https://ukraina.ru/20240707/1056072951.html

Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР

Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР - 07.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР

На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин

2024-07-07T06:15

2024-07-07T06:15

2024-07-07T06:15

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Недавно лидеры России и КНДР подписали договор о взаимопомощи в случае агрессии. Есть мнение, что он направлен в основном против Японии, которая еще летом 2022 года с согласия США объявила масштабную программу перевооружения.По мнению эксперта, Японию не является главным адресатом подписания российско-северокорейского договора, хотя какая-то часть "послания" действительно адресована Токио. Что касается возможного масштабного участия северокорейских сил в специальной военной операции на Украине, то сейчас оно представляется излишним, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины

https://ukraina.ru/20240704/1056054304.html

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кндр

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новости, россия, сша, япония, кндр, договор, учения, китай