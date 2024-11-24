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Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем

Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем - 24.11.2024 Украина.ру

Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем

Вопросы международного сотрудничества обсудили 24 ноября по телефону президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2024-11-24T16:20

2024-11-24T16:20

2024-11-24T16:20

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"В продолжение беседыв Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - сказано в официальном сообщении.В ходе разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом был также затронут ряд международных тем, отметили в президентской пресс-службе.Как сообщалось ранее, Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

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новости, россия, турция, кремль, эрдоган, владимир путин, международные отношения, международная политика, экономика