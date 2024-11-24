Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ - 24.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241124/1059166596.html
Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ
Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ - 24.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ
Высшее руководство Украины знало о существовании пыточной СБУ в центре Киева. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО украинский депутат Александр Дубинский
2024-11-24T15:57
2024-11-24T15:57
новости
украина
киев
владимир зеленский
василий малюк
александр дубинский
сбу
сизо
пытки
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059166476_0:384:912:897_1920x0_80_0_0_79f15013ce288381c5c5c947cd4b2749.jpg
Парламентарий опубликовал обращение одного из узников киевского концлагеря СБУ “спортзал” на имя президента Украины. Владимир Зеленский получил этот документ в декабре 2022 года, сообщил депутат."С этого момента Зеленский и Ермак уже не могли делать вид о том, что они не знают о пытках в отношении собственного народа, организованных Бакановым и Малюком. Однако - они сделали", - констатировал Дубинский.Глава президентского офиса Андрей Ермак, а также на время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк* не только знали о происходящем, но и ничего не предприняли по факту обращения."В конце декабря обращение, в котором детально описываются ужасы концлагеря СБУ “спортзал” - было направлено в Офис генпрокурора Костина, а оттуда оно попало в прокурору ОГП П. Иванину", - продолжил Дубинский.Однако и в прокуратуре не усмотрели в этом обращении признаков преступных деяний, отметил депутат."То есть, Зеленский и Костин все прекрасно знали о #ZeAuschwitz, но ничего не сделали. Как и вся система концлагерной власти - почитайте документ, в котором изложены все детали преступного молчания Зеленского и его надсмотрщиков", - сделал вывод Дубинский.В опубликованном Дубинским рукописном документе упоминается "концлагерь" и указана его принадлежность к СБУ. В этом обращении также упомянуты другие обращения в госорганы Украины, в которых тоже говорилось о "концлагере СБУ.Ранее лава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы. В его защиту с новыми подробностями криминальной деятельности Малюка публично выступил Зеленский. Подробности в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Ранее в новостях: СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский Фигуранты скандала упоминались в сообщении В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059166476_0:298:912:982_1920x0_80_0_0_338ca8985532d184d74799e9924195b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, владимир зеленский, василий малюк, александр дубинский, сбу, сизо, пытки, спецслужба, иван баканов, андрей ермак, концлагерь, офис президента, офис генпрокурора
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Александр Дубинский, СБУ, СИЗО, пытки, спецслужба, Иван Баканов, Андрей Ермак, концлагерь, Офис президента, Офис генпрокурора

Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ

15:57 24.11.2024
 
Обращение узника киевского концлагеря СБУ к высшему руководству Украины
Обращение узника киевского концлагеря СБУ к высшему руководству Украины
Читать в
Высшее руководство Украины знало о существовании пыточной СБУ в центре Киева. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО украинский депутат Александр Дубинский
Парламентарий опубликовал обращение одного из узников киевского концлагеря СБУ “спортзал” на имя президента Украины. Владимир Зеленский получил этот документ в декабре 2022 года, сообщил депутат.
"С этого момента Зеленский и Ермак уже не могли делать вид о том, что они не знают о пытках в отношении собственного народа, организованных Бакановым и Малюком. Однако - они сделали", - констатировал Дубинский.
Глава президентского офиса Андрей Ермак, а также на время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк* не только знали о происходящем, но и ничего не предприняли по факту обращения.
"В конце декабря обращение, в котором детально описываются ужасы концлагеря СБУ “спортзал” - было направлено в Офис генпрокурора Костина, а оттуда оно попало в прокурору ОГП П. Иванину", - продолжил Дубинский.
Однако и в прокуратуре не усмотрели в этом обращении признаков преступных деяний, отметил депутат.
"То есть, Зеленский и Костин все прекрасно знали о #ZeAuschwitz, но ничего не сделали. Как и вся система концлагерной власти - почитайте документ, в котором изложены все детали преступного молчания Зеленского и его надсмотрщиков", - сделал вывод Дубинский.
В опубликованном Дубинским рукописном документе упоминается "концлагерь" и указана его принадлежность к СБУ. В этом обращении также упомянуты другие обращения в госорганы Украины, в которых тоже говорилось о "концлагере СБУ.
Ранее лава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы. В его защиту с новыми подробностями криминальной деятельности Малюка публично выступил Зеленский. Подробности в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее в новостях: СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
Фигуранты скандала упоминались в сообщении В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВасилий МалюкАлександр ДубинскийСБУСИЗОпыткиспецслужбаИван БакановАндрей ЕрмакконцлагерьОфис президентаОфис генпрокурора
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю
16:43Рогов: в Запорожье российские войска отбивают у ВСУ село Белогорье
16:20Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
15:57Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ
14:43Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"
14:25Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих
14:10Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
13:48"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
13:33"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя
13:12Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США
13:05Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata
13:00"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
12:56"Расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны и ценности жизней простых граждан
12:40ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу
12:20"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
12:15Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
12:15Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог
12:10Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы
12:05Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
12:00Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск
Лента новостейМолния