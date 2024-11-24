https://ukraina.ru/20241124/1059168591.html

Предупредительный звонок Западу и невменяемость украинской власти. Итоги 24 ноября на Украине

Предупредительный звонок Западу и невменяемость украинской власти. Итоги 24 ноября на Украине - 24.11.2024 Украина.ру

Предупредительный звонок Западу и невменяемость украинской власти. Итоги 24 ноября на Украине

В Кремле разъяснили, чем является удар "Орешником", но на Украине планируют продолжать бить вглубь России

2024-11-24T18:01

2024-11-24T18:01

2024-11-24T18:52

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что применение системы "Орешник" было сигналом Западу."Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию <...> Поэтому вот такие предупредительные звоночки, в том плане, что "даже не думайте", — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, — это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно", — указал ПесковПо мнению пресс-секретаря, в отношениях между Россией и Западом сложилась действительно беспрецедентная ситуация."Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне", — отметил Песков.В результате, добавил он, Запад пошел на то, чтобы игнорировать предупреждение президента России Владимира Путина, поэтому потребовались такие решительные шаги и жесткие заявления российского лидера.Также Песков отметил, что европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами."Что касается европейцев - они ведомые. Они ведомы Вашингтоном... Будучи ведомыми, они далеки от того, чтобы быть реалистами", - отметил Песков, комментируя политическую ситуацию в Европе.В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в Европе остались трезвомыслящие политики, отдельно отметив "голоса, которые идут" из Будапешта, Белграда и ряда других европейский столиц относительно конфликта на Украине и отношений Европы с Россией.В этот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что в случае удара по Европе "Орешником" бомбоубежища не помогут."Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Ранее, 22 ноября, на совещании у Путина командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире."Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - отметил Каракаев.Он указал, что данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью. Кроме того, он отметил, что это оружие может поражать цели на всей территории Европы."Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - рассказал командующий РВСН.Он, как и Путин, заявил, что массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия."Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении. Высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение", - подчеркнул Каракаев.Командующий РВСН отметил, что с учётом положительного результата проведённого пуска, целесообразно принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава по его эксплуатации и применению.Путин поддержал это предложение.Тем временем украинские источники сообщают, что, несмотря на разрушительное воздействие нового ракетного комплекса на расположенный в Днепропетровское завод "Южмаш", украинские власти решили наращивать темп ударов по регионам России западным дальнобойным оружием."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский принял решение продолжить наносить ракетные удары по территории России. Андрей Ермак согласовал позицию с нашими партнёрами, все решения по ударам и целям принимаются в Киеве, ультиматум Кремля об уничтожении Украинской энергетической системы решено пропустить", - написал днём 24 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".До этого, утром того же дня, другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - также сообщал о том, что власти Украины приняли решение повысить ставки в противостоянии с Россией."Наш источник сообщает, что на Банковой все понимают необходимость повышать ставки в игре, так как на "земле" на фронте ВСУ массово теряют позиции, солдаты разочарованы, мотивации ноль, что может обернуться и так полнейшим поражением/обвалом фронта, когда последствия невозможно будет просчитать, но риски масштабные. Все источники уверены, что Киев будет провоцировать Кремль, так как при таком сценарии у них есть минимальный шанс втянуть в игру новых игроков, что может предотвратить капитуляцию", - отмечалось в публикации.При этом ситуацию на фронте украинские источники характеризовали как крайне непростую для Вооружённых сил Украины.Официально власти Украины продолжают требовать от Запада новейшие системы ПВО."Применение Россией МБР — типичный шантаж. Путин пытается отвадить всех от поддержки Украины. Украинские партнёры должны сделать полностью противоположное: отбросить шантаж, повысить поддержку и укрепить украинский воздушный щит системами, способными перехватывать такие ракеты", - написал на своей странице в X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Однако, как сообщило агентство Reuters, в США задумались над предоставлением Украине не систем ПВО, а новых дальнобойных ракет для нанесения ударов по России. Как сообщили агентству три источника, до конца ноября США могут объявить о включении в пакет помощи Украине ракет JASSM. По мнению неназванных чиновников, отправка ракет JASSM Украине может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории территории России окажется в зоне действия этих ракет.Также агентство процитировало аналитиков, которые заявили, что использование ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство ракет, которые ныне имеет Украина, может отодвинуть сосредоточения ВСУ РФ и склады снабжения на сотни миль, что осложнит возможности проведения наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество."Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, включая не менее 30 авиабаз, некоторые из которых РФ использовала для нанесения ударов", - сообщило агентство.При этом, по информации агентства, ракета JASSM пока что интегрирована только для самолётов, которые были разработаны в США. Украина будет использовать несколько десятков F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.Один из американских чиновников рассказал при этом, что были попытки сделать ракету работоспособной с не западными истребителями, которые имеет на вооружении Украина. Однако он не уточнил, о каких именно самолётах идёт речь.Таким образом, нынешняя правящая администрация США провоцирует Украину на эскалацию.О том, как украинские власти воспринимают боевые действия — в статье Сергея Зуева ""Расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны и ценности жизней простых граждан".

https://ukraina.ru/20241124/1059163577.html

https://ukraina.ru/20241124/1059160854.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, южмаш, reuters, f-16