Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Администрация президента США Джозефа Байдена в финале своего пребывания у власти продолжает эскалацию конфликта с Россией на украинском поле битвы. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Байден и его администрация из мести и оголтелости пошли на обострение конфликта с Россией, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны, - констатировал Песков. - Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась".
Украина для вашингтонских ястребов является лишь инструментом продолжения конфликта с целью нанесения стратегического поражения России, отметил Песков. По его мнению, Байден со своей администрацией пытаются оставить своеобразное наследство команде новоизбранного президента США.
"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - заметил Песков.
Дональд Трамп не комментировал нанесённые 19 ноября удары шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по России. Ракеты на Украину поставили США и в обеспечении ракетного удара тоже участвовали американские специалисты, уверены в Москве.
Инаугурация Трампа состоится в январе. Политик известен своим обещанием за неделю решить проблему продолжения СВО.
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