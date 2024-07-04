Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны - 04.07.2024 Украина.ру
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Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны - 04.07.2024 Украина.ру
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно.
2024-07-04T12:32
2024-07-04T12:32
интервью
россия
турция
запад
эрдоган
александр стубб
владимир зеленский
шос
брикс
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.На встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для компромисса в конфликте на Украине.- Фархад, идет ли речь о мирном плане Эрдогана, о котором стало известно в апреле этого года и который предусматривает гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года, или у Эрдогана появились какие-то новые соображения на этот счет?- Возможно, речь идет о мирном плане, о котором стало известно еще в апреле, возможно, у Эрдогана за это время появились новые проекты по урегулированию ситуации. На Западе прекрасно видят, как Россия шаг за шагом добивается целей в рамках специальной военной операции. И Турция уполномочена, чтобы предлагать России те или иные меры по разрешению ситуации. Но будем откровенны. Мы все ценим предложения Турции и предложения любой другой стороны, но мы помним 2022 год, зерновую сделку, когда Турция также выступала в роли посредника и давала гарантии вместе с ООН, что гуманитарная ситуация будет разрешена.А на самом деле этим зерном пользовались не страны Африки и Ближнего Востока, а самые богатые страны Европы. Киевский режим пользовался этим зерном, чтобы наносить по нам удары и проводить террористические атаки по территории России.Так что какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно. Сегодня мы заключим соглашение, а завтра к власти придет какой-нибудь деятель в Киеве и скажет, что не признает эти соглашения.Медиа в Турции отмечают, что Россия за последний год продвинулась и идет вперед, поэтому какие-либо соглашения нам сейчас будут не в плюс, а в минус.До тех пор, пока этот режим в Киеве не капитулирует и не признает существующее положение вещей, говорить об урегулировании невозможно. Мы еще не добились своих целей на Украине.- История с заводом по производству БПЛА "Байрактар" на Украине получила какое-то развитие?- Все серьезные люди в Турции понимают, что у этого завода нет никакого будущего. И турецкая сторона должна принять во внимание тот факт, что если завтра она достроит этот завод и введет его в эксплуатацию, он сиюминутно будет уничтожен. И не нужно будет предъявлять какие-то претензии в адрес России, потому что Россия неоднократно предупреждала своих партнеров и недружественные страны о таком сценарии развития событий.- Позиция Турции по неукоснительному соблюдению положений конвенции Монтре допускает каких-то послаблений в отношении ее союзников по Североатлантическому альянсу?- Между НАТО и Турцией сейчас очень натянутые отношения. Вряд ли Турция будет поступаться условиями этой конвенции, чтобы как-то наладить отношения с Западом. Ведь Эрдоган понимает, что ситуация в его стране непростая и вряд ли он будет идти на поводу западных предложений, которые выйдут Турции боком.Он, конечно, прощупывает почву, чтобы посмотреть на то, готов ли Запад быть договороспособным. Но на Западе сейчас не видят возможности договариваться с Эрдоганом. Они ухудшают политическую и экономическую ситуацию в самой Турции.Эрдоган понимает, что несоблюдение конвенции неминуемо ударит по отношениям между Анкарой и Москвой. А вряд ли Турция захочет этим поступаться, тем более что Эрдоган на встрече с нашим президентом заявил, что его задача - довести товарооборот между нашими странами до 100 млрд долларов.- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что войну на Украине мог бы остановить всего лишь один звонок из Пекина в Москву, подразумевая, видимо, что Россия это колония Китая. Чтобы вы ответили финляндскому президенту?- Господин Стубб очень плохо знает Россию и продолжает недооценивать ее возможности. У нас прекрасные отношения с Китаем и со всем глобальным югом, но это не значит, что мы будем действовать исходя из того, что нам скажут наши партнеры где-либо. Господин Стубб должен понимать, что Россия действует абсолютно самостоятельно, и кто бы что не предложил, Москва будет действовать исходя из безопасности своих граждан и национальных интересов.Я понимаю, на что намекает господин Стубб, но его формула катастрофически ошибочна. Неверные действия Запада, который не понимает логику действий России, привели к деградации отношений между Западом и Москвой.- В итоговом заявлении после встречи лидеров России и КНР говорится, что Шанхайская организация сотрудничества является одной из опор справедливого миропорядка. Что кроется за этими словами? Как именно ШОС может поддерживать стабильный миропорядок, какие механизмы для этого задействованы?- Справедливый мир может быть сформирован только на основании нового миропорядка, а это возможно, когда ШОС, БРИКС, ЕАЭС будут иметь серьезный политический вес.По линии ШОС и БРИКС мы в совокупности можем достичь гораздо большего. И это не просто слова, ведь Запад долго пытался сделать все, чтобы изолировать Россию от всего мира. Запад делает все, чтобы угрожать Китаю из-за того, что тот стремится проводить независимую внешнюю политику и говорит свое слово в мировой экономике.Проведение таких мероприятий, а Россия в этом году еще и хозяйка саммита БРИКС говорит о том, что планы Запада проваливаются. Это вовсе не значит, что противник не готовит новых изощренных способов, чтобы достичь своих целей, Запад хитер и коварен и действует стратегически. Вторая встреча нашего президента с лидером КНР показывает, какую роль восточный фланг играет в формировании нового миропорядка.- Какой из двух форматов, ШОС или БРИКС, более представительный?- Они разные. ШОС это организация, которая занимается вопросами безопасности и противодействием радикализму и терроризму в Евразии. ШОС не является контр-организацией НАТО, но она готова постоять за себя и не дать себя в обиду. Поэтому в эту организацию вступили Индия и Иран.А БРИКС это экономическая организация, она более глобальная, ШОС все-таки региональная организация и ограничена евразийским пространством. У БРИКС несколько иные цели.Это международная организация, охватывающая все континенты мира, плюс она нацелена на экономическую кооперацию, взаимодействие, чтобы быть противовесом МВФ, Всемирному банку и их диктатуре, создавая альтернативные финансовые структуры. Благодаря этому быстро развивающиеся страны могут наладить свою экономическую систему.Залог суверенитета это экономика и безопасность. По линии ШОС страны могут обеспечить свою безопасность, а по линии БРИКС укрепить экономическое положение.Об итогах визита премьер-министра Венгрии в Киев Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
https://ukraina.ru/20240703/1056036266.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, турция, запад, эрдоган, александр стубб, владимир зеленский, шос, брикс, нато, владимир путин
Интервью, Россия, Турция, Запад, Эрдоган, Александр Стубб, Владимир Зеленский, ШОС, БРИКС, НАТО, Владимир Путин

Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

12:32 04.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловФархад Ибрагимов интервью
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для компромисса в конфликте на Украине.
- Фархад, идет ли речь о мирном плане Эрдогана, о котором стало известно в апреле этого года и который предусматривает гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года, или у Эрдогана появились какие-то новые соображения на этот счет?
- Возможно, речь идет о мирном плане, о котором стало известно еще в апреле, возможно, у Эрдогана за это время появились новые проекты по урегулированию ситуации. На Западе прекрасно видят, как Россия шаг за шагом добивается целей в рамках специальной военной операции.
И Турция уполномочена, чтобы предлагать России те или иные меры по разрешению ситуации. Но будем откровенны. Мы все ценим предложения Турции и предложения любой другой стороны, но мы помним 2022 год, зерновую сделку, когда Турция также выступала в роли посредника и давала гарантии вместе с ООН, что гуманитарная ситуация будет разрешена.
Саммит НАТО в Брюсселе. День первый - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 17:40
Шаг назад по Украине и особая роль Путина: чего ждать от юбилейного саммита НАТО в ВашингтонеСовсем скоро, 9-11 июля, в американской столице пройдёт юбилейный саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса. Центральное место в повестке займёт украинская тема: альянсу есть чем порадовать и чем огорчить Киев. Незримо на саммите будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.
А на самом деле этим зерном пользовались не страны Африки и Ближнего Востока, а самые богатые страны Европы. Киевский режим пользовался этим зерном, чтобы наносить по нам удары и проводить террористические атаки по территории России.
Так что какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно. Сегодня мы заключим соглашение, а завтра к власти придет какой-нибудь деятель в Киеве и скажет, что не признает эти соглашения.
Медиа в Турции отмечают, что Россия за последний год продвинулась и идет вперед, поэтому какие-либо соглашения нам сейчас будут не в плюс, а в минус.
До тех пор, пока этот режим в Киеве не капитулирует и не признает существующее положение вещей, говорить об урегулировании невозможно. Мы еще не добились своих целей на Украине.
- История с заводом по производству БПЛА "Байрактар" на Украине получила какое-то развитие?
- Все серьезные люди в Турции понимают, что у этого завода нет никакого будущего. И турецкая сторона должна принять во внимание тот факт, что если завтра она достроит этот завод и введет его в эксплуатацию, он сиюминутно будет уничтожен. И не нужно будет предъявлять какие-то претензии в адрес России, потому что Россия неоднократно предупреждала своих партнеров и недружественные страны о таком сценарии развития событий.
- Позиция Турции по неукоснительному соблюдению положений конвенции Монтре допускает каких-то послаблений в отношении ее союзников по Североатлантическому альянсу?
- Между НАТО и Турцией сейчас очень натянутые отношения. Вряд ли Турция будет поступаться условиями этой конвенции, чтобы как-то наладить отношения с Западом. Ведь Эрдоган понимает, что ситуация в его стране непростая и вряд ли он будет идти на поводу западных предложений, которые выйдут Турции боком.
Вчера, 18:12
Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия УкраинеЗа опосредованную продажу оружия Украине Сербия может поплатиться членством в БРИКС. Китайское издание "Соху" в статье, опубликованной 2 июля, в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что блок БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами, усмотрело скрытый сигнал Белграду
Он, конечно, прощупывает почву, чтобы посмотреть на то, готов ли Запад быть договороспособным. Но на Западе сейчас не видят возможности договариваться с Эрдоганом. Они ухудшают политическую и экономическую ситуацию в самой Турции.
Эрдоган понимает, что несоблюдение конвенции неминуемо ударит по отношениям между Анкарой и Москвой. А вряд ли Турция захочет этим поступаться, тем более что Эрдоган на встрече с нашим президентом заявил, что его задача - довести товарооборот между нашими странами до 100 млрд долларов.
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что войну на Украине мог бы остановить всего лишь один звонок из Пекина в Москву, подразумевая, видимо, что Россия это колония Китая. Чтобы вы ответили финляндскому президенту?
- Господин Стубб очень плохо знает Россию и продолжает недооценивать ее возможности. У нас прекрасные отношения с Китаем и со всем глобальным югом, но это не значит, что мы будем действовать исходя из того, что нам скажут наши партнеры где-либо. Господин Стубб должен понимать, что Россия действует абсолютно самостоятельно, и кто бы что не предложил, Москва будет действовать исходя из безопасности своих граждан и национальных интересов.
Я понимаю, на что намекает господин Стубб, но его формула катастрофически ошибочна. Неверные действия Запада, который не понимает логику действий России, привели к деградации отношений между Западом и Москвой.
- В итоговом заявлении после встречи лидеров России и КНР говорится, что Шанхайская организация сотрудничества является одной из опор справедливого миропорядка. Что кроется за этими словами? Как именно ШОС может поддерживать стабильный миропорядок, какие механизмы для этого задействованы?
- Справедливый мир может быть сформирован только на основании нового миропорядка, а это возможно, когда ШОС, БРИКС, ЕАЭС будут иметь серьезный политический вес.
По линии ШОС и БРИКС мы в совокупности можем достичь гораздо большего. И это не просто слова, ведь Запад долго пытался сделать все, чтобы изолировать Россию от всего мира. Запад делает все, чтобы угрожать Китаю из-за того, что тот стремится проводить независимую внешнюю политику и говорит свое слово в мировой экономике.
Проведение таких мероприятий, а Россия в этом году еще и хозяйка саммита БРИКС говорит о том, что планы Запада проваливаются. Это вовсе не значит, что противник не готовит новых изощренных способов, чтобы достичь своих целей, Запад хитер и коварен и действует стратегически. Вторая встреча нашего президента с лидером КНР показывает, какую роль восточный фланг играет в формировании нового миропорядка.
Города мира. Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 15:05
Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжаетсяВ столице Казахстана Астане начинает работу расширенный саммит руководителей стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, который станет очередным этапом на пути укрепления евразийской интеграции в экономике и политике.
- Какой из двух форматов, ШОС или БРИКС, более представительный?
- Они разные. ШОС это организация, которая занимается вопросами безопасности и противодействием радикализму и терроризму в Евразии. ШОС не является контр-организацией НАТО, но она готова постоять за себя и не дать себя в обиду. Поэтому в эту организацию вступили Индия и Иран.
А БРИКС это экономическая организация, она более глобальная, ШОС все-таки региональная организация и ограничена евразийским пространством. У БРИКС несколько иные цели.
Это международная организация, охватывающая все континенты мира, плюс она нацелена на экономическую кооперацию, взаимодействие, чтобы быть противовесом МВФ, Всемирному банку и их диктатуре, создавая альтернативные финансовые структуры. Благодаря этому быстро развивающиеся страны могут наладить свою экономическую систему.
Залог суверенитета это экономика и безопасность. По линии ШОС страны могут обеспечить свою безопасность, а по линии БРИКС укрепить экономическое положение.
Об итогах визита премьер-министра Венгрии в Киев Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
 
ИнтервьюРоссияТурцияЗападЭрдоганАлександр СтуббВладимир ЗеленскийШОСБРИКСНАТОВладимир Путин
 
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