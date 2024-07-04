https://ukraina.ru/20240704/1056049276.html

Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ

Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру

Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ

Цех оружейного завода взорвался в штате Арканзас в США. На этом предприятии, принадлежащем компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, производят ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, сообщает портал ABC, ссылаясь на представителя компании-собственника

2024-07-04T09:19

2024-07-04T09:19

2024-07-04T09:30

новости

вооруженные силы украины

сша

украина

военная помощь

военная техника

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg

Отмечается, что пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. Производство в здании, где произошел взрыв остановлено.Причины детонации на оружейном заводе пока неизвестны. Компания первоначально назвала это “инцидентом с использованием пиротехники", но позже подтвердила, что это был взрыв, пишет СМИ. Компания General Dynamics – глобальное американское аэрокосмическое и оборонное предприятие. По данным из открытых источников, на заводе в Камдене находится более 880 тысяч квадратных футов производственных и складских площадей. Предприятие неоднократно получало оборонные контракты на производство артиллерийских боеприпасов, которые США поставляют Украине. Телеграм-канал Readovka пишет, что вероятнее всего, в новый пакет военной помощи для украинской армии в том числе вошли боеприпасы 155 калибра, изготовленные как раз на взорвавшемся заводе.Ранее сообщалось, что НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса. Зачем союзники Украины передают ВСУ старое оружие НАТО читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240605/1055478970.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, сша, украина, военная помощь, военная техника, сво