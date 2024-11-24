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Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ

Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ - 24.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ

Высшее руководство Украины знало о существовании пыточной СБУ в центре Киева. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО украинский депутат Александр Дубинский

2024-11-24T15:57

2024-11-24T15:57

2024-11-24T15:57

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Парламентарий опубликовал обращение одного из узников киевского концлагеря СБУ “спортзал” на имя президента Украины. Владимир Зеленский получил этот документ в декабре 2022 года, сообщил депутат."С этого момента Зеленский и Ермак уже не могли делать вид о том, что они не знают о пытках в отношении собственного народа, организованных Бакановым и Малюком. Однако - они сделали", - констатировал Дубинский.Глава президентского офиса Андрей Ермак, а также на время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк* не только знали о происходящем, но и ничего не предприняли по факту обращения."В конце декабря обращение, в котором детально описываются ужасы концлагеря СБУ “спортзал” - было направлено в Офис генпрокурора Костина, а оттуда оно попало в прокурору ОГП П. Иванину", - продолжил Дубинский.Однако и в прокуратуре не усмотрели в этом обращении признаков преступных деяний, отметил депутат."То есть, Зеленский и Костин все прекрасно знали о #ZeAuschwitz, но ничего не сделали. Как и вся система концлагерной власти - почитайте документ, в котором изложены все детали преступного молчания Зеленского и его надсмотрщиков", - сделал вывод Дубинский.В опубликованном Дубинским рукописном документе упоминается "концлагерь" и указана его принадлежность к СБУ. В этом обращении также упомянуты другие обращения в госорганы Украины, в которых тоже говорилось о "концлагере СБУ.Ранее лава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы. В его защиту с новыми подробностями криминальной деятельности Малюка публично выступил Зеленский. Подробности в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Ранее в новостях: СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский Фигуранты скандала упоминались в сообщении В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева

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