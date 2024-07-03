НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ
16:50 03.07.2024 (обновлено: 16:57 03.07.2024)
Зеленский в НАТО
Руководство Североатлантического альянса не смогло согласовать предоставление военной помощи Украине по многолетнему плану, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств
По данным СМИ, в НАТО смогли договориться о выделении в течение 2025 года 40 миллиардов евро в качестве помощи.
Эту информацию подтвердила и газета Reuters ранее в этот же день. Отмечалось, что соответствующее соглашение лидеры стран альянса подпишут в ходе саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.
Вместе с тем, DPA констатирует, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении убедить партнеров по альянсу обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.
Помимо этого, внутри альянса не смогли определиться с тем, какую сумму в общий фонд для Киева внесет каждый союзник. Единогласно они поддержали только то, что при подсчетах будет учитываться объем ВВП отдельного государства.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на уровне 2022 года.
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