Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики - 24.11.2024 Украина.ру
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Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики - 24.11.2024 Украина.ру
Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о реалиях СВО, о противодействии дронам... Украина.ру, 24.11.2024
2024-11-24T14:10
2024-11-24T14:10
видео
россия
курахово
угледар
дмитрий стешин
генштаб
всу
потери всу
ядерное оружие
сво
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Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о реалиях СВО, о противодействии дронам противника, об основных потребностях фронта, а также о неожиданных тактиках и приёмах, которые Россия применяет для победы. 00:27 – О ситуации на Кураховском направлении; 02:42 – О лобовых штурмах и охватах; 04:29 – О работе над ошибками; 09:43 – О повышении успешности боевых действий; 12:46 – Об угрозе от БПЛА; 15:26 – О людях и технике; 18:50 – О неожиданных ходах; 21:53 – Об ударах западным оружием и угрозе ядерной войны. ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, курахово, угледар, дмитрий стешин, генштаб, всу, потери всу, ядерное оружие, сво, украина, днр, бпла, дроны, донбасс, штурм, видео
Видео, Россия, Курахово, Угледар, Дмитрий Стешин, Генштаб, ВСУ, потери ВСУ, Ядерное оружие, СВО, Украина, ДНР, БПЛА, дроны, Донбасс, штурм

Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики

14:10 24.11.2024
 
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Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о реалиях СВО, о противодействии дронам противника, об основных потребностях фронта, а также о неожиданных тактиках и приёмах, которые Россия применяет для победы.
00:27 – О ситуации на Кураховском направлении;
02:42 – О лобовых штурмах и охватах;
04:29 – О работе над ошибками;
09:43 – О повышении успешности боевых действий;
12:46 – Об угрозе от БПЛА;
15:26 – О людях и технике;
18:50 – О неожиданных ходах;
21:53 – Об ударах западным оружием и угрозе ядерной войны.
ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияКураховоУгледарДмитрий СтешинГенштабВСУпотери ВСУЯдерное оружиеСВОУкраинаДНРБПЛАдроныДонбассштурм
 
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