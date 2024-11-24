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Иран запустил центрифуги для обогащения урана

Иран запустил центрифуги для обогащения урана - 24.11.2024 Украина.ру

Иран запустил центрифуги для обогащения урана

Исламская Республика Иран запустила усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф

2024-11-24T17:29

2024-11-24T17:29

2024-11-24T17:29

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ядерные реакторы

ядерное топливо

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Поводом для запуска такого производства стало решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принять резолюцию против гражданской ядерной программы Ирана, отметил парламентарий, пояснил Галибаф. Он также отметил политизированный и деструктивный подход США, Британии, Франции и Германии, способствовавший выработке такой резолюции.Накануне, 22 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой отмечена неспособность Ирана в полной мере сотрудничать с агентством. Докладчики организации пришли к выводу о способности исламской републики обогащать уран до уровня, достаточного для создания ядерного оружия.Ранее официальный Тегеран решительно опровергал обвинения в стремлении к созданию ядерного оружия. Иранские власти заверяли в мирном характер своей ядерной программы и намерении построить АЭС для решения социально-экономически вопросов.Ранее на эту тему: Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине Также на эту тему: Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов

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новости, иран, сша, британия, магатэ, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ядерные реакторы, ядерное топливо, ядерная угроза, аэс