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НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ

НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ - 03.07.2024 Украина.ру

НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ

Руководство Североатлантического альянса не смогло согласовать предоставление военной помощи Украине по многолетнему плану, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств

2024-07-03T16:50

2024-07-03T16:50

2024-07-03T16:57

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По данным СМИ, в НАТО смогли договориться о выделении в течение 2025 года 40 миллиардов евро в качестве помощи. Эту информацию подтвердила и газета Reuters ранее в этот же день. Отмечалось, что соответствующее соглашение лидеры стран альянса подпишут в ходе саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. Вместе с тем, DPA констатирует, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении убедить партнеров по альянсу обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку. Помимо этого, внутри альянса не смогли определиться с тем, какую сумму в общий фонд для Киева внесет каждый союзник. Единогласно они поддержали только то, что при подсчетах будет учитываться объем ВВП отдельного государства. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на уровне 2022 года. О том, зачем солдаты украинской армии ломают военную технику НАТО читайте в интервью военного летчика, Героя России, генерал-майора, председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового.

https://ukraina.ru/20240607/1055534660.html

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