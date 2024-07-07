Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР - 07.07.2024 Украина.ру
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Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР
Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР - 07.07.2024 Украина.ру
Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР
На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
2024-07-07T06:15
2024-07-07T06:15
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япония
кндр
договор
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китай
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Недавно лидеры России и КНДР подписали договор о взаимопомощи в случае агрессии. Есть мнение, что он направлен в основном против Японии, которая еще летом 2022 года с согласия США объявила масштабную программу перевооружения.По мнению эксперта, Японию не является главным адресатом подписания российско-северокорейского договора, хотя какая-то часть "послания" действительно адресована Токио. Что касается возможного масштабного участия северокорейских сил в специальной военной операции на Украине, то сейчас оно представляется излишним, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
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новости, россия, сша, япония, кндр, договор, учения, китай
Новости, Россия, США, Япония, КНДР, договор, Учения, Китай

Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР

06:15 07.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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Читать в
На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Недавно лидеры России и КНДР подписали договор о взаимопомощи в случае агрессии. Есть мнение, что он направлен в основном против Японии, которая еще летом 2022 года с согласия США объявила масштабную программу перевооружения.
По мнению эксперта, Японию не является главным адресатом подписания российско-северокорейского договора, хотя какая-то часть "послания" действительно адресована Токио.
"На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Плюс совместными с Китаем мероприятиями - учениями и тренировками", - отметил Тренин.
Что касается возможного масштабного участия северокорейских сил в специальной военной операции на Украине, то сейчас оно представляется излишним, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.ру
О том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 12:32
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно
 
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