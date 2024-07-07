"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
США могут передать Украине авиацию, больше систем ПВО и больше дальнобойных высокоточных ракет, что может резко затруднить положение на фронте, рассказал публицист.
Сейчас российские военные успешно работают корректируемыми авиабомбами. Но если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики, уточнил он.
"Я не верю, что Запад сможет массово обучить украинских пилотов. Я даже не верю в то, что другими серьезными натовскими системами управляют украинцы. Поэтому нас ожидает дальнейшая эскалация конфликта", - отметил Садулаев.
По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - заключил собеседник издания.
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