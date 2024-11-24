https://ukraina.ru/20241124/1059165906.html

Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики

Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики - 24.11.2024 Украина.ру

Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о реалиях СВО, о противодействии дронам... Украина.ру, 24.11.2024

2024-11-24T14:10

2024-11-24T14:10

2024-11-24T14:10

видео

россия

курахово

угледар

дмитрий стешин

генштаб

всу

потери всу

ядерное оружие

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059165784_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15015412d661022992c208dafad25107.jpg

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о реалиях СВО, о противодействии дронам противника, об основных потребностях фронта, а также о неожиданных тактиках и приёмах, которые Россия применяет для победы. 00:27 – О ситуации на Кураховском направлении; 02:42 – О лобовых штурмах и охватах; 04:29 – О работе над ошибками; 09:43 – О повышении успешности боевых действий; 12:46 – Об угрозе от БПЛА; 15:26 – О людях и технике; 18:50 – О неожиданных ходах; 21:53 – Об ударах западным оружием и угрозе ядерной войны. ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

курахово

угледар

украина

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, курахово, угледар, дмитрий стешин, генштаб, всу, потери всу, ядерное оружие, сво, украина, днр, бпла, дроны, донбасс, штурм, видео