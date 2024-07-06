https://ukraina.ru/20240706/1056071796.html

"Накидали там более 300 мин": эксперт о том, когда российский десант высадится в Очакове или Измаиле

"Накидали там более 300 мин": эксперт о том, когда российский десант высадится в Очакове или Измаиле - 06.07.2024 Украина.ру

"Накидали там более 300 мин": эксперт о том, когда российский десант высадится в Очакове или Измаиле

Для десантной операции в Черном море нужно политическое решение, подготовка, концентрация вооруженных сил и тщательного разработка плана. У России достаточно сил и средств, чтобы решить все эти задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-06T06:15

2024-07-06T06:15

2024-07-06T06:15

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Многие военные эксперты считают, что несмотря на кардиальное изменение обстановки на северо-западе Черного моря, российские военные способны решить задачи принципиального характера от Очакова до Измаила. Но на это нужна политическая воля, рассказал офицер.Сейчас опасность больших потерь с обеих сторон превратило северо-запад Черного моря в район, фактически свободный от мореплавания. Там суда ходят только вдоль побережья, отметил эксперт.Для разминирования Черного моря потребуется много времени. Боевое траление на Балтике осуществлялось до 1962 года, а на Черном море – до 1950-х годов. Но тут мы говорим о действиях послевоенного характера, указал он.А если российское командование решится на десантную операцию с целью мощного прорыва к вражеским берегам, то противоминные действия так или иначе необходимы. Не без потерь, но высадиться десант вполне способен, добавил капитан."Для такой операции нужно политическое решение, подготовка, концентрация вооруженных сил и тщательная разработка плана. Тем не менее, у нас достаточно сил и средств, чтобы решить все эти принципиальные задачи", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html

черное море

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новости, черное море, россия, измаил, сергей горбачев, одесса, десант, черноморский флот вмф россии, украина, сво