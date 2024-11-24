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Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин

Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин - 24.11.2024 Украина.ру

Пойдут на Крым? О "влажных мечтах" Украины и ВСУ и обжигающей правде от ВС России - "Варяг" Матюшин

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с ополченцем первой волны, волонтёром и общественным деятелем Александром Украина.ру, 24.11.2024

2024-11-24T17:34

2024-11-24T17:34

2024-11-24T17:34

видео

украина

россия

донбасс

александр чаленко

дональд трамп

нато

всу

потери всу

сво

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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с ополченцем первой волны, волонтёром и общественным деятелем Александром "Варягом" Матюшиным,. Обсудили скорость освобождения территорий Донбасса, прогнозы по продвижению фронта, украинские надежды и перспективы окончания боевых действий. 00:25 – Об освобождении Донбасса; 02:48 – Как мы научились воевать; 05:09 – Прогнозы по продвижению фронта; 07:16 – О надеждах Украины; 10:30 – О победе Трампа; 13:18 – Об окончании войны. ТГ-канал Александра Матюшина: https://t.me/impanarh Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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