Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии США, где производят боеприпасы для ВСУ
09:19 04.07.2024 (обновлено: 09:30 04.07.2024)
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Цех оружейного завода взорвался в штате Арканзас в США. На этом предприятии, принадлежащем компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, производят ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, сообщает портал ABC, ссылаясь на представителя компании-собственника
"В результате взрыва на оборонном оружейном заводе в Арканзасе в среду пострадали по меньшей мере два человека, еще один пропал без вести", – уточнил источник.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. Производство в здании, где произошел взрыв остановлено.
Причины детонации на оружейном заводе пока неизвестны. Компания первоначально назвала это “инцидентом с использованием пиротехники", но позже подтвердила, что это был взрыв, пишет СМИ.
Компания General Dynamics – глобальное американское аэрокосмическое и оборонное предприятие. По данным из открытых источников, на заводе в Камдене находится более 880 тысяч квадратных футов производственных и складских площадей. Предприятие неоднократно получало оборонные контракты на производство артиллерийских боеприпасов, которые США поставляют Украине.
Телеграм-канал Readovka пишет, что вероятнее всего, в новый пакет военной помощи для украинской армии в том числе вошли боеприпасы 155 калибра, изготовленные как раз на взорвавшемся заводе.
Ранее сообщалось, что НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса.
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