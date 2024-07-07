"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год - 07.07.2024 Украина.ру
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"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год - 07.07.2024 Украина.ру
"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-07T07:40
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США могут передать Украине авиацию, больше систем ПВО и больше дальнобойных высокоточных ракет, что может резко затруднить положение на фронте, рассказал публицист.Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики, уточнил он.По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, запад, вкс, f-16, самолет, авиация, сво, война, летчики, россия, ракеты
Новости, Украина, США, Запад, ВКС, F-16, самолет, авиация, СВО, война, летчики, Россия, ракеты

"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год

07:40 07.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
США могут передать Украине авиацию, больше систем ПВО и больше дальнобойных высокоточных ракет, что может резко затруднить положение на фронте, рассказал публицист.
Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики, уточнил он.
"Я не верю, что Запад сможет массово обучить украинских пилотов. Я даже не верю в то, что другими серьезными натовскими системами управляют украинцы. Поэтому нас ожидает дальнейшая эскалация конфликта", - отметил Садулаев.
По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Сергей Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 04:14
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