "Для нас, херсонцев, Суворов особенно близок"
17:34Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин
17:29Иран запустил центрифуги для обогащения урана
16:57Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
16:43Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
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