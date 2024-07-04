Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
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Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ
Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ
Цех оружейного завода взорвался в штате Арканзас в США. На этом предприятии, принадлежащем компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, производят ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, сообщает портал ABC, ссылаясь на представителя компании-собственника 
2024-07-04T09:19
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Отмечается, что пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. Производство в здании, где произошел взрыв остановлено.Причины детонации на оружейном заводе пока неизвестны. Компания первоначально назвала это “инцидентом с использованием пиротехники", но позже подтвердила, что это был взрыв, пишет СМИ. Компания General Dynamics – глобальное американское аэрокосмическое и оборонное предприятие. По данным из открытых источников, на заводе в Камдене находится более 880 тысяч квадратных футов производственных и складских площадей. Предприятие неоднократно получало оборонные контракты на производство артиллерийских боеприпасов, которые США поставляют Украине. Телеграм-канал Readovka пишет, что вероятнее всего, в новый пакет военной помощи для украинской армии в том числе вошли боеприпасы 155 калибра, изготовленные как раз на взорвавшемся заводе.Ранее сообщалось, что НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса. Зачем союзники Украины передают ВСУ старое оружие НАТО читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, сша, украина, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, США, Украина, военная помощь, военная техника, СВО

Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ

09:19 04.07.2024 (обновлено: 09:30 04.07.2024)
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP / Matt Rourke
Читать в
Цех оружейного завода взорвался в штате Арканзас в США. На этом предприятии, принадлежащем компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, производят ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, сообщает портал ABC, ссылаясь на представителя компании-собственника 
"В результате взрыва на оборонном оружейном заводе в Арканзасе в среду пострадали по меньшей мере два человека, еще один пропал без вести", – уточнил источник.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. Производство в здании, где произошел взрыв остановлено.
Причины детонации на оружейном заводе пока неизвестны. Компания первоначально назвала это “инцидентом с использованием пиротехники", но позже подтвердила, что это был взрыв, пишет СМИ.
Компания General Dynamics – глобальное американское аэрокосмическое и оборонное предприятие. По данным из открытых источников, на заводе в Камдене находится более 880 тысяч квадратных футов производственных и складских площадей. Предприятие неоднократно получало оборонные контракты на производство артиллерийских боеприпасов, которые США поставляют Украине.
Телеграм-канал Readovka пишет, что вероятнее всего, в новый пакет военной помощи для украинской армии в том числе вошли боеприпасы 155 калибра, изготовленные как раз на взорвавшемся заводе.
Ранее сообщалось, что НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса.
Зачем союзники Украины передают ВСУ старое оружие НАТО читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
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Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТОХотя мы не отменяем понятие СВО, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. ВС РФ уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
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