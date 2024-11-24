Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю - 24.11.2024 Украина.ру
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Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю - 24.11.2024 Украина.ру
Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Более полутысячи военнослужащих составили потери вооружённых формирований Украины на Херсонском направлении за неделю. Об этом в воскресенье 24 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-11-24T16:57
2024-11-24T16:57
новости
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херсонская область
херсонское направление
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"В течение уходящей недели части и подразделения Группировки войск "Днепр" наносили непрерывные удары всеми имеющимися средствами поражения по формированиям восьми бригад врага", - сообщил губернатор.Согласно опубликованной им информации, потери противника составили 570 боевиков; более 40 автомобилей; четыре орудия полевой артиллерии; 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы; четыре полевых склада с боеприпасами.Согласно сводке Минобороны России от 24 ноября, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в министерской сводке за минувшие сути.В ней также отмечено, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.Накануне в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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новости, украина, херсонская область, херсонское направление, владимир сальдо, всу, потери всу, новые регионы, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Украина, Херсонская область, Херсонское направление, Владимир Сальдо, ВСУ, потери ВСУ, Новые регионы, СВО, Минобороны РФ, сводка

Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю

16:57 24.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Более полутысячи военнослужащих составили потери вооружённых формирований Украины на Херсонском направлении за неделю. Об этом в воскресенье 24 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В течение уходящей недели части и подразделения Группировки войск "Днепр" наносили непрерывные удары всеми имеющимися средствами поражения по формированиям восьми бригад врага", - сообщил губернатор.
Согласно опубликованной им информации, потери противника составили 570 боевиков; более 40 автомобилей; четыре орудия полевой артиллерии; 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы; четыре полевых склада с боеприпасами.
Согласно сводке Минобороны России от 24 ноября, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в министерской сводке за минувшие сути.
В ней также отмечено, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Накануне в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
 
НовостиУкраинаХерсонская областьХерсонское направлениеВладимир СальдоВСУпотери ВСУНовые регионыСВОМинобороны РФсводка
 
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Заголовок открываемого материала
16:57Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
16:43Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
16:20Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
15:57Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ
14:43Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"
14:25Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих
14:10Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
13:48"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
13:33"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя
13:12Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США
13:05Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata
13:00"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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