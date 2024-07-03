НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
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НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ
НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ
Руководство Североатлантического альянса не смогло согласовать предоставление военной помощи Украине по многолетнему плану, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств
2024-07-03T16:50
2024-07-03T16:57
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По данным СМИ, в НАТО смогли договориться о выделении в течение 2025 года 40 миллиардов евро в качестве помощи. Эту информацию подтвердила и газета Reuters ранее в этот же день. Отмечалось, что соответствующее соглашение лидеры стран альянса подпишут в ходе саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. Вместе с тем, DPA констатирует, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении убедить партнеров по альянсу обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку. Помимо этого, внутри альянса не смогли определиться с тем, какую сумму в общий фонд для Киева внесет каждый союзник. Единогласно они поддержали только то, что при подсчетах будет учитываться объем ВВП отдельного государства. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на уровне 2022 года. О том, зачем солдаты украинской армии ломают военную технику НАТО читайте в интервью военного летчика, Героя России, генерал-майора, председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, вашингтон, йенс столтенберг, нато, сво, всу
Новости, Киев, Украина, Вашингтон, Йенс Столтенберг, НАТО, СВО, ВСУ

НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ

16:50 03.07.2024 (обновлено: 16:57 03.07.2024)
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Руководство Североатлантического альянса не смогло согласовать предоставление военной помощи Украине по многолетнему плану, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств
По данным СМИ, в НАТО смогли договориться о выделении в течение 2025 года 40 миллиардов евро в качестве помощи.
Эту информацию подтвердила и газета Reuters ранее в этот же день. Отмечалось, что соответствующее соглашение лидеры стран альянса подпишут в ходе саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.
Вместе с тем, DPA констатирует, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении убедить партнеров по альянсу обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.
Помимо этого, внутри альянса не смогли определиться с тем, какую сумму в общий фонд для Киева внесет каждый союзник. Единогласно они поддержали только то, что при подсчетах будет учитываться объем ВВП отдельного государства.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на уровне 2022 года.
О том, зачем солдаты украинской армии ломают военную технику НАТО читайте в интервью военного летчика, Героя России, генерал-майора, председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового.
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"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на УкраинуРоссия продолжит реализовывать свою стратегию. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
 
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