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Иран запустил центрифуги для обогащения урана
Иран запустил центрифуги для обогащения урана - 24.11.2024 Украина.ру
Иран запустил центрифуги для обогащения урана
Исламская Республика Иран запустила усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф
2024-11-24T17:29
2024-11-24T17:29
2024-11-24T17:29
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Поводом для запуска такого производства стало решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принять резолюцию против гражданской ядерной программы Ирана, отметил парламентарий, пояснил Галибаф. Он также отметил политизированный и деструктивный подход США, Британии, Франции и Германии, способствовавший выработке такой резолюции.Накануне, 22 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой отмечена неспособность Ирана в полной мере сотрудничать с агентством. Докладчики организации пришли к выводу о способности исламской републики обогащать уран до уровня, достаточного для создания ядерного оружия.Ранее официальный Тегеран решительно опровергал обвинения в стремлении к созданию ядерного оружия. Иранские власти заверяли в мирном характер своей ядерной программы и намерении построить АЭС для решения социально-экономически вопросов.Ранее на эту тему: Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине Также на эту тему: Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, британия, магатэ, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ядерные реакторы, ядерное топливо, ядерная угроза, аэс
Новости, Иран, США, Британия, МАГАТЭ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, ядерные реакторы, ядерное топливо, ядерная угроза, АЭС
Иран запустил центрифуги для обогащения урана
Исламская Республика Иран запустила усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф