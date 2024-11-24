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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих - 24.11.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, они несут значительные потери. Об этом 24 ноября сообщило Минобороны РФ.

2024-11-24T14:25

2024-11-24T14:25

2024-11-24T14:25

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За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина.Ударами российской авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Заолешенка, Казачая Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.Там также отмечено, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих. Потери ВСУ также составили 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1193 боевых бронемашин, 1022 автомобиля, 300 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники. В их числе 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также командно-штабная машина и шесть БРЭМ.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие официальные лица западных правительств и организаций.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

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новости, курская область, россия, всу, потери всу, сумская область, кто, тероборона, украина