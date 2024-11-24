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Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю - 24.11.2024 Украина.ру
Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Более полутысячи военнослужащих составили потери вооружённых формирований Украины на Херсонском направлении за неделю. Об этом в воскресенье 24 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-11-24T16:57
2024-11-24T16:57
2024-11-24T16:57
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"В течение уходящей недели части и подразделения Группировки войск "Днепр" наносили непрерывные удары всеми имеющимися средствами поражения по формированиям восьми бригад врага", - сообщил губернатор.Согласно опубликованной им информации, потери противника составили 570 боевиков; более 40 автомобилей; четыре орудия полевой артиллерии; 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы; четыре полевых склада с боеприпасами.Согласно сводке Минобороны России от 24 ноября, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в министерской сводке за минувшие сути.В ней также отмечено, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.Накануне в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, херсонская область, херсонское направление, владимир сальдо, всу, потери всу, новые регионы, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Украина, Херсонская область, Херсонское направление, Владимир Сальдо, ВСУ, потери ВСУ, Новые регионы, СВО, Минобороны РФ, сводка
Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
Более полутысячи военнослужащих составили потери вооружённых формирований Украины на Херсонском направлении за неделю. Об этом в воскресенье 24 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В течение уходящей недели части и подразделения Группировки войск "Днепр" наносили непрерывные удары всеми имеющимися средствами поражения по формированиям восьми бригад врага", - сообщил губернатор.
Согласно опубликованной им информации, потери противника составили 570 боевиков; более 40 автомобилей; четыре орудия полевой артиллерии; 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы; четыре полевых склада с боеприпасами.
Согласно сводке Минобороны России от 24 ноября, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области
, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон
.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в министерской сводке за минувшие сути.
В ней также отмечено, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.