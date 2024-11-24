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Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю

Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю - 24.11.2024 Украина.ру

Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю

Более полутысячи военнослужащих составили потери вооружённых формирований Украины на Херсонском направлении за неделю. Об этом в воскресенье 24 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-11-24T16:57

2024-11-24T16:57

2024-11-24T16:57

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"В течение уходящей недели части и подразделения Группировки войск "Днепр" наносили непрерывные удары всеми имеющимися средствами поражения по формированиям восьми бригад врага", - сообщил губернатор.Согласно опубликованной им информации, потери противника составили 570 боевиков; более 40 автомобилей; четыре орудия полевой артиллерии; 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы; четыре полевых склада с боеприпасами.Согласно сводке Минобороны России от 24 ноября, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в министерской сводке за минувшие сути.В ней также отмечено, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.Накануне в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

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новости, украина, херсонская область, херсонское направление, владимир сальдо, всу, потери всу, новые регионы, сво, минобороны рф, сводка