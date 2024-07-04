Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для компромисса в конфликте на Украине.
- Фархад, идет ли речь о мирном плане Эрдогана, о котором стало известно в апреле этого года и который предусматривает гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года, или у Эрдогана появились какие-то новые соображения на этот счет?
- Возможно, речь идет о мирном плане, о котором стало известно еще в апреле, возможно, у Эрдогана за это время появились новые проекты по урегулированию ситуации. На Западе прекрасно видят, как Россия шаг за шагом добивается целей в рамках специальной военной операции.
И Турция уполномочена, чтобы предлагать России те или иные меры по разрешению ситуации. Но будем откровенны. Мы все ценим предложения Турции и предложения любой другой стороны, но мы помним 2022 год, зерновую сделку, когда Турция также выступала в роли посредника и давала гарантии вместе с ООН, что гуманитарная ситуация будет разрешена.
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А на самом деле этим зерном пользовались не страны Африки и Ближнего Востока, а самые богатые страны Европы. Киевский режим пользовался этим зерном, чтобы наносить по нам удары и проводить террористические атаки по территории России.
Так что какие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно. Сегодня мы заключим соглашение, а завтра к власти придет какой-нибудь деятель в Киеве и скажет, что не признает эти соглашения.
Медиа в Турции отмечают, что Россия за последний год продвинулась и идет вперед, поэтому какие-либо соглашения нам сейчас будут не в плюс, а в минус.
До тех пор, пока этот режим в Киеве не капитулирует и не признает существующее положение вещей, говорить об урегулировании невозможно. Мы еще не добились своих целей на Украине.
- История с заводом по производству БПЛА "Байрактар" на Украине получила какое-то развитие?
- Все серьезные люди в Турции понимают, что у этого завода нет никакого будущего. И турецкая сторона должна принять во внимание тот факт, что если завтра она достроит этот завод и введет его в эксплуатацию, он сиюминутно будет уничтожен. И не нужно будет предъявлять какие-то претензии в адрес России, потому что Россия неоднократно предупреждала своих партнеров и недружественные страны о таком сценарии развития событий.
- Позиция Турции по неукоснительному соблюдению положений конвенции Монтре допускает каких-то послаблений в отношении ее союзников по Североатлантическому альянсу?
- Между НАТО и Турцией сейчас очень натянутые отношения. Вряд ли Турция будет поступаться условиями этой конвенции, чтобы как-то наладить отношения с Западом. Ведь Эрдоган понимает, что ситуация в его стране непростая и вряд ли он будет идти на поводу западных предложений, которые выйдут Турции боком.
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Он, конечно, прощупывает почву, чтобы посмотреть на то, готов ли Запад быть договороспособным. Но на Западе сейчас не видят возможности договариваться с Эрдоганом. Они ухудшают политическую и экономическую ситуацию в самой Турции.
Эрдоган понимает, что несоблюдение конвенции неминуемо ударит по отношениям между Анкарой и Москвой. А вряд ли Турция захочет этим поступаться, тем более что Эрдоган на встрече с нашим президентом заявил, что его задача - довести товарооборот между нашими странами до 100 млрд долларов.
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что войну на Украине мог бы остановить всего лишь один звонок из Пекина в Москву, подразумевая, видимо, что Россия это колония Китая. Чтобы вы ответили финляндскому президенту?
- Господин Стубб очень плохо знает Россию и продолжает недооценивать ее возможности. У нас прекрасные отношения с Китаем и со всем глобальным югом, но это не значит, что мы будем действовать исходя из того, что нам скажут наши партнеры где-либо. Господин Стубб должен понимать, что Россия действует абсолютно самостоятельно, и кто бы что не предложил, Москва будет действовать исходя из безопасности своих граждан и национальных интересов.
Я понимаю, на что намекает господин Стубб, но его формула катастрофически ошибочна. Неверные действия Запада, который не понимает логику действий России, привели к деградации отношений между Западом и Москвой.
- В итоговом заявлении после встречи лидеров России и КНР говорится, что Шанхайская организация сотрудничества является одной из опор справедливого миропорядка. Что кроется за этими словами? Как именно ШОС может поддерживать стабильный миропорядок, какие механизмы для этого задействованы?
- Справедливый мир может быть сформирован только на основании нового миропорядка, а это возможно, когда ШОС, БРИКС, ЕАЭС будут иметь серьезный политический вес.
По линии ШОС и БРИКС мы в совокупности можем достичь гораздо большего. И это не просто слова, ведь Запад долго пытался сделать все, чтобы изолировать Россию от всего мира. Запад делает все, чтобы угрожать Китаю из-за того, что тот стремится проводить независимую внешнюю политику и говорит свое слово в мировой экономике.
Проведение таких мероприятий, а Россия в этом году еще и хозяйка саммита БРИКС говорит о том, что планы Запада проваливаются. Это вовсе не значит, что противник не готовит новых изощренных способов, чтобы достичь своих целей, Запад хитер и коварен и действует стратегически. Вторая встреча нашего президента с лидером КНР показывает, какую роль восточный фланг играет в формировании нового миропорядка.
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- Какой из двух форматов, ШОС или БРИКС, более представительный?
- Они разные. ШОС это организация, которая занимается вопросами безопасности и противодействием радикализму и терроризму в Евразии. ШОС не является контр-организацией НАТО, но она готова постоять за себя и не дать себя в обиду. Поэтому в эту организацию вступили Индия и Иран.
А БРИКС это экономическая организация, она более глобальная, ШОС все-таки региональная организация и ограничена евразийским пространством. У БРИКС несколько иные цели.
Это международная организация, охватывающая все континенты мира, плюс она нацелена на экономическую кооперацию, взаимодействие, чтобы быть противовесом МВФ, Всемирному банку и их диктатуре, создавая альтернативные финансовые структуры. Благодаря этому быстро развивающиеся страны могут наладить свою экономическую систему.
Залог суверенитета это экономика и безопасность. По линии ШОС страны могут обеспечить свою безопасность, а по линии БРИКС укрепить экономическое положение.
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