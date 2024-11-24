Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем - 24.11.2024 Украина.ру
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Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем - 24.11.2024 Украина.ру
Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
Вопросы международного сотрудничества обсудили 24 ноября по телефону президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2024-11-24T16:20
2024-11-24T16:20
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международные отношения
международная политика
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"В продолжение беседыв Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - сказано в официальном сообщении.В ходе разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом был также затронут ряд международных тем, отметили в президентской пресс-службе.Как сообщалось ранее, Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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новости, россия, турция, кремль, эрдоган, владимир путин, международные отношения, международная политика, экономика
Новости, Россия, Турция, Кремль, Эрдоган, Владимир Путин, международные отношения, Международная политика, экономика

Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем

16:20 24.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вопросы международного сотрудничества обсудили 24 ноября по телефону президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение беседыв Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - сказано в официальном сообщении.
В ходе разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом был также затронут ряд международных тем, отметили в президентской пресс-службе.
Как сообщалось ранее, Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
 
НовостиРоссияТурцияКремльЭрдоганВладимир Путинмеждународные отношенияМеждународная политикаэкономика
 
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