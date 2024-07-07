Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР
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На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Недавно лидеры России и КНДР подписали договор о взаимопомощи в случае агрессии. Есть мнение, что он направлен в основном против Японии, которая еще летом 2022 года с согласия США объявила масштабную программу перевооружения.
По мнению эксперта, Японию не является главным адресатом подписания российско-северокорейского договора, хотя какая-то часть "послания" действительно адресована Токио.
"На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Плюс совместными с Китаем мероприятиями - учениями и тренировками", - отметил Тренин.
Что касается возможного масштабного участия северокорейских сил в специальной военной операции на Украине, то сейчас оно представляется излишним, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.ру
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