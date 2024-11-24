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"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя

"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя - 24.11.2024 Украина.ру

"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя

Что происходит на Украине? Когда бы ни был задан такой вопрос, можно с уверенностью ответить: воруют и борются с русским языком. А также уничтожают "символы Советской империи". И, конечно, под то и другое списываются миллионы и миллиарды гривен и долларов

2024-11-24T13:33

2024-11-24T13:33

2024-11-24T13:33

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Уже долгие годы прошли у них в этой тяжкой борьбе.Но она идёт по прежнему, потому что куда ни глянь - на Украине кругом "символы советской оккупации": метро, заводы, фабрики, школы, города - всё построено Советской властью.Так пока не уничтожат страну, они не успокоятся.Что же там сейчас, на настоящем "культурном фронте" украинской борьбы с превосходящей цивилизацией?"Пушкин вечен, а вы нет!"Эту надпись на пустом постаменте, где раньше находился бюст Александра Сергеевича Пушкина, написал кто-то из жителей города Кривого Рога, где и стоял долгие годы этот памятник.Может, даже Зеленский приходил посидеть на лавочке в парке возле Александра Сергеевича.Но теперь до Пушкина дотянулись руки украинизаторов, и его снесли.Спасибо тебе, Зеленский!Ты защитил народ Украины от "Капитанской дочки", "Сказки о царе Салтане" и "Евгения Онегина". И конечно, от самого страшного для любого наследника Мазепы произведения - от поэмы "Полтава":"Богат и славен Кочубей,Его поля необозримы"Пушкин вечен, а вы нет!И не поспоришь!А борьба "за мову" и "против русского языка" продолжает набирать обороты. Казалось бы, неужели сейчас на Украине кого-то волнует украинизация?Волнует, и чуть ли не является смыслом жизни. Отчаянная битва идёт, с жесточайшим упорством, достойным лучшего применения.Верховная Рада собирается рассмотреть проект закона, по которому школьникам запрещено будет говорить на русском между собой даже на переменах.Пока, правда, немного мешает возможность ракетного удара по зданию Рады. Поэтому рассмотрение важнейшего законодательного акта временно откладывается.Но борьба "на местах" продолжается."Патриоты на лекцияхВ университете Ивано-Франковска преподаватель читал лекцию по нейрохирургии на русском языке. И на него, конечно же, донес бдительный студент.Преподаватель, как выяснилось, переехал на западную Украину из Харькова. Он написал заявление и ушёл, не дожидаясь разбирательства.Не будем говорить о том, что у врача, которому преподавали нейрохирургию на украинском, будет просто опасно лечиться. Это сочетание несовместимого: "нейрохирургия" и "украинский язык".Ну а сама система доносительства - это давняя традиция украинской "западэнской" культуры. Теперь такое поведение ещё и стимулируется, особенно в вузах и школах. Выращивают ещё одно поколение стукачей и доносчиков.А в Виннице, старинном русском городе, захваченном украинствующими, своё ноу-хау.Фамилии студентов, которые говорят на русском (на переменах!), показывают на спецэкранах на входе в вуз.Языковые патрули в вузахВ одном из институтов Винницы решили бороться с теми, кто на перерывах между парами говорит на русском языке.Их фамилии идут бегущей строкой на экранах перед входом в учебное заведение. С помощью новых технологий борются, так сказать. С гордостью, наверное, демонстрируют новинку на семинарах по обмену опытом.Господи, чем забиты головы этих преподавателей и прочих "освитян" (учителей)?Это уму непостижимо. Надо же выявлять этих русскоговорящих, фиксировать их фамилии, составлять списки. То есть специальные "шпрехенфюреры" ходят по коридорам, курилкам, студенческим столовым и подслушивают? Тайные агенты шпрехенполиции.Помнится, в "Волшебнике Изумрудного города" были такие специальные шпионы, с ушами - воронками, чтобы слышать сквозь стены.Наверное, скоро и на Украине начнут подслушивать такими воронками и арестовывать тех, кто у себя даже дома, на кухне, посмеет говорить на русском.Хватаются уже за самых маленьких.Шестилетняя гимнасткаАнастасия Опря, маленькая спортсменка, шести лет от роду, выложила в сети фрагмент фильма "Чемпионы" и написала, что восхищается гимнасткой Светланой Хоркиной.Что тут началось!Теперь Настю хотят отчислить из спортшколы и отменить все соревнования с её участием.Наверняка, заставят публично извиняться и просить прощения, а также демонстрировать ненависть к российскому спорту.Шестилетняя девочка еще не понимает, где она живёт. Это Украина, тут тебя растерзают бесноватые ревнители "чистоты мовы".Это были "новости спорта". А есть новости и из культурной жизни столицы.Звезда на КрещатикеСо знаменитого дома на Крещатике "со звездой" снимут звезду. Чтобы не напоминала о "советском и российском прошлом".В соцсетях предлагают украинцам снести тогда уже царский Мариинский дворец, где так любит встречать зарубежные делегации Зеленский.А также здания МИД и Киевской администрации, и вообще всё, что напоминает им о "проклятом советском прошлом".Метро, например.На осколках великой империи суетятся карлики, которые умеют только одно: отменить, сорвать, выбросить, разрушить.Смешные и жуткие одновременно времена Зеленского. И даже предшественники его на посту президента Украины смотрятся теперь как почтенные джентльмены. Хотя казалось бы...Они снимают советские символы и не понимают, что тем самым обнуляют всю историю Украины как государства. Так как до УССР никакой Украины в помине не было.Украины больше нетЭта "звезда на Крещатике" - вроде бы не самый главный символ советского прошлого в Киеве, но возможно, что именно его уничтожение обрушит уже наконец гнилую киевскую псевдо власть.Как последний маленький камушек, который вызывает обвал.Также планируется уничтожить ещё 46 подобных "объектов и элементов украшения столицы".И в частности, уничтожат императорский вензель царя Александра Третьего на въезде в Александровскую больницу.Да, это даже большевикам было "не под силу", уничтожить царский вензель. А Зеленский смог!Что же, интересно, останется после современной власти? Список разрушений?"Лишаю вас званий!"Зеленский же тем временем мстительно нацелился на настоящих врагов Украины. О, эти коварные люди! Они расшатывали устои украинской государственности, пользуясь званиями и наградами Украины.Как именно расшатывали, непонятно. Но раз сейчас, в самый тяжелый момент, когда и государство само может вот-вот прекратиться, Зеленский этим вопросом озабочен, значит, это дело огромной важности.Лишены званий и наград: патриарх Кирилл, директор Большого театра Валерий Гергиев, артисты Ани Лорак, Филипп Киркоров, Таисия Повалий, режиссер Владимир Бортко, народный депутат прошлых созывов Олег Царёв.Маленький человек, который все предыдущие годы веселил "больших дядей" на корпоративах и прыгал по сцене голым, на потеху публике, теперь получает истинное наслаждение. Он мстит им за свои былые унижения и их величие - и тогда и сейчас. Но теперь наступило его время.Можно только представить, как он злобно хохочет во дворцах, построенных русскими царями и в кабинетах зданий - шедевров советской архитектуры. "Уничтожу! Сотру в порошок!" - шепчет Зеленский.Скидывает звезды со зданий, уничтожает царские вензеля.Удивительный фильм смотрим мы в реальном времени."Антиутопия по-украински".Ну и для того, чтобы почувствовать всю фантасмагорию сюжета - еще одна новость.На военную службу Украины поступил таролог.Ворожки гадали неправильно!Руководство 36-ой бригады морской пехоты устало слушать вопросы родственников пленных морпехов: "когда обменяют?" Поступили нестандартно: наняли таролога.Теперь таролог за небольшие деньги гадает и успокаивает женщин: всё, мол, в порядке, скоро вернётся ваш муж.Ещё летом СБУ Украины задержало восемь "ворожек", гадавших на картах Таро в прямом эфире в соцсетях.В чём была их вина? Они отвечали на вопросы зрительниц и нагадали "потерю Украиной территорий, победу России".Так это же не тарологи, а прирождённые политологи! Или действительно, имеют дар?По квалификации СБУ, они задержаны за "ворожбу с предвидением победы России".Им вменяют также "дискредитацию армии Украины и уклонение от уплаты налогов".Догадайтесь, кто настучал в СБУ? Правильно, "благодарные" заказчицы. Нация стукачей и доносчиков.Интересно, а если бы они нагадали победу Украины, с них ха это троже потребовали уплатить налог. Или все же нет?Настоящая гордость УкраиныА с другой стороны, спикер Рады Руслан Стефанчук не так давно наградил таролога, демонолога и жреца Велиара (не спрашивайте, что это значит) орденом "Гордость и слава Украины".Настоящее имя "жреца Велиара" - Богдан Орищенко. А наградили его за то, что демонолог все правильно предсказывал, как положено настоящему, патриотичному укро жрецу: Украина расцветает, территориями прирастает, в Евросоюз и в НАТО вступает.Получай орден, жрец Велиар!"Жрец Велиар", говорят, также приходил и делал тайные ритуалы возле Киево-печерской лавры.Гоголь, где Гоголь? Николай Васильевич?"Ворожба на хуторе возле лавры".Но нету будущих Гоголей. Попрятались. Боятся проговориться на русском языке. Шпрехенфюреры ведь не дремлют.

украина

винница

кривой рог

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Елена Мурзина

украина, винница, кривой рог, владимир зеленский, пушкин, николай васильевич гоголь, сбу, рада, советская власть, эксклюзив