Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
Вопросы международного сотрудничества обсудили 24 ноября по телефону президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение беседыв Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - сказано в официальном сообщении.
В ходе разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом был также затронут ряд международных тем, отметили в президентской пресс-службе.
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