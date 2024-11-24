Нонна Мордюкова: главный управдом Советского Союза

Немцы и полицаи, живущее на отшибе, семейство не беспокоили. Иногда приезжали на машинах какие-то вражеские тыловики, загружали в них картошку, кукурузу, овощи и уезжали.

Зато в хату стали захаживать партизаны из местного отряда, командовал которым некий Нечаев. Как-то раз семья Нонны из-за них чуть не погибла. Однажды пришли из леса трое погреться. Ирина Петровна затопила печку, накормила их, напоила. И тут показались верховые казаки-полицаи. Двое из них отделились от общей группы и поскакали прямо к дому. Один партизан спрятался в соломе, второй — в траншее с семенами подсолнечника. А третий обречённо лёг на кровать и куда-либо уходить отказался: «Я никуда не пойду, мне снилась церковь, меня всё равно убьют».

Мать Нонны чуть ли не становилась перед ним на колени, объясняла, что у неё дети, и из-за него их всех расстреляют. Но тот только упрямо лепетал что-то своё про сон и церковь. И тогда 17-летняя Нонна накинула на себя пальтишко, выскочила на улицу и стала как ни в чём не бывало, будто не сновали кругом полицаи, напевая песенку, перекидывать сено.

Один из приехавших спросил: «Дочка, кто в доме?» Нонна ему беспечно ответила: «Мама и дети, заходите, дядя». Ирина Петровна специально выставила маленьких своих детишек в окошечки, будто они любопытствуют, что там происходит. Когда Нонну спросили, чьи это следы на снегу ведут из леса, она, не растерявшись, ответила, что это они с братом ходили за хворостом. В результате, так и не зайдя в хату, полицаи уехали. После этого партизаны к Мордюковым ходить перестали, чтобы не ставить под угрозу детей.