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Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье - 24.11.2024 Украина.ру
Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
Армия России ведёт бой за село Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов; председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2024-11-24T16:43
2024-11-24T16:43
2024-11-24T16:43
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Российские войска ведут бои за село Белогорье на Ореховском направлении Запорожского фронта, сообщил Рогов в своём телеграм-канале. Неподалёку от него находится крупный командный и логистический пункт ВСУ в городе Орехов."Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на Ореховском направлении в руках Русской Армии", - рассказал Рогов.По его информации, на этом участке подразделения ВС РФ продвинулись более чем на два километра.Минобороны России в сводке от 24 ноября отметило, что всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник понёс большие потери. Согласно обновлённым данным, уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники.Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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Украина.ру
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новости, россия, украина, запорожье, владимир рогов, всу, запорожская область, потери всу, запорожское направление, орехов, сво
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, ВСУ, Запорожская область, потери ВСУ, Запорожское направление, Орехов, СВО
Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
Армия России ведёт бой за село Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов; председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов