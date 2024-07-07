https://ukraina.ru/20240707/1056090212.html

"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год

"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год - 07.07.2024 Украина.ру

"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год

Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-07T07:40

2024-07-07T07:40

2024-07-07T07:40

новости

украина

сша

запад

вкс

f-16

самолет

авиация

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_ed4f89cbe06ed9d42a38370a2b41cd01.jpg

США могут передать Украине авиацию, больше систем ПВО и больше дальнобойных высокоточных ракет, что может резко затруднить положение на фронте, рассказал публицист.Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики, уточнил он.По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

https://ukraina.ru/20240705/1056072176.html

украина

сша

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, запад, вкс, f-16, самолет, авиация, сво, война, летчики, россия, ракеты