Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась" - 24.11.2024 Украина.ру
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Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"
Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась" - 24.11.2024 Украина.ру
Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"
Администрация президента США Джозефа Байдена в финале своего пребывания у власти продолжает эскалацию конфликта с Россией на украинском поле битвы. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-11-24T14:43
2024-11-24T14:43
новости
россия
сша
украина
джо байден
дмитрий песков
дональд трамп
сво
военная эскалация
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Байден и его администрация из мести и оголтелости пошли на обострение конфликта с Россией, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны, - констатировал Песков. - Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась".Украина для вашингтонских ястребов является лишь инструментом продолжения конфликта с целью нанесения стратегического поражения России, отметил Песков. По его мнению, Байден со своей администрацией пытаются оставить своеобразное наследство команде новоизбранного президента США.Дональд Трамп не комментировал нанесённые 19 ноября удары шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по России. Ракеты на Украину поставили США и в обеспечении ракетного удара тоже участвовали американские специалисты, уверены в Москве.Инаугурация Трампа состоится в январе. Политик известен своим обещанием за неделю решить проблему продолжения СВО.Также на эту тему интервью Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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новости, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп, сво, военная эскалация
Новости, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, СВО, военная эскалация

Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась"

14:43 24.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Администрация президента США Джозефа Байдена в финале своего пребывания у власти продолжает эскалацию конфликта с Россией на украинском поле битвы. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Байден и его администрация из мести и оголтелости пошли на обострение конфликта с Россией, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны, - констатировал Песков. - Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась".
Украина для вашингтонских ястребов является лишь инструментом продолжения конфликта с целью нанесения стратегического поражения России, отметил Песков. По его мнению, Байден со своей администрацией пытаются оставить своеобразное наследство команде новоизбранного президента США.
"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - заметил Песков.
Дональд Трамп не комментировал нанесённые 19 ноября удары шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по России. Ракеты на Украину поставили США и в обеспечении ракетного удара тоже участвовали американские специалисты, уверены в Москве.
Инаугурация Трампа состоится в январе. Политик известен своим обещанием за неделю решить проблему продолжения СВО.
Также на эту тему интервью Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДжо БайденДмитрий ПесковДональд ТрампСВОвоенная эскалация
 
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